En yangın aşklar yemekte başlar!

“Muhtaç olduğunuz kudret Anadolu’daki asil narda mevcuttur” diye başlıyor Nedim Atilla’nın kitabı… Afrodizyaklara ismini vermiş olan Afrodit; Kıbrıslıdır, Anadoluludur. Dilimize “kocakarı ilaçları” diye yerleşmiş olan yabani şifa kaynakları aslında Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Büyük Menderes ve Dalaman çayı arasındaki Karia bölgesinden Bizans ve Osmanlı saraylarına taşınan “Koca Karia” ilaçlarıdır.
Nedim Atilla pek yakında çıkacak olan “Aşkın Lezzeti” adlı kitabında konuyu yepyeni boyutlarına taşıyacağını söylüyor ve ekliyor: İsterseniz denizin köpüklü dalgalarından doğmuş Afrodit’le, ak güvercinlerin çektiği bir gök arabasına binip Olympos’a gidin. Dilerseniz zamanında cinselliğin doruklara çıktığı haz merkezi Datça’ya uğrayın. Oradan Osmanlı’nın o meşhur sultan sofralarına, haremde gece dersleri öncesi ‘zihin açıklığı’ veren sofralara konuk olun… Kleopatra’nın aşk iksiri olan sığla ağacını seyrederken incir, kavun çekirdeği, harnup, cezerye atıştırın, mesir macununu ısırın ucundan. Hızlanın biraz, Karadeniz’e zıplayın, Karadenizlileri hop hop oynatan doğal ilaçlarla tanışın. Isındınız mı, denize atlayın! Ahtapotun düğmesini, subyenin mürekkebini, karadikenin içini emin!
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