Evde öğrenci varsa corona’ya böyle hazırlayın

Meyve, sebze ve arı ürünlerini unutmayın Ailelere C vitamini yüksek meyve ve sebzeleri sıklıkla tüketmelerini de öneren Dr. Buyrukçu, “Başta kivi, kavun ve üzüm gibi mevsime uygun meyveler, brokoli, domates ve karnabahar gibi sebzeleri her öğün menüye eklemeye özen gösterin. Çocuğunuzda demir eksikliği varsa mutlaka pekmez verin, pekmezdeki demir emilimini arttırmak için C vitamini içeren kivi gibi meyvelerle birlikte tüketin. Kivi ve pekmezin, vücudun savunma sistemini güçlendiren mükemmel bir ikili olduğunu unutmayın. Arı ürünlerinin iyileştirici, güçlendirici etkisinden faydalanmak için öğrencinize düzenli arı sütü ve bal verin. Günde 1 çay kaşığı bal ile arı sütünü karıştırarak tüketebilirsiniz. Ya da 3-4 tatlı kaşığı balı bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı zencefil, birkaç damla da limonla karıştırıp her sabah birer tatlı kaşığı çocuğunuza yedirin. Alerji ve astımı olan öğrencilerde arı sütü tüketimi için hekime başvurun” dedi.