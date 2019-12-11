Koç Burcu 2020 Yıllık Burç Yorumları

Kariyerinizde yeni çiçekler açacaksınız

Koç burçlarının 2020 yılında en iyi şekilde yerine getirmeniz gereken hedefi kariyeri. 2018'den beri Satürn 10. evde kariyerinize girerken, hayatınızda birçok şey daha da önemli hale geldi. Çok ve düzenli bir şekilde çalışmak zorunda kaldınız. Belki de çok fazla iş aradınız, bulamadınız. Ya da yeni iş imkanları, mobing yapan yöneticiler, tam oldu derken olmayan bir sürü olayla karşılaştınız. Şimdi bu yıl her şeyin yoluna girdiğini gözlemleyeceksiniz. Bu yıl maaşınızın artması ve birçok finansal konunuzun doğru orantılı bir şekilde yükseldiğini görebileceksiniz. Normalde bol ve dinamik enerjiniz, çevrenizdeki insanların sorunlarına yetişmek isterken bitmiş olabilir. Tüm gezegenler yıl boyunca 4-10 ve 3-9 aksında hareketlenecek. Bu size kendinize güvenmenizi ve seçtiğiniz sektörde güçlenecek olmanıza işaret ediyor. Tabii önemli olan böyle bir seçiminiz olacak mı?

Bağımsızlığınızı ilan etmek ve kendinize güvenmeniz için muhteşem bir yıl

Hoşunuza giden şeyler hayatınıza dahil oluyor. Uranüs, 2019 yılının mart ayında para evinize taşındı ve uzun yıllar boyunca orada olacak. Bu pek çok önemli finansal değişikliğe işaret ediyor. Neptün, yıllardır 12. maneviyat evinizde bulunuyor ve daha birçokları için orada kalacak. Bu, maneviyat ve büyük içsel büyümeye odaklanıldığını gösterir. Süper yoğun dış yaşamınızla bunu çözmek çok zor olacak ama yapacaksınız.

Koçlar için yılın en önemli hareketi: Mars 6 ay boyunca Koç burcunda!

Yönetici gezegeniniz Mars, bu yıl alışılmadık bir şekilde yaklaşık 6 ay boyunca sizin burcunuzda hareket edecek. Normalde her seferinde yaklaşık bir buçuk ay kaldığı bir yerde bu ay 6 ay boyunca Koç burcunda olacak. Normal bir geçişin dört katını temsil ediyor. Bu durum kendinizi bulmanız ve bağımsızlığınızı ilan etmeniz adına odaklanmanızı dört kat daha da güçlendirecektir. Bir şeyi fazla abartmadığınız sürece, yararlı bir dönem olabilir. Tutulmalar 2020 yılında çok fazla var. Bu ani ve güçlü bir değişimi garanti eder. Normalde, belirli bir yılda dört tutulma vardır. Bu yıl altı olacak. Normalde, iki ay tutulması vardır ancak bu yıl dört olacak. Bu ev, aile ve ev içi durumlarınızla, kariyerinizle olan bağlantılarınızı doğrudan etkileyecektir. Tutulmalar aile hayatınız ya da ev hayatınıza daha fazla dikkat çekiyor. Bu nedenle aile üyelerinin veya ebeveynlerin yaşamlarında değişimlere tanıklık edebilir düzeyde olabilirsiniz. Birçok konuyu daha detaylı aylık raporlarda konuşacağız.

Koçlar finansal anlamda nereden para kazanacaklarını öğrenecekler

Bu yıl parasal alanda en iyi nasıl para kazandığınızı ve nasıl kendinizi maddi anlamda güvende olabileceğinizi anlayacaksınız. Bu durum sizleri oldukça rahatlatacak. Bu yüzden bu parasal anlamda önemli olan seneyi daha dikkatli ve kontrollü değerlendirmelisiniz. Aynı zamanda 7 yıl boyunca Uranüs gezegenin para evinizde kalacak olması sizlere birçok yatırım ve para kazanma becerilerinizi sağlamanıza astrolojinin de yardımı olabileceğini söylemektedir. Finansal kararlarınızda mutlaka astrologlara danışmayı seçin. Bu yıl çok iyi para biriktirmelisiniz. Bunun için yeterli imkanı yakalayabileceksiniz. Mesela 2021 yılı parasal anlamda bu kadar rahat olmayabilir. Bu yüzden bu dönem yapılacak yatırımlar ve kazanımlar sizleri ileriki dönemlerde başarıya ulaştıracaktır. 13 Mayıs ve 30 Haziran arası özellikle bu tür konularda gelişmelere daha dikkatli olmalısınız.

Bağımsızlık ve gerçek mutluluk için kendi koşullarınızı yaratma fırsatınız olacak

Gelelim aşk ve ilişkiler konusuna; bu yıl çok romantik bir yıl olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece şubat-mart ayları maceracı ve heyecan dolu ilişkileri gündeminize taşıyabilir. Hatalı ve maceracı ilişkiler içerisine girmemenizi ayrıca tavsiye edebilirim. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bir aşk veya ilişki daha sonrasında bazı hayal kırıklıkları getirebilir. Bu herkese böyle olacak anlamını taşımaz. Doğum haritanıza göre daha isabetli yorumlar alabilirsiniz.

Bu yıl ilişkilerde materyalist yaklaşımınız ön planda olacak. Yani evliyseniz ve mutlu değilseniz toplum baskısı düşüncesi ile bunu sürdürmek isteyebilirsiniz. Bekarsanız çevrenizin yardımıyla belli bir tanışma içinde bir ilişki kurma yoluna gidebilirsiniz. Sadece dikkat edilmesi gereken süreciniz ocak-şubat-mart aylarıdır. Bu noktada gelişen ilişkiler ciddi anlamda ayağınızı yere bastıran bir ilişki mi bunu değerlendirmelisiniz.

Aşk hayatınız bu yıl finansal hayatınızın başarısı ile doğru orantılı olacaktır. Eğer kariyerinize ve finansal alanınıza emek verirseniz aşk hayatınızda da kazanan siz olacaksınız. Mayıs ayında Venüs gerilemesi başlayacak. Bu sizlerin 3. evinizde olacak. Burada yakın çevrenizden biriyle flörtleşebilir ya da zihinsel anlamda uyumluluk yakaladığınız biri hayatınıza dahil olabilir. Ama bu noktada hemen koçluğunuzu devreye sokup ilişkiden bir sonuç beklememelisiniz. Bu dönemde böyle bir durum ile karşılaşırsanız mutlaka danışmanlık almanızı tavsiye edebilirim.