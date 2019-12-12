Başak Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

2020 yılı son 5 yılda yaşadığınız zorlukların telafisi niteliğinde olabilir!

Bu yıl sizler için gerçekten kendinizi güvende hissettiğiniz bir yıl denilebilir. Çünkü geçen yıllar içinde yaratıcılığınızı ve sosyal çevrenize duyduğunuz inancı kaybettiniz. Aşk ve ilişkilerden yana yaşadığınız şanssızlıklar ve güven kaybı sizi oldukça yıprattı. Bu yüzden bu yıl tekrar bunları kazandığınız ve hayatınızdaki heyecanın tadını çıkarmanıza izin verecek bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Başak olmak demek hayat içinde eğlenirken bile disiplinli olmak, çalışmak ve üretmek demektir. Doğanız böyledir. İş yapmak veya üretmek sizler için her zaman eğlencelidir. 23 Mart ve 1 Temmuz arasında ve 18 Aralık'tan itibaren hem iş ve sorumluluklarınız artıyorken hem de yaratıcılığınızın artabileceğini söyleyebiliriz. Uranüs, geçen yılın mart ayından bu yana 9. evinizde bulunuyor ve önümüzdeki yedi yıl boyunca orada olacak. Bu geçiş genelde üniversite, basın-medya ve üniversite seviyesindeki öğrencileri daha çok ilgilendirecektir. Hayat öykünüzde böyle bir akış varsa bununla ilgili konular gündeminizde olacaktır. Aşk hayatınıza daha manevi ve daha rafine bir hale geliyor. 2019 yılında bazı şeyler hep sizin dayatmanız ve sorumluluk yüklemenizle ilerlemişti belki ama şimdi konu bambaşka bir noktaya ilerliyor.

Venüs Gezegeni kariyer evinizde uzunca bir süre kalacak!

Kariyerinizle ilgili oldukça önemli gelişmeler Mayıs ayı sonrası hayatınıza dahil olabilir. Bu iyi bir kariyer sinyalidir ve bu yıl maaş artışlarınızı, atamalarınıza cevap bekleyebilirsiniz. Daha fazla gelişmeleri zaten aylık raporlarda vereceğim. Geçmiş hesaplaşmalar ve bazı yanlış anlaşılmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bu konuda ısrarcı ve kendinizi aşırı savunma durumunda tutmamalısınız. İlişkilerinizde bir bütüne değil bir kısma odaklanıyorsunuz ve bu durum sizleri bir dar görüşlülük yaratabiliyor. Çevrenizdeki insanların ve ilişki içinde olduğunuz insanların artık ne istediğini bilen ve kararlı insanlar olmasını istiyorsunuz. Hayatın her alanında mükemmel olamazsınız. Sadece biraz daha sabırlı olmalısınız. Bu yıl sizi yoran insanlardan uzak durun. Hoşgörülü, açık fikirli ve kolay iş ortaklarına ihtiyaçlarınız var. Eski romantikliğinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Artık ilişki içinde daha pragmatik ve faydalı jestler görmek istiyorsunuz.

Finans alanda sizlerden başarılı işler bekliyoruz!

Finansal durumunuz uzun yıllardır odak noktanızdaydı. Finansal problemler bu yıl ortaya çıkarsa, bu muhtemelen 2019 yılında verdiğiniz yanlış kararlardan ötürü olmuş olabilir. Yine de bu yılın parasal yaptığınız hatalarınızı kolayca telafi edebileceğinizi düşünüyorum. Her şeyden önce, bu yıl güçlü iş fırsatlarına sahip olacaksınız. Venüs, 10. kariyer evinizde olağan dışı bir zaman geçirecek. Bu durum, tepe noktanızda yer alan seçkin bir konumdur ve diğer alanlardan daha güçlü olma eğilimindedir. Venüs, 3 Nisan- 7 Ağustos tarihleri arasında orada olacak. Bu tarihler arasında vereceğiniz kararların yüzde doksanı kariyer ve finans konularına odaklanırsanız üstün bir başarı ihtimalini gösteriyor. Kazanç gücünüzün arttığını söyleyebiliriz. Maaş artışları olabilir. İyi profesyonel ününüz size ekstra kazanç sağlar. Hayatınızdaki otorite figürleri ebeveynler, patronlar finansal hedeflerinizi desteklemektedir. Venüs, bu yıl 12 evinizden 11.evinize içinde hareket edecek. Para veya finansal fırsatlar çeşitli şekillerde ve çeşitli insanlar aracılığıyla bulabilirsiniz.

Odaklanmaya devam edin! Hiçbir duygusal durumun sizi üzmesine izin vermeyin!

Kariyer başarılarınıza odaklandığınız sürece, bu yıl sizi oldukça mutlu edecektir. Dünya sizler için gerçek bir gelişmeyi hedeflemektedir ve farklı yıllar farklı etkinlikleri vurgulayacaktır. Kariyeriniz için çok fazla seyahat edeceğiniz bir iş sahibi olabilirsiniz. Almanız gereken kariyerle ilgili eğitim fırsatlarını kaçırmamalısınız. Üniversite öğrencileri için ve üniversiteye başvuranlar için başarısı harika bir yıl. Hukuksal konularınız varsa bu noktada haklılıklarınızın anlaşılacağı söylenebilir. Yılın içinde kariyer evinizde 30 Kasım’da bir ay tutulması var. Bu kariyeriniz için değişiklikler ve ciddi başarıları sizlere getirebilir. Şirketinizde yönetimsel ani değişiklikler olabilir. Bu sürece kadar önemli bir eğitimi tamamlayıp bu değişikliklerde yükselebilirsiniz. Oyunun kuralları değişecek. Ama sizler 2019 yılında emeklerinizin karşılığını almadığınız için kızgınlıkla kendinizi ilerletmekten vazgeçmeyeceksiniz.

Aşk ve Sosyal Yaşam

Sevgili Başaklar her zaman aşkta idealistsiniz, daima mükemmel aşkı arıyorsunuz. Her şeyde mükemmellik olsun isterseniz ama aşkı da ararsanız. Aşk içinde mükemmellik barındırmayan ama yaşandığında mükemmelleşen bir sanattır. Standartlarınız çok yüksek tutmayın. Bu yıl artık sorumlulukları bölüştüğünüz ve ilişkideki haklılığınızın anlaşıldığı bir süreç içindesiniz. Belki uzun süren bir ilişkiniz varsa bunu ciddiyete taşıma isteyebilirsiniz. Ya da evliliğinizde bazı çıkmaz yollardaysanız bunu artık kesin bir karara bağlıyor olacaksınız. Hamilelik veya çocuklarınız ile ilgili pozitif gelişmeler yıla damgasını vuracak.