Gastronomi kenti Hatay’ın eşsiz tatlısı: Kömbe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriGastronomi kenti Hatay’ın eşsiz tatlısı: Kömbe
GeriLezizz Haberler Gastronomi kenti Hatay’ın eşsiz tatlısı: Kömbe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Haberler
İHA
27 Kasım 2018 - 11:37,

Gastronomi kenti Hatay’ın eşsiz tatlısı: Kömbe

Özel kalıplarla üretilen eşsiz Hatay lezzeti kömbe, özellikle bayramlarda neredeyse her evde yapılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Gastronomi kenti Hatay’ın eşsiz lezzetlerinden olan kömbeler (kuru pasta-kurabiye), meşakkatli yolculuğun ardından çayların yanında yerlerini alıyor.

2/9

Özellikle bayramlarda neredeyse her evde yapılan kömbeler, Hatay’ın künefeden sonra vazgeçilmez tatlı lezzetleri arasında yer alıyor.

3/9

Çayların yanında tüketilen kömbelerin yapımında kullanılan kömbe kalıpları da kömbeler kadar önem taşıyor.

4/9

Kömbenin şekil alması ve kalınlığının belirlenmesi için kullanılan kalıplar, birinci kalite ağaçlar kullanılarak ve 8 aşamadan geçirilerek üretiliyor. Yaklaşık 25-30 farklı modeli üretilen ahşap kömbe kalıpları, plastik kalıplara istinaden daha çok tercih ediliyor.

5/9

Türkiye’nin dört bir yanına ahşap kömbe kalıbı gönderdiklerini ve yapılan işçiliğin çok zahmetli olduğunu söyleyen Hataylı kömbe kalıbı ustası Şahin Kadınoğlu, “7 yaşından beri baba mesleğini yapıyorum. 12 yaşında tornaya girdim. Şu an yaşım 43... Oldu bitti tornayla uğraşıyordum. Genellikle kömbe kalıplarıyla uğraşıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafına kömbe kalıpları gönderiyoruz ve epey zahmetli bir iş. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıştırıyoruz. 8 aşamadan geçiyor, önce çizim sonra kesim, kesimden sonra tornası yapılıyor, torna yapıldıktan sonra içi oyuluyor, nakışı yapılıyor. Zımparasını vuruyor, sonra da piyasaya sürüyoruz. 8-9 aşamadan sonra tamamlanıyor ve ekseri müşterilerimiz bunları beğeniyor. Ve özelliği de şu gürgeni fırlanmamış ağacı kullanıyoruz, birinci kalite ağacı kullanıyoruz. Yeter ki daha dayanıklı olsun. Ev hanımlarımızın genellikle tercih ettikleri, kullandıkları ahşap ürünleri. Bunların plastikleri var. Sağlıklı olmadığı için şu an herkes ahşap kalıpları alıyor. Desen desen modellerimiz var, yaklaşık 25-30 tane modelimiz var” dedi.

6/9

Kömbenin genellikle Ramazan aylarında yapıldığını ifade eden Usta Kadınoğlu, kömbenin çok çeşitle yapılabildiğini söyledi.

7/9

Kadınoğlu, “Kömbe dediğimiz genellikle Ramazan aylarında çıkan pastalarımız, kurabiyelerimiz, onlara verilen modeller. Bunun cevizlisi yapılıyor, hurmalısı yapılıyor, sadesi yapılıyor. Genellikle her evde bulunur bu kömbe kalıpları, her evde de yapılıyordur bu pastalar. Genellikle İstanbul’da pastanelerde, geçenlerde mesela yine İstanbul’a gönderdik. Küçük dediğimiz lokmalık çayın yanına veya kahvenin yanına yapılıyor” diye konuştu.

8/9

Kömbe lezzetinin tarifini veren ev hanımı Füsun Güven ise, kömbelerin sadece Hatay’a özgü olduğunu söyledi.

9/9

Güven, “Hatay’a özgü kömbe kurabiyemizi yaptık. Tamamen Hatay’a özgüdür. İçerisinde yağ, şeker, un ve baharatıyla ünlüdür. Özellikle bayramlarda yapılır. Bayramlarda ikram edilir her evde ve bu kalıplar şarttır. Bu kalıpların dışında olmuyor. İçerisinde yağı şekeri baharatı unu ve su. Öncelikle suyunu kaynatıyoruz, yağını güzelce ısıtıyoruz, bunun içerisinde şekeri güzelce eritiyoruz, o çok önemli. Sonrasında diğer malzemeleri katıyoruz, baharatını, kabartma tozunu, vanilyasını ve ununu ekliyoruz. Pişirmesi süresi 20-25 dakika kadar sürmektedir” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava tarifi

Ankara tava, Ankara il sınırları dışında da en iyi bilinen yöresel yemeklerden biridir. Şehriye, kemikli et, domates, soğan ve biberin muhteşem uyumundan oluşan Ankara tavayı yaparken etleri düdüklü tencerede önceden haşlayarak pişirme süresini kısaltabilirsiniz. Peki, Ankara tava nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Çikolata severlerin hayallerini gerçek edecek ev!

Hiç çikolatadan bir evde yaşamayı hayal etmiş miydiniz? Eğer cevabınız 'evet'se, hayallerinizin gerçekleşmesine çok yaklaştınız demektir. Çünkü Fransa’da tamamen çikolatadan oluşan bir ev inşa edildi.

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git