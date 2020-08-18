Evde öğrenci varsa corona’ya böyle hazırlayın

Yüz yüze eğitim için gün sayan milyonlarca öğrenci için temizlik ve hijyen kadar güçlü bağışıklık sistemi de hayati önem taşıyor.
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Sağlıklı Yaşam Uzmanı ve Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu ailelere, şimdiden önlem almalarını önerdi, güçlü bağışıklık için neler yapmaları gerektiğini anlattı. Dr. Buğra Buyrukçu, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 21 Eylül’de milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağını, coronavirüs salgını açısından son derece önemli bir sürecin başlayacağını anımsattı. Başta bakanlık olmak üzere ilgili tüm kurumların öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim görmesi için adeta seferber olduğunu vurgulayan Dr. Buyrukçu, “Ancak burada asıl iş ailelere düşüyor” dedi. Temizlik ve hijyen eğitimi kadar, güçlü bağışıklık sisteminin de corona’ya karşı kalkan görevi üstlendiğini bildiren Dr. Buğra Buyrukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şimdiden bunları yapmaya başlayın
“Aylardır okuldan, büyük oranda da dış ortamdan uzakta bulunan milyonlarca öğrenci, muhtemelen 21 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına haftalar kala ailelerin özellikle beslenme ve uyku düzeni konusunda şimdiden alması gereken önlemler var. Hem coronavirüs hem mevsimsel grip ve enfeksiyonlarla mücadelede bağışıklık sistemi önemli rol oynuyor. Bizim ailelere tavsiyemiz bağışıklık sistemini güçlendirmek için bugünden başlayarak çocukların yeme-içme alışkanlıklarını bir düzene koymalarıdır. Bunun için de kimyasal içeren ürünlere hiç gerek yok. Evde basit malzemelerle, kolayca hazırlayacağımız doğal karışımlar, çocukları, gençleri sonbahar ve kışa hazırlayacaktır.”
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Zerdeçal, zencefil, yoğurt ve kefir…
Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, okul çağındaki çocukların ve gençlerin hastalıklara karşı direnç kazanması için evden eksik edilmemesi gereken doğal ürünleri ise şöyle açıkladı: “Zerdeçal ve zencefil tam bir mucize. Bu iki ürünü, evde yaptığınız ve probiyotik değeri yüksek yoğurtla birleştirdiğinizde ortaya muazzam bir güç çıkar. Çocuğunuza her gün veya gün aşırı 7-8 yemek kaşığı yoğurtla, 1’er çay kaşığı zerdeçal ve zencefil karıştırıp yedirin. Evde kefir mayalabilirseniz günde 1 çay bardağı kefirle çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirin. Probiyotik yönünden çok zengin olan kefirin bağırsak dostu olduğunu unutmayın. Kefir tadını sevmeyen çocuklar için doğal meyvelerle karıştırarak verin.”
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Meyve, sebze ve arı ürünlerini unutmayın
Ailelere C vitamini yüksek meyve ve sebzeleri sıklıkla tüketmelerini de öneren Dr. Buyrukçu, “Başta kivi, kavun ve üzüm gibi mevsime uygun meyveler, brokoli, domates ve karnabahar gibi sebzeleri her öğün menüye eklemeye özen gösterin. Çocuğunuzda demir eksikliği varsa mutlaka pekmez verin, pekmezdeki demir emilimini arttırmak için C vitamini içeren kivi gibi meyvelerle birlikte tüketin. Kivi ve pekmezin, vücudun savunma sistemini güçlendiren mükemmel bir ikili olduğunu unutmayın. Arı ürünlerinin iyileştirici, güçlendirici etkisinden faydalanmak için öğrencinize düzenli arı sütü ve bal verin. Günde 1 çay kaşığı bal ile arı sütünü karıştırarak tüketebilirsiniz. Ya da 3-4 tatlı kaşığı balı bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı zencefil, birkaç damla da limonla karıştırıp her sabah birer tatlı kaşığı çocuğunuza yedirin. Alerji ve astımı olan öğrencilerde arı sütü tüketimi için hekime başvurun” dedi.
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Balık ve kekik önemli, uyku hayati konu
Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, haftada en az 2 kez balık tüketmenin çocukların bağışıklığını güçlendirmenin yanında, konsantrasyonlarını arttıracağını da bildiren Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Tam bir proteoin ve demir kaynağı olan yumurtayı da kahvaltıdan eksik etmeyin, çocuğunuza en sevdiği pişirme yöntemleriyle her gün mutlaka yedirin. Yine doğadaki mucizelerden kekiği yalnızca et türü yemeklerde kullanmayın, çay şeklinde hazırlayarak çocuğunuza tükettirin. Bağışıklığı güçlendirip üst solunum yolu hastalıklarına karşı direnç sağlayan kekik çayını; 1 bardak suya iki tatlı kaşığı kekik ilave edip kaynatarak hazırlayabilirsiniz. Tadını sevmeyen çocuklar için ılıkken içine bal eklenebilir. Soğan ve sarmısağı yemeklerinizden eksik etmeyin, maksimum fayda için sarmısağın çiğ tüketilmesine özen gösterin. Güçlü bağışıklık sistemi için doğru ve dengeli beslenmenin, doğru beslenme için de fast food tarzı gıdalardan uzak durulması gerektiğini unutmayın. Özellikle bu dönemde çocukların dışarıda beslenmesine müsaade etmeyin, hazır olan her türlü yiyecek ve içecekten uzak tutun. Ve okul öncesi en önemli konulardan biri uyku düzeni. Pandemi döneminde bozulan uyku saatlerini mutlaka düzene koyun, günde 8-12 saat arasında uyumalarına, uyku saatlerinin gece olmasına dikkat edin.”