Yay Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

Bu yıl sizler için güçlü bir para yılı denilebilir. Emeklerinizin karşılığını alacağınız prestijli bir yıl içindesiniz. Bu yılın başlarında ekonomik şartları dengede tutmak isterken biraz daha disiplinli ve gerçekçi olmak durumundasınız. 5 Haziran'da burcunuzda gerçekleşecek olan halkalı ay tutulması daha fazla hayatında yoluna koymak istediklerini yoluna koyabileceğinizi göstermektedir. Bu zamana kadar doğru iş birlikleri ve yönler kendinize belirlerseniz muhteşem başarılara imza atabilirsiniz. Kariyerinizde 2018 Nisan ayından bu yana anlam veremediğiniz değişimler yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bir şekilde bu değişimleri sizler hayatınızın bir noktasında hep sorguladınız ama şimdi gücünüzü hissettiğiniz ve daha başarılı olduğunuz bir dönem içindesiniz.

Bu yıl hayat içinde daha ciddi kararlarınız var

Bu yıl birçok yay burcu, evi ve aile yaşantısı hakkında daha gerçekçi yaklaşımlar belirleyecekler. Yatırım yapmak, ev almak ya da evlenmek gibi konular yılın ikinci yarısı gündemlerinde olabilir. İş yaşamınızdaki birçok dengesizlik sizi yormuş olsa da bu yıl tüm dengesizliklerin çözüldüğünü göreceksiniz. Mars gezegenin altı aydan fazla koç burcunda kalacak olması sizleri aşk ve ilişkiler konusunda mücadele vermeye sürükleyebilir. Maceracı bir aşk hikayesine giriş yapabilirsiniz. Geçen senelerde kurduğunuz kararlı ilişkilerinizi bu yıl tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Finans ve kariyer

Jüpiter’in Oğlak burcundaki geçişi sizlere istikrarlı bir gelir kapısı açıyor olabilir. Tabi bu bağlantı 2019 yılında neler yaptığınızla da ilişkili olacaktır. Sadece nicel olarak değil, niteliksel olarak güçlü bir yıl içindesiniz. Geçtiğimiz yıllarda çıkan tüm sorun ve zorlukların telafisini sağlayabileceğiniz bir yıldasınız. Yıl sonunda başladığınızdan daha konforlu ve güven dolu hissedeceksiniz.

Mali konularda ve finansal kararınız sağlam olacaktır

Sizler elleri açık ve serbestçe harcamayı seven kişilersiniz. Ancak bu yıl bütçenizi, daha disiplinli bir şekilde idare etmeyi öğreneceksiniz. Oğlak burcundaki Satürn sizlere ciddi iş olanakları sunabilir. Bu geçtiğimiz yıllarda ne uğruna savaş verdiğiniz ile ilişkili olacaktır. Satürn’ün 23 Mart’tan 1 Temmuz’a kadar Kova’ya geçiş yapması ve 18 Aralık’tan itibaren bambaşka bir döneme sizleri ilerletiyor olacak. Satürn'ün 3. evinize taşınması medya bağlantılarınız, iletişiminiz ve eğitim hayatınıza bambaşka güzellikler getirecektir.

Aşk ve sosyal yaşam

Bu yıl ilişkilerinizde önemli gelişmeler yakalayacaksınız. İlişkiler adına size vereceğimiz en iyi haber temel bir memnuniyet içinde ilerleyeceğiniz ve uzun soluklu ilişkilerinizde ciddi toparlanmalar yaşayacağınız olacaktır. Olumsuz tarafı, ilişkilerde sorunlar ortaya çıkarsa karşı tarafla aranızda yaşadığınız odak eksikliği nedeniyle olabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter bu yıl düşüşte bir konumunda ilerleyecek dolayısıyla, kişisel özgüveninizi sorgulayabileceğiniz olaylar deneyimleyebilirsiniz. Hiçbir olay karşısında kendinize duyduğunuz güvenden şüphe etmemelisiniz. Özellikle ilişkiler karşısında soğuk, uzak veya ulaşılamaz olarak karşılaşabilirsiniz. Aslında böyle değilsiniz ama bu şekilde algılanabilirsiniz. Bu durum en çok aşk konularında sizi zorlayabilir. Mümkün oldukça sevdiğiniz insanlara sevgi ve sıcaklığınızı daha fazla vermeye özen gösterin. Bu yıl aşk hayatınızı Mars ve Jüpiter gezegenlerinin durumları açıklayacak. Aylık raporlardan hepsinden bahsedeceğiz.6 Mayıs sonrası ay düğümlerinin yay-ikizler aksına geçiş yapması ilişkilerde yeni bir döngü başlatmaya hazırlık yapacak. Bu zaman dilimine kadar daha fazla sakin kalmalı ve ilişkinizdeki haksızlıklarla mücadele etmelisiniz.3 Nisan’da Venüs gezegenin sizin ilişkiler evinize girmesi aynı zamanda o alanda başlayan eğlenceli bir dostluğun 6 Mayıs sonrası bir ilişkiye dönüşmesi durumunu da yaratabilir.Venüs gezegenin gerilemesini de bu yıl hesaba katacak olursak oldukça şaşırtıcı ve heyecan verici senaryolar yazılabilir. Tabi ki olay ve konular sizlerin hayat hikayenize göre değişim gösterir. Bizler bu tek tek geçişleri sizlere her ay anlatacağız.Bu yıl eğitim hayatınıza yapacağınız yatırımların cevabını 19 Aralık sonrası alabilirsiniz.