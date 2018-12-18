Zehirli balon balığını yemek cesaret istiyor, buna rağmen fiyatı cep yakıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Herkes tarafından çok sevilen bir yiyecektir pide. Her yaştan insanın gönlünde taht kurmuştur. Günün her saatinde, yaz, kış demeden her mevsim bolca tüketebilirsiniz. Peki kıymalı pide nasıl yapılır? Pide içi hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Kıymalı pide nasıl pişirilir? Bu soruların cevapları hemen aşağıda…
Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı menüsü hazırlıkları da başladı. Birçok kişi yılbaşında sofraya yılbaşı hindisi koymak istiyor. Özellikle iç pilavlı hindi dolmasının nasıl yapıldığını herkes merak ediyor. Peki yılbaşı için hindi dolması nasıl yapılır? Hindi dolması yaparken hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte iç pilavlı hindi dolmasının yapılışı ve püf noktaları.