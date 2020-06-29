Kilo verme garantili! Yedikçe zayıflatıyor…

Haşlanmış patates: Kan şekeri ile ilgili bir problemi olmayan kişilerin uygun pişirme yöntemleri ile hazırlanmış patates tüketmeleri oldukça faydalıdır. Patates, bir öğün esnasında ekmeğin yerine tüketilebilecek olan bir sebzedir. Bir ince dilim ekmek, bir avuç içi kadar patatesle eşdeğerdir.