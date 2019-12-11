İkizler Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

Gerçek anlamda kendinizi bulduğunuz bir yıla giriyorsunuz!

İkizler burçları 2020 yılına ortaklaşa ve mali konuları ön plana alan gezegen yoğunlukları ile başlıyor. 8. eviniz son iki yıldır güçlü, ama bu yıl daha da güçlü. Dolayısıyla, bu yıl kişisel dönüşümle ilgili. Bu dönüşüm farklı kırılmalarla gerçekleşebilir. Belki çocuk sahibi olacaksınız ya da bunun için bir tedavi görmek isteyeceksiniz. Anne olmak ya da baba olmak bir kırılma noktasıdır ve bir dönüşümdür gibi düşünmelisiniz. Genel olarak, olabileceğiniz en iyi noktaya taşınacaksınız. Şu sıralar hissettiğin streslere ufak doğum sancıları benzetmesi yapabiliriz. Yani 2019 doğum sancıları ile geçti ama doğum gerçekleşmedi.

İşte bu yıl sizler için sancı çekmekten kurtulduğunuz ve doğumu gerçekleştirdiğiniz bir yıl olacak. Tabii bu doğum sonrası sizler artık eski siz olmayacaksınız. Bu güzel bir şey olacak. Yaşınız veya yaşantınızdaki aşama ne olursa olsun, duygularınız normalden daha güçlü olacak. Neptün, kariyer evinizde sizleri bu yıl hayallerinize biraz daha yaklaştıracak ve daha fazlası için orada size destek verecek. Dolayısıyla kariyer önemli bir odak noktasıdır. Uranüs gezegenin uzun yıllar Boğa burcunda kalması yani sizlerin 12. maneviyat evinizde olması bu tür konulardan testlere tutulabileceğinizi de gösterebilir. Çok fazla manevi deney içinde olabilirsiniz. Satürn gezegeni, mart ayından itibaren 9. evinize geçiş yapacak ama burada geçici bir süre kalacak. Entelektüel güçlerini kullanan kişiler bu yıl oldukça güçlü fırsatlar yakalayacaklar.

Evlilik ve ilişkiler bu yıl testten geçebilir

Eğer doğum haritanızda sert etkiler almıyorsanız bu yıl artık aile sorumluluklarınız rahatlıyor denilebilir ama eş ile ortak konularınız varsa bu noktada test edilebilirsiniz. Bu noktalara daha dikkat etmelisiniz. Hamile kalmak veya çocuk sahibi olmak isteyenler bu yıl harekete geçebilir. Bu noktada bazı güzel gelişmeler içinde olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda birtakım sorunlar yaşadıysanız bu tür konularla ilgili sevindirici gelişmeler hayatınıza dahil olabilir.

Parasal konularda biraz daha rahatlıyorsunuz

Finansmanınızda temel bir memnuniyet oluşturduğunuz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Büyük değişiklikler yapmanıza veya aşırı odaklanmanıza gerek yok. Bu yıl parasal konularda tam dört tutulma deneyimleyeceksiniz. Normal sayıyı iki katına çıkaracak. Sadece bu değil, para evinizde meydana gelen bir güneş, bir ay tutulması olacak. Bu, birçok önemli finansal değişikliği garanti eder. Finansal düşünceniz ve bakış açınız muhtemelen gerçekçi olmayan durumları sizler için eleyecektir.

Ay tüm gezegenlerin en hızlı ve en düzensiz olanıdır. Diğer hızlı hareket eden gezegenlerin (Güneş, Merkür ve Venüs) burçtan geçmesi bir yıl alırsa, ay bunu her ay yapar. Bu yüzden ayın nerede olduğuna ve aldığı yönlere bağlı olarak kısa vadeli birçok finansal trend tespit edilir. Bunlar en iyi aylık raporlarda ele alınmaktadır. Ama bu yıl iyi bir ev almak ya da emlak planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Eşinizin mali durumunda iyileşmeler söz konusu olabilir. Bunun dışında borçlarınızı kapatmak, kredi çekmek için de önemli bir sürece işaret ediyor. Bakalım bu konular hayatınıza ne yönde dahil olacak? İzleyip göreceğiz.

Aşk ilişkilerde yılın ilk yarısı biraz karışık olabilir

Şimdi içinizden diyeceksiniz ki "Ne zaman karışık değil ki?" Bu doğru soru. Çünkü sizin ilginizi ve dikkatinizi birinin ayakta tutabilmesi ciddi bir performans harcaması gerekir. Bu yıl mayıs aylarında sizin burcunuzda gerçekleşecek olan gerileme hareketi oldukça önemli olabilir.

Gerçek aşkla, rahatlığa dayalı bir ilişkiyi kıyaslamayın

Ciddi, olgun ve size konfor sağlayacak ilişkiler ilginizi çekebilir. Bunun daha kötüsü başka bir ilişki içindeyken bu tür kıyaslamalara giderek bazı hatalara düşebilirsiniz. Buna test alanı denilebilir. Daha sağduyulu ve gerçekçi olmalısınız. Jüpiter Oğlak seyri sizleri hırslandırabilir ve tutkularınızı arttırabilir. Bu durum herkesin hikayesine göre değişim gösterecektir.

Bu yazıyı okuyan genç bir İkizler kadınıysanız sizlerin hayatında bu durum üniversitede evlenebileceğiniz kişiyi bulmak için kendinizi baskılama noktasında tezahür edebilir. Özgürlük duygunuz ve herkesten farklı olma isteğiniz ne ara böyle muhafazakâr bir yön kazanmıştı? Bu durum Jüpiter Oğlak sürecinin bir yansıması olabilir. Bu iç görü ile hareket ederken hata yapmamalısınız. Hayatınızda dirilişe ihtiyacınız olan şeyler var. Bu aslında hepimizin hayatında var ama bu yıl herkesten farklı olarak sizlerin bu dirilişi yapabilecek fırsatlarınız olacak.