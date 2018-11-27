Gastronomi kenti Hatay’ın eşsiz tatlısı: Kömbe

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ankara tava, Ankara il sınırları dışında da en iyi bilinen yöresel yemeklerden biridir. Şehriye, kemikli et, domates, soğan ve biberin muhteşem uyumundan oluşan Ankara tavayı yaparken etleri düdüklü tencerede önceden haşlayarak pişirme süresini kısaltabilirsiniz. Peki, Ankara tava nasıl yapılır?
Hiç çikolatadan bir evde yaşamayı hayal etmiş miydiniz? Eğer cevabınız 'evet'se, hayallerinizin gerçekleşmesine çok yaklaştınız demektir. Çünkü Fransa’da tamamen çikolatadan oluşan bir ev inşa edildi.