Robot insanlar mı olmuşuz?

Sen bütün dünyadaki insanlığa çok önemli bir şeyler söyledin aslında değil mi? Bunlardan birisi;

“Yavaşla ey insanoğlu!”

Öylesine kendi işlerimizin içinde yoğrulmuş, koşturmuş, açılmış, fark etmeden kaybolmuş, öylesine ben merkezli bir dünya kurmuştuk ki, sahip olduğumuz o çok kıymetli insani değerleri bile yitirmeye mi başlamıştık ne?

Birisine “Nasılsın?” diye sorsanız “Napayım koşturuyorum” diyor; ne otomatik bir cevap, değil mi! Bazen “Nereye doğru, hangi yöne doğru koşturuyorsun?” demek geliyor içimden.

Hepimiz birer insan robot olmuşuz sanki. En kıymetli değeri, kendi özgürlüğü olan, nereye doğru koşturduğunu bilmeden, hatta pek çok öz değerlerimizde eksilerek, her şeyi otomatik olarak yapan, her cevabı otomatik olarak veren insan robotlar. Hiç fark ettiniz mi?

Çok basit bir soru, sabah kahvaltısında hep aynı sandalyede mi oturuyorsunuz? Ya da evin hep aynı yerinde mi kahvaltı yapıyorsunuz?

Ya da sabah uyanınca hep aynı şeyleri, aynı sırayla hiç düşünmeden otomatiğe bağlanmış gibi mi yaşıyorsunuz?

Ya da işe gidip gelirken navigasyon kullanmadığınızda hep aynı cadde ve sokaktan mı geçiyorsunuz?

“Aslında her alanda değişim, böyle küçük şeylerle başlar” demişti bir üstat hocam…

Peki, özgürlük ve gezip dolaşma değerimiz çok yüksek olduğundan, binlerce sağlıkçıyı, milyonlarca virüsle hastanelere kilitlemiş olmak doğru mu sizce?

Bu eylem değişime girmeli mi?

Peki, 2020’de olanlarla, dünya artık “DEĞİŞ” insanoğlu diye sesleniyorsa bize! Bir kulak versek ona;

“Ey insan, unuttuğun insani değerlerini öyle bir geri kazan ki, başka insanlar da, doğa ana da senin için çok ama çok kıymetli olsun. Onları hayatının merkezine koy. Sen, bütün dünya “BİRSİN” görüyorsun değil mi? Sen iyiysen, dünyanın öbür ucundaki o hiç tanımadığın insan da iyi, sen hastaysan dünyanın öbür ucundaki o hiç tanımadığın insan da hasta ve “Doğa Ana”ya iyi bakarsan o da sana iyi bakar, hatırla”

Maden öyle diyorsun canım dünya ana, sana, doğa anaya, kendimize ve tüm diğer insanlara isteyerek veya istemeyerek verdiğimiz zarardan dolayı affet bizi. Ve lütfen şimdi senden istediğimiz tüm güzellikleri kabul et.

2021 öyle sağlıklı bir yıl olsun ki, bütün sağlıkçılar uzun uzun, özgürce ve musmutlu tatil yapsın hayatlarında.

2021’de öyle bir koruyalım, sevelim ki doğa anayı, minnettarlığı gani gani berekete dönüşsün insanlık için.

2021’de öyle minnet dolu olalım ki, özgürce aldığımız her nefese, özgürce kucakladığımız herkese şükürde kalalım her an.

2021 öyle mutlu bir yıl olsun ki, ayaklarımız yerden kesilsin kahkahalarımızdan.

2021 öyle mucizevi bir yıl olsun ki; acaba dediğimiz her güzellik, kolayca geliversin her birimize.

2021 öyle sevgi dolu bir yıl olsun ki; sevgiyle gönderdiğimiz her mesajı, dünyanın öbür ucunda o hiç tanımadığımız insan, kendi dünyasında yaşarken bulsun kendisini.

2021 öyle samimi bir yıl olsun ki, herkes birbiri için hep güzel sözler söylesin.

2021 öyle masalsı bir yıl olsun ki, karda arabasına binen tonton Noel babalar çalsın kapımızı.

2021 ve daha niceleri öyle bir yıl olsun ki, kendi dünyalarımızda cennetimizi yaratalım.

Arzu ben, 2020’de dünya ananın vermek istediği tüm mesajları sevgiyle alıp, kabul eden ve tüm yukarıdaki dilekleri yaşamak için kendine izin veren bir ruh…