Balık Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

2019 yılı sizler için kariyer alanında tam istediğiniz verimi alamadığınız bir yıl olmuş olabilir. Ana hedeflere en azından kısa vadeli hedeflere ulaşıldı ama içinizde yarım kalan bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Kariyer başarınızın meyvelerini, bu yıl yeni tanışabileceğiniz ve sosyalleşeceğiniz insanlarda bulacaksınız. Yeni sosyal alanlar sizin geçmişte ektiğiniz emekleri önünüze getirmeye hazırlanıyor.

Bu yıl en önemli gökyüzü aksiyonları Mars gezegenin sizin para evinizde hareket ediyor olmasıdır. 28 Haziran’dan sonra altı ay sizler içinde ekonomik olarak yeni kazanımlar elde etme zamanı da denilebilir. Bu, artan kazanç fırsatları getirebilir. Entelektüel yaşamınızda ve eğitim statünüzde büyük değişiklikler sizi bekliyor. Yeni bir üniversite okumak ya da yeni bazı eğitimler almak isteyebilirsiniz. Bilim, teknoloji, astronomi ve astrolojiyle ilgili kitap ve dergiler daha fazla ilgilinizi çekebilir. Bunun arkasında manevi bir gündem var. Bu yıl altı tutulma olacak bu normalden iki tane daha fazladır. Bu durum sizleri oldukça ilgilendiriyor. Bunu aylık raporlarda bahsedeceğiz.

Finans ve kariyer

Para eviniz 2020’nin çoğunda güçlü olacak. 20 Mart- 19 Nisan ve 28 Haziran’dan itibaren mali anlamda büyük bir kazanca ilerliyorsunuz. Bu, odaklanmayı gösterir. Eğer hedefiniz varsa kazanmak istediğiniz şeyi kazanabilirsiniz. Bir başlangıç için yılın ikinci yarısında risk almaya daha yatkın olacaksınız. 'Hızlı para' fikri ile ilgili olabilirsiniz. Bu yıl eğer doğru hedefler belirlediyseniz ya da gerçekçi hedefleriniz varsa finansal kararlarınızı hızlı ve büyük bir güvenle alabileceksiniz. Bunlar iyi sonuçlar getirebilecektir. Büyük alımlar, yatırımlar veya önemli finansal kararlar vermeden önce mutlaka danışmanız iyi bir fikir olacaktır.

Mars gezegenin bu yıl 6 ay para evinizde olması sizlere finansal korkusuzluğu öğretmek ve finansta cesaret geliştirmek için bulunmaktadır. Bu kazanmak ya da kaybetmekle ilgili bir şey değil. Kaybetme korkusunu yenmekle alakalı bir durum olabilir. Bir finansal işlem işe yaramasa bile, korkunuzu aştıysanız, kazandınız demektir. Bu eğilim 28 Haziran’dan sonra özellikle daha önemli olacaktır. Finansal konularda hızlı ve kararlı olmak çok zaman kazandıracaktır ancak finansal gezegeniniz 9 Eylül- 14 Kasım arasındaki gerileme dönemlerinden birine denk geleceğiniz için hızlı ve kararlı olma zamanı olmayacaktır. İnceleme, biraz geri çekilme, finansal hedefler ve mevcut finansal durum hakkında netlik kazanma zamanı olacaktır.

Önemli yatırımlar yapmanız veya büyük bir şey almanız gerekiyorsa, 9 Eylül'den önce veya 14 Kasım'dan sonra yapmalısınız. Mars gezegenin gerilemesi kazancı durdurmaz, ancak işleri biraz yavaşlatabilir. Ayrıntılara dikkat ederek, finansta her şeyi mükemmel şekilde yaparak gereksiz sorun çekmekten kaçınabilirsiniz. Ödemelerin uygun şekilde imzalandığından veya doğru tarihlerde yapıldığından emin olmanız gereken bir dönemdir. Temelde geçen yıl elde etmek için belirlediğiniz şeyi bu yıl tam anlamıyla elde edebilirsiniz. Jüpiter size yardımını sürekli sosyal bağlantılarınız üzerinden yapacaktır.

Aşk ve sosyal yaşam

2020, aktif bir sosyal yıl olarak hayatınızda önemli değişimler vaat ediyor. Arkadaşlık ve grup etkinlikleri hakkında oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. İlişkinizde büyük değişimler beklemek yerine ilişkinize bakış açınızı değiştirmelisiniz. Kendinize güvenmenin ve işlerin yolunda gideceği özel yıllardan birindesiniz. Bu yıl ilişkileriniz adına eğer bekarsanız çok fazla insan tanıma ve yeni ilişki dinamikleri kurma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Karar vermek sizler için biraz zor olacak gibi görünüyor. İlişkiden beklentiniz nedir? Kendinize bu yıl bu soruyu sormalısınız. Herkes sağlam ve güven dolu bir ilişkisi olmasını ister ama bunun ortaya koyabileceği kişilerle karşılaşmakta gerekmektedir.

İşte sizlerde bu yıl harika insanlarla tanışabileceksiniz. İletişim gücünüzün artacağı ve önemli tekliflere adım atacağınız bir dönemi başlatıyor olacaksınız. Farkında olarak hareket etmeniz size kazandıracaktır. Huzurun ve güvenin yan yana yürüdüğü, sevgilerin çıkar ilişkisi haline dönmediği yerlerde olmak ve sevginizi gerçekten hak eden kişilere vermek isteyeceksiniz. Bu süreçte böyle insanlarla karşılaşacaksınız. Eğitim ve ticaretle uğraşanlar ise bu dönemi biraz daha bekleyerek geçirmeli ve kazanma hırsı ile hareket ederek ani kararlar vermekten kaçınmalılar. Özellikle ayın ilk günlerinde aşk hayatınızda önemli yakınlaşmalar kaydedebilir ve istediğiniz iletişim şeklini kurabilirsiniz. Karşı taraftan beklediğiniz adımları görmek sizi daha da cesaretlendirecektir.