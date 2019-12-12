Aslan Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

Kariyer, bu yıl belki de en heyecan verici alanınızdır

Aslan burçları; 2019 yılında yaşadığınız kariyer ve iş hayatındaki dengesizlik sizi oldukça umutsuzlaştırmış olabilir. Bu yıl bunu deneyimlemiş biri olarak artık daha istikrarlı bir süreç içine giriyorsunuz. Eğer 2020 yılında iş ve sorumluluklarınız alanında istikrarlı olursanız heyecan verici başarılar içine gireceksiniz ama istikrarsız ve sürekli değişim içinde olursanız bu değişimler sizleri dramatik sonuçlar içine çekebilir. Çünkü heyecan duymak istediğiniz şeyleri sürekli değişim yaparak sağlayamazsınız.

Biraz daha sabırlı olmanız gerekmektedir.2018 Mayıs ayından bu yana hem kariyer hem de aşk hayatınızda zorlayıcı değişimler içerisine çekilmiş olabilirsiniz. Bu durumlar sizin tutumlarınızı değiştirmek zorunda bıraktığı için hem insanlara hem de kendinize kızgın olabilirsiniz. Sizi iyi birisi olmak dışına taşıyan herkese öfkelisiniz. Ama bu olanlar aslında sizin daha güçlü biri olmanız için size hizmet eden durumlardı. Bu yıl özellikle nisan ayı sonrası kariyerinizi sosyal yollarla ilerletmeyi başarıyorsunuz.

İş arayanlar, sizi bekleyen birçok iş fırsatı önünüzde olabilir

Üstleriniz tarafından kolay anlaşılacağınız ve "Ben seni neden daha önce görmedim" dedikleri bir dönem başlıyor diyebiliriz. Yetenekleriniz ve emekleriniz ortaya çıkıyor. Bu yıl hayatınıza çok önemli insanlar giriyor. Pek çok iş fırsatı ve teklifi önünüze gelebilir. Bunları çok doğru ve istikrarlı değerlendirmeniz gerekmektedir.

Sağlıklı bir yaşam tarzınıza sahip olduğunuzdan emin olmalısınız

Bu yıl en önemli diğer konulardan biri bedensel anlamda gücünüzü iyi korumanızdır. Yeterli emek ve değer vermeniz oldukça önemlidir. Kendinize sağlıklı yaşam üzerinden bir sosyal zirve oluşturabilirsiniz. Sorumlulukları hiç korkmadan üzerinize alın ve ne kadar muhteşem yaptığınızı gösterin. Asla "Bu benim görevim mi?" sorusunu sormayın.

Bu yıl her şey detaylarda gizli olacak!

Mars Koç burcunda bu yıl 9. evinizde altı aydan fazla zaman harcayacak. Bu, üniversite öğrencilerine, medya veya ticaret ile ilgilenen kişilere iyi gelecektir. Çünkü bu alanda güçlü odaklanma fırsatları yakalayabilirler. Bu yılki 12. evinizin güçlü olması ve burada dört tane ay tutulmasının gerçekleşmesi sizleri normalden iki kat daha fazla etkileyecektir. Sizin için birçok ruhsal değişim gerçekleşiyor, birçok rota yeniden hesaplanıyor olacaktır. Daha kestirme ve daha hızlı yollar bulacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Finansal alanda büyük beklentiler içinde olmak yerine gerçekçi olun

Parasal konular birkaç yıldır istediğiniz yönde gitmiyor olabilir. 2020 yılı da bu anlamda tam anlamıyla sizlere istediğinizi verecek diyemeyiz ama birçok konuda sizi refaha kavuşturabilecek. Eğer maddi zorluklar yaşarsanız bunun tek sebebi sizi istikrarlı biri yapmak adına olacaktır. Belki paraya ihtiyacınız olmasa bu yöneticiyle çalışmam ya da bu işi yapmam dediğiniz bir döngüdesiniz. İşte hayatınızın en önemli yerinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu noktada sistem size maddi kolaylık vermeyerek bir yeteneğinizi ortaya çıkartmaya çalışıyor olabilir. Paraya ihtiyaç duyduğunuz için bunu ortaya çıkartma fırsatına kavuşabilirsiniz.

Asıl parasal konulara ihtiyaç duyma sebebiniz işinizde istikrar sağlamanız ve daha fazla odaklanmaya başlamanızdır. Buna rağmen bu yıl en refah yıllardan biri olduğunun da altını çizmek isterim. Eğer finansal zorluklar taşımazsanız doğru yerde doğru işi yaptığınız bir yöndesiniz. Yani rotanızı doğru hesaplamışsınız. Bu yıl çok çalışacağınız için bedensel olarak kendinize bakmalısınız. Bazen kazançlar çabuk gelir, bazen yavaş yavaş, bazen hareketsiz durur ve bazen geriye doğru gider gibi görünür. Merkür’ün bu yılki hareketleri sizleri bu bağlamda oldukça etkileyecektir. Bunları aylık yorumlarda paylaşacağım. Merkür’ün herhangi bir zamanda nerede olduğuna ve aldığı yönlere bağlı olarak kısa vadeli birçok finansal eğilimde bulunabilirsiniz.

Aşk ve sosyal yaşam

Sizler için aşk ve sosyal yaşam bu yıl çok önemli olacak. Her şeyden önce 23 Mart- 1 Temmuz arasında Satürn gezegenin kısa bir süreliğine Kova burcuna geçmesi ilişkilerinizi değişime uğratabilir. Bu tarihler arasında gelişen konularınız yarım kalır ya da sonuç vermezse panik yapmayın. Devamına 20 Aralık’tan itibaren değerlendirmeye ve sonuç almaya kendinizi hazırlayın. Bu yıl güçlü ve ödüllü denilebilir. Başkalarına odaklanmak için güzel bir yıldasınız. Çalışma ortamınızda yöneticileriniz ya da çalışma arkadaşınızla geleceğe yönelik romantik bir ilişki başlatabilirsiniz.

2012 ve 2019 yılları arası aşk anlamında yaşadığınız tüm hayal kırıklıklarını unutmanızı tavsiye ederim. Geçmişte hızlıydınız ama şimdi dikkat duygunuzu geliştirdiniz. Jüpiter'in yıl sonunda 7. evinize taşınması, genellikle bir evlilik veya ciddi bir ilişki için daha doğru olacaktır. Satürn aynı zamanda 7. evinizde olacak ve işleri geciktirme eğiliminde olabilir. Genel olarak, en iyi aşkınız ve sosyal dönemleriniz 1 Ocak ile 20 Ocak, 20 Nisan- 20 Mayıs, 23 Ağustos- 22 Eylül ve 22 Aralık yılın sonuna kadar muhteşem bir ilerleme içinde olabilirsiniz. İkinci evlilik yapmak isteyenler için daha şanslı ilerleyebilecekleri söylenebilir. 18 Aralık'tan itibaren işler daha kolay olacak.