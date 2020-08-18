Evde öğrenci varsa corona’ya böyle hazırlayın

Balık ve kekik önemli, uyku hayati konu Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, haftada en az 2 kez balık tüketmenin çocukların bağışıklığını güçlendirmenin yanında, konsantrasyonlarını arttıracağını da bildiren Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Tam bir proteoin ve demir kaynağı olan yumurtayı da kahvaltıdan eksik etmeyin, çocuğunuza en sevdiği pişirme yöntemleriyle her gün mutlaka yedirin. Yine doğadaki mucizelerden kekiği yalnızca et türü yemeklerde kullanmayın, çay şeklinde hazırlayarak çocuğunuza tükettirin. Bağışıklığı güçlendirip üst solunum yolu hastalıklarına karşı direnç sağlayan kekik çayını; 1 bardak suya iki tatlı kaşığı kekik ilave edip kaynatarak hazırlayabilirsiniz. Tadını sevmeyen çocuklar için ılıkken içine bal eklenebilir. Soğan ve sarmısağı yemeklerinizden eksik etmeyin, maksimum fayda için sarmısağın çiğ tüketilmesine özen gösterin. Güçlü bağışıklık sistemi için doğru ve dengeli beslenmenin, doğru beslenme için de fast food tarzı gıdalardan uzak durulması gerektiğini unutmayın. Özellikle bu dönemde çocukların dışarıda beslenmesine müsaade etmeyin, hazır olan her türlü yiyecek ve içecekten uzak tutun. Ve okul öncesi en önemli konulardan biri uyku düzeni. Pandemi döneminde bozulan uyku saatlerini mutlaka düzene koyun, günde 8-12 saat arasında uyumalarına, uyku saatlerinin gece olmasına dikkat edin.”