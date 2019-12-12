Yengeç Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

Yeni bir hayatın ilk günü!

Çok ilginç ve çalkantılı bir yılı geride bırakıyorsunuz. Yaşamınızda çok fazla değişiklik oldu. Önümüzdeki yıl, tamamı sizin üzerinize etki eden altı tutulma olacak. Bu normalden yüzde 50 daha fazla; genellikle yılda sadece dört tutulma olur ama bu sefer altı tutulma gerçekleşecek. Sadece bu değil, normalden iki kat daha fazla ay tutulması olacak. Ay, sizlerin yönetici gezegeninizdir. İki tutulma yerine dört tutulma olması demek sizleri oldukça ilgilendiriyor.

İçinizden tüm galaksinin hüznünü ben mi çekeceğim diye geçiriyor olabilirsiniz. Ama geçmişe baktığımızda sizlerin de hataları olmadı değil diyebiliriz. Bu yıl sizlerin net sonuçlar aldığınız ve belirsiz olan her şeyin sonuçlarını tamamladığınız bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 2019 değişim vermeye çalışırken sizlere bazı aksamalarda getirdi. Lunaparkta dönme dolapta dönerken birdenbire bozulması sonucu en üst katta yüksekte kalmanızla hissettikleriniz tarif edilebilir. Hem o yükseklikten korkuyorsunuz hem hevesleriniz yarıda kaldı gibi hem en çok istediğiniz şeylere ulaşmak için verdiğiniz mücadelenin karşılığını görmediğiniz için kızgın olabilirsiniz. Bunları yaşamanızın hep bir sebebi olduğunu da biliyorsunuz.

Bu yıl yaşama bağlılığınızı aşk arttıracak!

Tutulmaların çoğu zaman iyi şeyler getirdiğinin altını çizmek isterim. Ama bu iyi şeyler söz konusu olurken hayatınızda sizi zorlayan gerçeklerde olacaktır. Çünkü insan kendini zorlamadığında hayat onu zorluyor olabilir. Yeni biri hayatınıza dahil olabilir ve bu sürecin içine nasıl çekildiğinizi sizlerde tanımlayamıyor olabilirsiniz. Ocak ve şubat ayları oldukça önemli olarak görülüyor. Evliliğinizi bitirmiş bir yengeç iseniz yeni bir yolculuğa kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz ama süreç size bu konuda güven verici birini hayatınıza dahil edebilir. Bu noktada bir şeyleri kontrol etmek için çaba sarf etmeyin. Uranüs 11. evinizde yedi yıl boyunca kalacak. Hayatınızı değiştiren olaylar ve yeni dostluklar yaşamınıza dahil olabilir.

28 Haziran’dan sonra kariyerinizde büyük değişimler başlayabilir!

Mars, bu yıl alışılmadık miktarda kariyer evinizde zaman geçirecek. 28 Haziran'dan itibaren orada olacak. Bu yüksek bir kariyer mücadelesi size sunabilir. Burada çok yoğun çalışmalar içinde olurken sürekli kendinizi korumanız gerektiği duygusunu taşıyabilirsiniz. Hukuksal konularınız söz konusu olabilir ve önemli bir bedel ya da paralar ödemeniz gerekebilir.

Parasal olarak yeniden güçleniyor ve yatırımları arttırıyorsunuz!

İş hayatınız ve sorumluluklarınız mayıs sonrası bambaşka bir sürece giriyor. Elbette bir aile yetiştirmek ve bir ev inşa etmek için çok uğraştınız ama işiniz bunların önüne geçme noktasına gelebilir. Yengeçler genellikle bir aile işletmesinde daha büyük kazanımlar elde edeceklerini düşünürler. Bu aslında onları yıpratan da bir süreçtir. Kimse onlara bu konuda acıma duymaz. Ama onlar merhamet ederek aile kuruluşlarında büyük kayıplar yaşayabilirler. Çalışanlarınıza çocuklarınız gibi davranmaktan vazgeçmeyi öğreneceğiniz bir yıldasınız. İnsanlara sürekli devam etmeleri gerektiğini öğretmek için mücadele verirken sizler işlerinizi aksatıyor olabilirsiniz. Finansal potansiyellerinizi gerçekleştirmeniz kendinize değer vermenizle eş değer olacaktır.

Evlilik veya ilişkileriniz test ediliyor!

Bu başlık muhtemelen birçok yengeç burcunu ürtüketebilir ama 2019 yılına bir göz atarlarsa bağımlı oldukları konularla hayat onları başka nedenlerden ötürü bir mecburi vazgeçiş noktasına taşıdı. 21 Nisan-28 Nisan ve 01 Mayıs-06 Mayıs tarihleri arasında ilişkilerinde radikal sonuçlanmalar yaşayabilirler.7.evinizde gerçekleşecek tutulmalar sizleri ilişkinizde çok havada kaldığı hissini verebilir. 7 Mayıs sonrası ilişki ve evlilik noktasında biraz daha nefes alacağınızı ve daha romantik ilişkiler içinde olacağınızı hissedeceksiniz. İçinizdeki eksikliği kapatabildiğinizi hissedeceğiniz kişi ile tanışabilirsiniz. Bekar olanlar için romantik bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Haksız yere iftira ya da suçlamalar içinde kalanların haklılıklarının anlaşılacağı bir yıl olarak da öngörülebilir.

Hukuksal konularınız yılın ikinci yarısı netlik kazanabilir. Acele etmeyin!

Yaşam bir imtihandır. Bazı nedenlerden dolayı birileri ile 2019 yılında ters düşmüş olabilirsiniz. Bu noktada hayatınızda bir şeyler değişime gitmek zorunda kalmış da olabilir. Şimdi bu dönemin sonuçlanması ve netlik kazanmanız 21 Haziran’da yaşayacağınız Yengeç güneş tutulması sonrası gerçekleşmeye açık olacaktır. Şayet 2017 yıllarında iş yeri ya da taşınma gibi konular deneyimlediyseniz bu yıl bir benzer oluşumlar içerisine girebilirsiniz.