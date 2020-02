Virüslerden ve gripten korunmanın doğal yolu propolis

Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir. Solunum yolları hastalıklarından mide bağırsak rahatsızlıklarına ve kansere kadar pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanıldığında olumlu etkileri gözlendiğine dair bilimsel çalışmalar mevcuttur.

Propolisin antiviral özelliği ile ilgili bilimsel bir çalışma

2014 yılında Kyushu Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, influenza virüsüne karşı propolisin etkinliği araştırılmıştır. Bu enfeksiyonu geçiren hastalar iki gruba ayrılmış ve bir gruba düzenli olarak propolis verilmiş ve propolis alan grubun hastalık semptomlarında daha hızlı bir iyileşme gözlendiği tespit edilmiştir. Araştırmacılar propolisin antiviral özelliğinden dolayı influenza virüsüne karşı etkin olduğunu ve grip semptomlarını azalttığını belirtmişlerdir.

Virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli

Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler virüs kaynaklı enfeksiyonları daha kolay atlatır. Antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Bu nedenle özellikle virüs kaynaklı enfeksiyonlarda doğal ürünlerin yoğun şekilde kullanılması gerekmektedir. Virüs kaynaklı enfeksiyonlara yakalanan kişiler öncelikle istirahat etmeli, yeterli sıvı ve bol miktarda taze sebze, meyve tüketmelidir. Ayrıca antioksidan içeriği yüksek olan; soğan, sarımsak, elma sirkesi, zerdeçal, zencefil, tarçın gibi besinler ve antioksidan özelliğinin yanı sıra yüksek antiviral ve antimikrobiyal özellik gösteren propolis de mutlaka beslenme planına dahil edilmelidir.

Propolis dünyada bilinen en güçlü doğal antioksidan gıdadır. Hatta nardan 80 kat daha güçlü içeriğe sahiptir. Propolisin içeriğinde bulunan antioksidan maddeler aynı zamanda antiviral özellik de göstermektedir.

Ayrıca sirke; çok eski yıllardan bu yana kullanılan özel bir fermente bir üründür. Sirke, içeriğinde bulunan organik asitler, fenolik bileşikler, vitaminler ve mineraller sayesinde; antimikrobiyal, antioksidan, antidiyabetik, antikarsinojenik, antiviral etkiler başta olmak üzere sağlık üzerine birçok olumlu etki göstermektedir. Ayrıca sirke tüketimi virüslere karşı dezenfektan özellik göstererek vücudu korumaya yardımcı olur. Her gün bir kaşık ham bala bir kaşık sirke, 10 damla propolis, bir tutam zencefil, zerdeçal ve tarçın ekleyip, iyice karıştırıp günde en az 2 defa tüketmenizi tavsiye ederim. Bu sayede hem bağışıklık sisteminiz desteklenir hem de vücudunuz için antiviral bir ortam oluşur.

Propolis, koronovirüsüne karşı korur mu?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde birçok ülkeye yayılan koronavirüs üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden biri. Korona virüs enfeksiyonu, öksürük, nefes darlığı, ciddi halsizlik, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi solunum sistemi hastalıklarının belirtileri şeklinde kendini gösteren ve hali hazırda aşı veya tedavisi bulunmayan bir rahatsızlık.

Koronovirüsünün toplu taşıma ve havaalanlarında bulaşma riski çok yüksektir. Virüslerin yaygın olduğu yerler arasında havaalanı ve uçaklar bulunur. Bu yüzden uçak içerisinde; koridorda değil cam kenarında oturmaya, koltukların üzerindeki havalandırmaların açık hale getirilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca seyahat boyunca bağışıklık sisteminin güçlü olması için seyahat öncesi propolis, arısütü, ginseng, zencefil, zerdeçal gibi antioksidan açısından zengin gıdalar ayrıca yararlı mikroorganizmalar içeren yoğurt, kefir, arı ekmeği gibi prebiyotik besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.

Kaynak: Kai H, Obuchi M, Yoshida H, Watanabe W, Tsutsumi S, Park Y, Matsuno K, Yasukawa K, Kurokawa M, “In vitro and in vivo anti-influenza virus activities of flavonoids and related compounds as components of Brazilian propolis (AF-08)” Journal of Functional Foods 8 (2014) 214–223.

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı