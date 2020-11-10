Spor yaparken maske kullanmamak riski artırabilir

Açık havada spor yapılmasını tavsiye eden Doç. Dr. Fatih Karaaslan, mümkünse tek başına spor yapılmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.



Virüs yaklaşık 3 saat havada kalabiliyor

Her türlü sosyal platformda dikkat edilen maske, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına spor yaparken de uyulması gerektiğinin altını çizen Karaaslan, “Eğer salon sporu yapılıyorsa, spor salonun açık havayla temaslı bölümlerinde spor yapılmalı ve ayrıca kullanılan ekipmanların kişinin kendisine ait olmalı. Bu tip önlemlerin daha güvenli bir ortam oluşturacaktır” dedi. Doç. Dr. Karaaslan, ayrıca son dönemlerde yayınlanan yeni birtakım bilimsel çalışmaların Covid-19 virüsünün aerosoller aracılığı ile kapalı ortamlarda yaklaşık 3 saat havada kalabildiğini ve bu sebeple eğer maske takılmadan spor yapılıyorsa, virüs ile temas riskinin artmış olacağına dikkat çekti.

Özellikle kapalı ortamlarda maske kullanımı ihmal edilmemeli



Sportif aktivite esnasında, kardiyovasküler temponun arttığını, bu durumda daha hızlı kalp atışı, daha derin ve daha fazla sayıda soluk alıp verme ile sonuçlandığını söyledi. Bu nedenle kapalı ortamlarda maske kullanımının da ihmal edilmemesi üzerinde duran Doç. Dr. Fatih Karaaslan, ancak belirli zaman aralıklarında maske çıkarılarak oksijenden zengin temiz havanın da solunması gerektiğini vurguladı.