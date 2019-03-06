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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
06 Mart 2019 - 11:17,

Mart ve nisan aylarının vazgeçilmez kebabı 'keme'

Şanlıurfa’da dağlık alanlarda yetişen ve toplandıktan sonra kebabı yapılan yörenin özel keme mantarı, vatandaşlar tarafından yılda sadece 2 ay süreyle tüketilebiliyor.

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Şanlıurfa’da, ilkbahar yağışlarıyla yetişen keme mantarının etle buluştuğu keme kebabı, sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor.

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Gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa’daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor.

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Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.

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Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan mantarı, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor.

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Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.

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Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 90 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.

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Kebabı uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekanlara akın ediyor.

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Kentin meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

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Bayram, “44 yıldır bu mesleği yapıyorum. Keme Urfa’nın eski bir mantar yemeği çeşididir. Urfa’da baharın mart ve nisan aylarında yetişir. Bahar deyince keme akla gelir, keme deyince Şükrü usta akla gelir. Göze çok faydası vardır ve vücudu dinç tutar. Genelde keme sezonu bittikten sonra da bende keme bulunur. Buzluğa bırakırım vatandaşlar arar beni ‘Şükrü usta bize 2 tane, 3 tane varsa keme ver’ der. Ben de dipfrizden çıkarıp veriyorum. Vatandaşlar eve götürüp ilaç yapıyorlar. Kemeli kebap dışarıdan gelen vatandaşlar içinde 35 lira, buradaki yerli vatandaşlar içinde 35 lira, fiyatlarımız standarttır. İkinci bir fiyat uygulaması bizde olmaz. Keme kebabına mart ve nisan aylarında çok yoğun ilgi oluyor” dedi.

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Şanlıurfa merkezden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan keme kebabı yemek için arkadaşıyla birlikte geldiklerini belirten Bedrettin Arslanoğlu, “Çok lezzetli inanmayacaksınız ama 3 ekmek yedim. Her yıl mart, nisan aylarında buraya gelip keme kebabı yeriz. Bence yemeyen herkes keme kebabından tatmalıdır. Yedikten sonra vazgeçilmez oluyor zaten. Bir dürüm yiyen ikincisini istiyor. Sırf keme yemek için köyden geldim, kememi yedim birazdan da köye çıkarım” diye konuştu.

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