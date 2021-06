Arı ürünleri ve cilt sağlığı

Bilimsel çalışmalar propolisin içeriğindeki yüksek fenolik ve flavonoidler ile cildi güneşin ultraviyole ışınların hasarına karşı koruduğunu göstermektedir. Sistemik skleroz (deri ve diğer vücut organlarını etkileyen bir bağışıklık hastalığı), zona, sedef hastalığı, atopik dermatit, akne gibi cilt hastalıkları ve cilt bariyeri üzerinde kırışıklıklara karşı faydalı etkileri görülen arı zehrinin ciltteki yaraların azalmasını desteklediği görülmektedir. Arı sütünün ise içeriğindeki 10-HDA ile kolajen sentezini destekleme ve hasarlı keratin üreten hücrelerin yenilenmesinde olumlu etki gösterdiği bildirilmiştir. Uzmanlar, cildin nem dengesinin korunmasına, günlük bakımı ve onarımına destek olarak propolis, arı sütü, arı zehri gibi doğal arı ürünleri ve bitkisel yağların desteğini önermektedir.

Bilimsel Çalışmalarda Arı Sütünün Ultraviyole Işınların Hasarına Uğrayan Cilt Bariyeri Üzerine Etkisi

Ultraviyole ışınlar hücre hasarına sebep olarak insan cildine zarar verir. Bilimsel çalışmalar, arı sütünün DNA ve dokuları oksidatif hasara karşı koruyucu özelliği olduğunu göstermektedir.

2019 yılında Sriwijaya Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, arı sütü içeren krem uygulamasının cildi ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuğu değerlendirilmiştir. Ratlar üzerinde yapılan çalışmada, %10 konsantrasyonunda arı sütü içeren kremin kontrol grubuna kıyasla ultraviyole ışın hasarına uğramış cilt bariyerinde iyileşme sağladığı görülmüştür. Araştırmacılar, arı sütünün antioksidan üretimini artırarak ve inflamasyon belirteci olan TNF- alfa seviyelerini baskılayarak cilt üzerinde koruyucu etki sağladığını bildirmişlerdir.

