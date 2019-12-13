Kova Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

2018 yılından bu yana kendi içinizde birçok problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Aile hayatınızı toparlamak, iş hayatınızdaki haksızlıklar oldukça sizleri zorladı. Maneviyat, sizler için uzun yıllar boyunca büyük bir ilgi alanı olmuştur ancak bu yıl daha da fazla ilgileneceğinizi söyleyebiliriz. 12. eviniz, haritanızda en güçlü olanıdır. Yani önümüzdeki yıl tamamen sizin ruhsal gelişiminiz ve sorumluluklarınızı dengelemeniz ile ilgilidir. Buradaki odak noktanız kariyer gelişiminiz de sizleri de başarıya öncülük edecektir. Bazen en iyi hedefi vurmak için geriye çekilmek gerekmektedir. İşte bu durum da bunun gibi düşünmelisiniz. Finansal kazanımlarınızın asıl temelini bu yıl kuracağınız işlerden almaya başlayabilirsiniz. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana aile ve eş problemleri gözünüze daha fazla geliyor olabilir. Ama sizler bunlarla ne kadar zekice baş edebileceğinizi zaten biliyorsunuz. Burcunuzun yöneticisi Uranüs 4. evinizde 7 yıl boyunca hareket edecek. Aile hayatınız ve iş sorumluluklarınız arasındaki dengeyi yakalamak için daha duyarlı olmanız gerekebilir. İş hayatınızdaki değişimler sizleri oldukça şaşırtabilir. Yeni bir işe girmek ya da iş ortamınızda terfi etmeniz gibi durumları deneyimleyebilirsiniz.

Sosyal medya, basın, iletişim alanlarınız güçleniyor.

Eğer medya veya iletişim projeleriniz varsa bunlara odaklanmak ve başarıyı yakalamak için harika bir yıl içindesiniz. Aynı zamanda yazarlar, öğretmenler, blog yazarları, gazeteciler ve reklam, pazarlama ve satış yapan insanlar için oldukça harika olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, 23 Mart-1 Temmuz arası tartışmalara ve sözlü gerilimlere girme eğiliminiz fazla olabilir. Bu duruma özellikle daha fazla dikkat etmelisiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız ve sosyal çevrenizde işler daha dikkat çekici ilerleyebilir.

Finans ve Kariyer

Finansal alanda uzunca zamandır zorluklar çekiyor olabilirsiniz. Her şeyi ucu ucuna yetiştirmek sizlere gelecek kaygısı vermiş olabilir. 20 Aralık'ta, bolluk gezegeni Jüpiter, iki yıllık bir refah döngüsüne işaret ederek sizin burcunuza geçiş yapacak. Yılı, başladığınız zamandan daha iyi bir şekilde bitireceksiniz. Kendinize yılın sonuna kadar yeni koşullar yaratmayı denemelisiniz. Bu yıl mali konularda eğer dikkatli olmazsanız, ufak tefek sorunlara yol açabilir. Aslında sezginiz finansal konularda yüksek olacaktır. Çok önemli firmalarla güzel iş birlikleri içinde olabilirsiniz. Görsel sanatlardan para kazanmanız mümkün olabilir. Bu aynı idealizmi kariyerde de görebilirsiniz. Kariyer gezegeniniz Plüton, 2008'den beri manevi 12. evinizde ve gelecek yıllar boyunca orada olacak. Yani sadece başarılı olmak ve para kazanmak sizin için yeterli değil. Anlamlı ve ruh tatmin edici bir işe ihtiyacınız var. Bu yıl kariyer çok başarılı görünüyor, çünkü Jüpiter yıl boyunca sizlere başarılı olmanız için elinden geleni yapacak. Yani bu yıl mesleki ve sosyal statünüzde yükseliyorsunuz. Başarılı olmak için yalnız olmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama başarılı bir aile hayatı başarılı bir iş hayatını da beraberinde getirebilir. Bu yıl birinden vazgeçmek zorundaymış gibi davranmayın. Aksine ikisini dengede tutmaya özen gösterin. Çok fazla hokkabazlık oluyor. Hem ailenin talepleri hem de kariyerin talepleri çok güçlü. Herkes kendi çözümünü kendi bulacaktır.

Aşk ve Sosyal Yaşam

Aşk ve romantik yaşam bu yıl yolunu bulacak gibi görünüyor. Asıl yılın sonunda sonra istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Yılın başlangıcı için, kişisel bağımsızlığınızı yeniden kazanmak isterken yılın ikinci yarısında ilişki dengenizi daha iyi bulabileceksiniz. Eğer bu sene bağımsız olmayı başarabilirseniz kendinize yettiğinizi fark edeceksiniz. Bu durum sizlere kendi rotanızı çizme fırsatı sunacak. Normalden daha az başkalarına ihtiyacınız olacak. Bu sizler için harika bir durum ama aşk için iyi denilemez. Çünkü kendinizi sevgisiz bırakmanız doğru olmayacak. Dolayısıyla, bağımsız ve kendine yeterli olmak fikri içinde olsanız da arkadaşlıkları sosyalleştirmek ve geliştirmek adına mutlaka bir şeyler yapıyor olmalısınız. Bunu statükoya bağlı sosyal bir yıl olarak değerlendirin. İlişkilerinizde önemli bir farkındalık kazanacağınız ve uzun zamandır vermek istediğiniz kararları verebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Hem ilişkilerinizi hem de geleceğe yönelik yaşantınızı şekillendirecek yıl denilebilir. Bu yıl her konuda elinizi çabuk tutmak isteyecek ve beklentilerinizi gerçekleştirmek için daha hızlı hareket edeceksiniz.22 Mart sonrası hayatınızda daha iş bitirici yönünüz ve karizmatik yapınızla önünüze gelen teklifleri değerlendirebilir ve yaşamınız için önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Evli olanlar için bazı gizli oluşumlara sebep verecek birtakım konular deneyimleyebilirler. Duygusal anlamda cesur olmak isteyeceğiniz bu dönem yakın çevrenizdeki kişiler sizlere çözemediğiniz sorunlarla ilgili güçlü destekler sağlayabilirler.