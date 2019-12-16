2020 Yıllık Burç Yorumları - Bu Burçlar Dikkat! 2020'de 6 Tutulma Gerçekleşecek

2020 yıllık burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 2020 yıllık burç yorumlarınızı okudunuz mu? 2020 yılında hangi burçlar nasıl davranmalı? Terazi burcunu 2020 yılında neler bekliyor? Akrep burcu 2020 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Yay burcu için 2020 yılı nasıl geçecek? Oğlak burçları 2020 yılında neler yapacak? Kova burçları için 2020 olumlu geçecek mi? Balık burçlarını 2020'de ne sürprizler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2020 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Koç burçlarının 2020 yılında en iyi şekilde yerine getirmeniz gereken hedefi kariyeri. 2018'den beri Satürn 10. evde kariyerinize girerken, hayatınızda birçok şey daha da önemli hale geldi. Şimdi bu yıl her şeyin yoluna girdiğini gözlemleyeceksiniz. Bu yıl maaşınızın artması ve birçok finansal konunuzun doğru orantılı bir şekilde yükseldiğini görebileceksiniz. Aşk hayatınız bu yıl finansal hayatınızın başarısı ile doğru orantılı olacaktır. Eğer kariyerinize ve finansal alanınıza emek verirseniz aşk hayatınızda da kazanan siz olacaksınız.

BOĞA BURCU

Bu yıl sizler için en önemli mesele burcunuzda bulunan Uranüs gezegenin hareketleri ve tutulmaların destekleyici etkileri denilebilir. 21 Nisan- 2 Mayıs arasındaki doğum günleri olanlar için özellikle bu yıl değişim çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 10 Ocak 2020 yılında yaşanacak Yengeç ay tutulması bu bağlamda yepyeni bir dönemi başlatıyor olabilir. Kendinizi daha fazla güvende hissedeceğiniz nedenler bulabileceksiniz. Evlilik için acele etmemelisiniz. Ciddi bir aşk ve sevgi temeli oluşturmak adına bu yılı değerlendirmelisiniz.

İKİZLER BURCU

Bu yıl sizler için sancı çekmekten kurtulduğunuz ve doğumu gerçekleştirdiğiniz bir yıl olacak. Tabii bu doğum sonrası sizler artık eski siz olmayacaksınız. Bu güzel bir şey olacak. Yaşınız veya yaşantınızdaki aşama ne olursa olsun, duygularınız normalden daha güçlü olacak. Eğer doğum haritanızda sert etkiler almıyorsanız bu yıl artık aile sorumluluklarınız rahatlıyor denilebilir ama eş ile ortak konularınız varsa bu noktada test edilebilirsiniz. Bu noktalara daha dikkat etmelisiniz. Hamile kalmak veya çocuk sahibi olmak isteyenler bu yıl harekete geçebilir.

YENGEÇ BURCU

Yeni biri hayatınıza dahil olabilir ve bu sürecin içine nasıl çekildiğinizi sizlerde tanımlayamıyor olabilirsiniz. Ocak ve şubat ayları oldukça önemli olarak görülüyor. Evliliğinizi bitirmiş bir yengeç iseniz yeni bir yolculuğa kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz ama süreç size bu konuda güven verici birini hayatınıza dahil edebilir. İş hayatınız ve sorumluluklarınız mayıs sonrası bambaşka bir sürece giriyor. Elbette bir aile yetiştirmek ve bir ev inşa etmek için çok uğraştınız ama işiniz bunların önüne geçme noktasına gelebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burçları; 2019 yılında yaşadığınız kariyer ve iş hayatındaki dengesizlik sizi oldukça umutsuzlaştırmış olabilir. Bu yıl bunu deneyimlemiş biri olarak artık daha istikrarlı bir süreç içine giriyorsunuz. Bu yıl en önemli diğer konulardan biri bedensel anlamda gücünüzü iyi korumanızdır. Yeterli emek ve değer vermeniz oldukça önemlidir. Kendinize sağlıklı yaşam üzerinden bir sosyal zirve oluşturabilirsiniz. 2012 ve 2019 yılları arası aşk anlamında yaşadığınız tüm hayal kırıklıklarını unutmanızı tavsiye ederim. Geçmişte hızlıydınız ama şimdi dikkat duygunuzu geliştirdiniz. Jüpiter'in yıl sonunda 7. evinize taşınması, genellikle bir evlilik veya ciddi bir ilişki için daha doğru olacaktır.

BAŞAK BURCU

Bu yıl sizler için gerçekten kendinizi güvende hissettiğiniz bir yıl denilebilir. Çünkü geçen yıllar içinde yaratıcılığınızı ve sosyal çevrenize duyduğunuz inancı kaybettiniz. Kariyerinizle ilgili oldukça önemli gelişmeler Mayıs ayı sonrası hayatınıza dahil olabilir. Bu iyi bir kariyer sinyalidir ve bu yıl maaş artışlarınızı, atamalarınıza cevap bekleyebilirsiniz. Bu yıl artık sorumlulukları bölüştüğünüz ve ilişkideki haklılığınızın anlaşıldığı bir süreç içindesiniz. Belki uzun süren bir ilişkiniz varsa bunu ciddiyete taşıma isteyebilirsiniz. Ya da evliliğinizde bazı çıkmaz yollardaysanız bunu artık kesin bir karara bağlıyor olacaksınız.

TERAZİ BURCU

Bu yıl çok şeyler öğreniyor ve yepyeni bir döneme geçiyorsunuz. İlişkilerde önemli bir değişim başlıyor. Mars gezegeni 6 ay boyunca ilişki evinizde olacak. Yeni bir ilişkiye başlamanız ya da evliliğinizdeki bazı çözümsüzlükleri sonlandırmanız mümkün olabilir. Belirli borçlarla daha güçlü kazanımlar yapabileceğiniz fikirler içinde olabilirsiniz ama doğru zamanlamaları kullanmanız gerekmektedir. İyi iş fikirleriniz varsa, dış yatırımcılara projelerinize çekmek için değerlendirebilirsiniz. Aile hayatınız bir bütün olarak zenginleşiyor.

AKREP BURCU

Evli olan Akrepler ilişkileri içinde başka bir aşk ile test edilebilirler. Bazı güven sorunları ortaya çıkabilir. İlişkilerde beklentiler ve istekler değişiyor. Her zaman benimsedikleri kuralları yıkma çabası içindeler. Yılın ikinci yarısından sonra çok şanslı bir finansal durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Neredeyse tüm yıl Oğlak burcundaki Jüpiter yatırımlarda sizleri güçlendiriyor olacak. Bu, bütçe planları, tasarruf ve yatırım programları oluşturmak için mükemmel bir yıl. Bu yıl ilişkiler oldukça önemli olacaktır. Sevgiyi ve ilişkiyi deneyimleyen konular önünüze gelecek. Sonunda bekarlar ilişkide onları neyin mutlu ettiğini öğrenecekler.

YAY BURCU

Bu yıl sizler için güçlü bir para yılı denilebilir. Emeklerinizin karşılığını alacağınız prestijli bir yıl içindesiniz. Kariyerinizde 2018 Nisan ayından bu yana anlam veremediğiniz değişimler yaşıyor olabilirsiniz. Sizler elleri açık ve serbestçe harcamayı seven kişilersiniz. Ancak bu yıl bütçenizi, daha disiplinli bir şekilde idare etmeyi öğreneceksiniz. Bu yıl aşk hayatınızı Mars ve Jüpiter gezegenlerinin durumları açıklayacak. Aylık raporlardan hepsinden bahsedeceğiz. 6 Mayıs sonrası ay düğümlerinin Yay-İkizler aksına geçiş yapması ilişkilerde yeni bir döngü başlatmaya hazırlık yapacak.

OĞLAK BURCU

Bu yıl en önemli zaman dilimi temmuz ayı diyebiliriz. Sizler için aşk ve sevgi konularında sabrınızın karşılığını alabileceğiniz yeni bir ilişkiyi başlatabilirsiniz. Beklentilerinizi bu ay gerçekleştirmek her zamankinden daha kolay gözüküyor. Burcunuzun yönetici gezegeni Satürn 23 Mart ve 1 Temmuz arasında para evinizde olacak. Bu durum finans açısından olumlu bir odak ve iyi şans göstergesi denilebilir. Bu yıl 7. eviniz olan ilişkiler konunuz oldukça önemli olacaktır. Evliliğiniz içinde sorumlulukların arttığı ve genellikle bu sevginin memnuniyetini test edeceğiniz bir yıl olabilir.

KOVA BURCU

Burcunuzun yöneticisi Uranüs 4. evinizde 7 yıl boyunca hareket edecek. Aile hayatınız ve iş sorumluluklarınız arasındaki dengeyi yakalamak için daha duyarlı olmanız gerekebilir. Bu yıl mali konularda eğer dikkatli olmazsanız, ufak tefek sorunlara yol açabilir. Aslında sezginiz finansal konularda yüksek olacaktır. Aşk ve romantik yaşam bu yıl yolunu bulacak gibi görünüyor. Yılın başlangıcı için, kişisel bağımsızlığınızı yeniden kazanmak isterken yılın ikinci yarısında ilişki dengenizi daha iyi bulabileceksiniz. Eğer bu sene bağımsız olmayı başarabilirseniz kendinize yettiğinizi fark edeceksiniz.

BALIK BURCU

Bu yıl en önemli gökyüzü aksiyonları Mars gezegenin sizin para evinizde hareket ediyor olmasıdır. 28 Haziran’dan sonra altı ay sizler içinde ekonomik olarak yeni kazanımlar elde etme zamanı da denilebilir. 2020, aktif bir sosyal yıl olarak hayatınızda önemli değişimler vaat ediyor. Arkadaşlık ve grup etkinlikleri hakkında oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. İlişkinizde büyük değişimler beklemek yerine ilişkinize bakış açınızı değiştirmelisiniz. Özellikle ayın ilk günlerinde aşk hayatınızda önemli yakınlaşmalar kaydedebilir ve istediğiniz iletişim şeklini kurabilirsiniz.