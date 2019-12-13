Terazi Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

Bu yıl özellikle güçlü bir kariyer yılı olmasının yanı sıra aile yaşantınızın zorluklarını artık tamamlama yılı olduğunu da söyleyebiliriz. Kariyerinizde önemli bazı değişimlere hazırlık yapmalısınız. Bu yıl dört ay tutulması olacak, her zamankinden iki katı daha güçlü olaylara şahitlik edeceksiniz. Bu sizi endişelendirmesin aksine değiştirmek istediğiniz şeyleri değiştirme gücünü bulabileceksiniz. Gelecekteki kariyer gelişimine zemin hazırlayan önemli bir yıldasınız. Belki içinizden şu an diyorsunuz ki “Son 7 yıldır daha hazırlanamadım mı? Yaşamadığım sorunlar ve zorluklar kalmadı ve ben bu yıl gerçekten çözüme ilerlemek istiyorum”.

İstediğiniz değişim bu yıl ilişkiler konusunda önünüzde!

Bu yıl çok şeyler öğreniyor ve yepyeni bir döneme geçiyorsunuz. İlişkilerde önemli bir değişim başlıyor. Mars gezegeni 6 ay boyunca ilişki evinizde olacak. Yeni bir ilişkiye başlamanız ya da evliliğinizdeki bazı çözümsüzlükleri sonlandırmanız mümkün olabilir.

Finans ve kariyer

Parasal konularda gerçekçi bir istikrar içine giriyorsunuz. Plüton gezegeni 2008'den bu yana hem kariyer hem de ekonomik anlamda ciddi zorluklar getirmiş olabilir. Kendi aile şirketi veya aile gibi işletilen bir işletmenizi artık kapatmak isteyebilirsiniz. Bu, borçlarınız ödemek ya da borç almak için iyi doğru bir yıl. Belirli borçlarla daha güçlü kazanımlar yapabileceğiniz fikirler içinde olabilirsiniz ama doğru zamanlamaları kullanmanız gerekmektedir. İyi iş fikirleriniz varsa, dış yatırımcılara projelerinize çekmek için değerlendirebilirsiniz. Aile hayatınız bir bütün olarak zenginleşiyor. Kazanmadaki başarınız ve bu yıl kazanacağınız prestij sizleri oldukça motive edecektir.

Aşk ve sosyal yaşam

Bu yıl ilişkileri yöneten evinizde tam 6 ay boyunca Mars gezegeni geçiş yapacaktır. 28 Haziran'dan bu yana ilişkilerde çok güçlü ve sosyal çekiciliğinizin daha da arttığı uzun bir süre geçireceksiniz. Yeni bir ilişki başlatmanız mümkün olabilir. Bekarlar için romantizmi gösterir. Ancak, yumuşak bir geçiş olmayabilir. Teraziler zorlu ilişkilerin nasıl üstesinden geleceğini çok iyi biliyorlar. 7. evinizdeki Mars ile hızlı bir şekilde aşık olma eğilimindesiniz. Belki bazı maceralar söz konusu olabilir. Biraz dikkatli olun ve bu dönemlerde biraz daha “geri adım” atmayı deneyin. İlişkilerde bağımsız ve cesur olmak isterken daha agresif algılanabilirsiniz. Mars gezegenin 9 Eylül ile 14 Kasım arasında gerileyeceğini de göz önünde bulunduracak olursak bu tarihlerde ilişkilerinizde önemli kararlar vermemeniz gerekmektedir. Bu durum ilişkinize karmaşıklık katabilir. Aşkla ilgili önemli kararlar bu geri dönüşüm döneminde verilmemelidir. Jüpiter’in, yıl sonunda 5. evinize geçmesi ile olası bir aşk ilişkisini ortaya çıkartabilir. 2021'de aşk ve sevgi anlamında birçok fırsat önünüze gelebilir.

Ocak ve Şubat ayları projelerden onay gelebilir

Şubat ayları, projelerde bilginizi sunacağınız ve para kazanacağınız bir işin onaylanması ile sizi motive edebilir. Bu kişisel hedeflerinizi yeniden değerlendirmek, onları arkadaşlarınızla tartışmak ve sizi destekleyen insanlar etrafınıza çekmek için harika bir zamandır. Özellikle sizden olgun insanlardan alacağınız tavsiyeler kazanım getirebilir. Yakın çevrenizin hayatında meydana gelen ani olaylar sizlere de önemli deneyimler yaşatabilir. Taşınma ve yer değişiklikleri gibi konuları bu ay sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Kısacası sizler için yeni bir dönemin başlangıcı ve geçmiş konuların kapatılması söz konusu.

Tüm becerilerinizi sergileyin ve kendinize güven duyun

Bu yıl artık bulanık olan her konu netlik kazanıyor. Kendinizi ait olduğunuz yeri bulacaksınız. Hayatınızda büyük bir değişimin ayak seslerini 2019 yılında duydunuz. Bu yıl yaşanan olayların artık daha net ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bu sizi endişelendirmesin. Evren sizi ne yapmanız gerektiğine dair yönlendirecektir. Yaşamınız boyunca ikili ilişkilerde ne gibi hatalar yaptınız ya da yaşadığınız hayat tecrübeleri sizlere önemli bir deneyim kazandırdı mı? İşte bütün bu cevapları alacağınız ve önünüze yepyeni bir sayfa açacağınız yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Şimdi yanınızda olmasını istediğiniz kimler ve kimlerin yaşamınızdan çıkıp gitmesine izin veriyorsunuz artık bunlar önemli olacak.