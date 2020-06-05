Kıymet bilen çocuk tarifi

Peki, ama masallarda anlatılan hayali öcülere bile inanabiliyorken, hemen önümüzde dumanı tüten sahici bir tabak dolusu yemeğin ağladığına neden hiç inanmadık?

Mesela biz yetişkinlerin bayıldığı fasulyeyi ele alalım...

Zeytinyağlı olsun olmasın, fasulye tanelerinden hüngür hüngür ağlama sesinin çıkmaması geçerli bir sebep olabilir. Öte yandan konuya gerçekçi baktığımızda çocuğun, o fasulyenin sofraya gelene kadar nasıl süreçler geçirdiğinden bihaber olması ve neticesinde o yemeğin kıymetini bilmemesi gayet doğal bir sonuçtur.

Fasulye tarifi üç aşağı beş yukarı aynıdır ama ‘’kıymet bilen çocuk’’ tarifini belki şu şekilde deneyebiliriz :

Malzemeler

Bir adet kıymet bilmeyen çocuk Bir tutam sabır Göz kararı disiplin Bol miktarda doğa 2 avuç dolusu emek

Yapılışı



Tabağında kalan fasulyesini bitirmeyen çocuğu, ‘’Peki madem, kalk bakalım evladım sofradan’’ diyerek doğaya yollamalı, fasulye sardırılacak sırıklar (mümkünse söğüt veya fındık dalları) tek tek toplatılmalıdır. Muhakkak düz, uzun ve sağlam seçilmesi gereken sırıkların yerleri ustaca hazırlatılmalı ve sert toprağa diktirilmelidir.

Fasulye tohumlarını serpmeden önce toprağı şöyle güzelce bir havalandırmalı, eller nasır oluncaya ve toprak kulak memesi kıvamına gelinceye kadar iyice bir çapa yaptırılmalıdır.

Bu esnada çocuğun ‘’Ben telefon isterim, oyun aç bana’’ diye yakarmalarına kulak asmamalı ve işine devam etmesi için motivasyon verilmelidir.

İyice havalanan toprağa fasulye tohumları serptirilecek, gübreleme işleminden sonra fasulyeler filiz verinceye kadar isyankar çocuğun toprağı yeteri kadar sulaması sağlanacaktır.

Aradan iki ay geçip de sırığın tepesine ulaşan fasulyeler, teker teker toplattırılacak, sağlıksız fasulyeler, sağlıklı olanlardan ayrılıp istifletilecek ve toptancıya ulaşmaları sağlanacaktır.

En nihayetinde, parası ödendikten sonra pazardan mutfak tezgahına kadar ulaşan fasulyeler güzelce yıkatılmalı, kılçıkları ayıklatılmalı ve ortadan ikiye kırdırıldıktan sonra bir büyük kontrolünde pişmeye hazır hale getirtilmelidir.

Bu saatten sonra, bir yemeğin sofraya geliş sürecini ve zahmetini bizzat yaşayan çocuğa ‘’kıymet bilme sertifikası’’ verilmesi tamamen ailesinin takdirine, bütün bu eziyetlere bizzat şahit olmasına rağmen, yine de tabağındaki yemeği bitirmemekte direnen çocuğun akıbeti ise ailesinin insafına bırakılmıştır.

Bu tarifi tabakta kalan tüm yemekler için deneyebilirsiniz. Arkamızdan ağlatmadığımız, bereketli sofralarımız olsun. Afiyet olsun.