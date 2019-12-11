Boğa Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

2020 yılında inançlarınızı tazeliyorsunuz

Bu yıl sizler için en önemli mesele burcunuzda bulunan Uranüs gezegenin hareketleri ve tutulmaların destekleyici etkileri denilebilir. 21 Nisan- 2 Mayıs arasındaki doğum günleri olanlar için özellikle bu yıl değişim çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Uranüs bu yıl 2 ile 11 derece arasında ilerlemeler yapacak. Hayatınız içinde heyecan verici ve öngörülemez durumların gelebileceğini söyleyebiliriz. Herhangi bir zamanda herhangi bir şey olabilir ve bunu asla hayal bile edemediğiniz şeyler yönünde görebiliriz. Hemen negatif değerlendirmeyin. Uzun zamandır çaba verdiğiniz şeyin ayağınıza gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Evrende her şey hayrımıza ilerler. Gelişen şaşırtıcı olaylar yaşamınızda olumlu şansları yakalamanıza hizmet edecektir. Biliyoruz ki bir Boğa burcu kişisi için heyecan ve tahmin edilemezlik asla hoş bir durum değildir. Ama bunu akışa bırakmak ve gelen değişimler karşısında esnek olmak büyük başarıları önünüze getirebilir. Kendinize inanmayı öğrenmeniz gerekmektedir.

Aşk ve evlilik ilişkilerinde düzelmeler söz konusu!

2018 Mayıs ayından bu yana ilişkilerde beklenilmeyen ne varsa deneyimlemiş olabilirsiniz. Sizler de bazı şeyleri belki hak etmediniz belki de hiç beklemediniz. Ama bu yıl durumlar değişiyor. Son birkaç yılın telafisi gerçekleşecek diyebiliriz. Aşk hayatlarında ciddi bir toparlanma dönemine ilerliyor. 10 Ocak 2020 yılında yaşanacak Yengeç ay tutulması bu bağlamda yepyeni bir dönemi başlatıyor olabilir. Kendinizi daha fazla güvende hissedeceğiniz nedenler bulabileceksiniz. Evlilik için acele etmemelisiniz. Ciddi bir aşk ve sevgi temeli oluşturmak adına bu yılı değerlendirmelisiniz.

Kariyer hikayenizi yeniden yazma ve yapılandırma zamanı!

Bugüne kadar kariyerinizden memnun değilseniz bu yıl sizin için inanılmaz şanslı yeni hikayeler yazmanı zamanı olarak söylenebilir. 2018 yılından beri kariyer hayatınızda size taahhüt edilen şeyler verilmemiş olabilir. Bu durum sizi çok yormuş ve insanlara olan güveninizi kaybettirmiş de olabilir. Şimdi şartlar değişime gidiyor. Başka bir kariyer başarısına ilerliyorsunuz. Bunu biraz daha Şubat aylarında anlayacaksınız. 23 Mart ve 1 Temmuz arası kariyerinizde çok önemli bir dönemin gelişimi olduğunu söyleyebiliriz. Yeni başlangıç ve girişimleri bu zaman aralıklarında mutlaka başlatmalısınız. Diyelim ki hiçbir fikriniz olmayan bir iş için ortaklık teklifi aldınız. İşte tam da eğitim almak ve kendinizi geliştirmek adına muhteşem bir yıl olduğu da söylenebilir. Bu dönem sosyal medya alanında işlerinizde büyük başarılar yakalanabilir ve yeni duyurulara başlayabilirsiniz. Ani yurt dışı seyahatleriniz ve iş projeleriniz çok önem kazanabilir. Bu yıl tutulmaların birçoğu yakın çevre ve kardeşlerinizle olan diyaloglarınızı değişime götürebilir. Onlarla belirli mesafeler koymanız ve bazı anlaşmazlıklar içinde olabileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yıl taşınmalardan daha çok ev içinde onarımlarınız çok olabilir. Muhtemelen taşınma işlemlerini geçtiğimiz yıllarda yapmak zorunda kaldınız. Şimdi evinizin içinde bazı değişimlere gidebilirsiniz.

Yurtdışı, eğitim ve projeler artıyor!

Biraz daha kendinize yatırım yapmanız gereken bir yıl içindesiniz. Bunu da aynı zamanda gelişen süreçte fark edeceksiniz. Bu yıl kariyeriniz ve finansal durumunuz için yaptığınız her türlü adım geleceğiniz için çok pozitif başarılar getirmeye açık denilebilir.

Bu yılın şifresi kararlı olmanızdır!

Karşınıza çıkan engeller sizin kendi sınırlarınızı ve çelişen fikirlerinize inanmanız için olacaktır. Bu yüzden bu tür durumları çok kararlı bir şekilde aşmayı başarmalısınız. Kendi inanç ve bağımlılıklarınızı gözle görülür hale getirmelisiniz. İnandığınız şeyler artık somutlaşıyor ve netlik kazanıyor. Artık başkalarının inançlarına veya yargılarını bağımlı kalmıyorsunuz. Tüm bunlardan kurtulmak için iyi bir hazırlığa ihtiyacınız var. Gerçek bir eğitim seçmeli ve kendinizi bu yola adamalısınız. Kişi kendisini eğitmek ve geliştirmek zorundadır. Bu yıl siz bunu yapmazsanız hayat sizi bunu yapmanız için zorlayabilir. Dünyayı suçlamak, çevrenizdeki enerjisi düşük insanlardan yakınmak veya kendinizi haklı göstermeye çalışmak size uygun olan durumlar değildir. Bu yıl bu tuzakların hiçbirine düşmemeniz gerekmektedir. Bunların değişebilir olduğunu ve değiştirmeniz gerektiğini anlayacaksınız.

Bu yıl sosyal medya, halkla ilişkiler ve medya ile ilgili çalışmaları çok iyi kullanın!

17 Şubat- 9 Mart; 18 Haziran- 11 Temmuz ve 14 Ekim- 2 Kasım arası Merkür üç defa gerileyecek. Bunlar finansal inceleme için yapılan zamanlar, harekete geçmek yerine burada tekrar değerlendirmeler yapmalısınız. Bu dönemlerde önemli finansal kararlar verilmesi gerekiyorsa her zamankinden daha fazla özen gösterin.