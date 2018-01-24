Ara
MENÜ
Haberler >Lezizz >Haberler>Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Kaynak: Doğan Burda
24.01.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

Verimli topraklara sahip ülkemizde en fazla yetiştirilen ürünlerden biri de zeytin ve zeytinyağıdır. Zeytinyağı üreten bölgelerimiz ise, bu işin hakkını tamamıyla vermektedirler. Çünkü zeytinyağı üretimi, aslında oldukça incelikli bir iştir. Toprak, rüzgâr ve yetişen meyve gibi etmenlerin her biri, zeytinyağına farklı bir aroma katar. Bu nedenle, aslında kaliteli zeytinyağı, bu meyveyi gerektiği şekilde, incelikle ve iyi yöntemler kullanarak işlemekten geçmektedir.

Zeytinin yetiştiği bölgedeki, coğrafi ve meyvesel farklılıklar, zeytinyağında aromatik farklar olmasına sebebiyet verir. Bu da tüketicinin damak tadına göre, tüketim tercihlerini belirler. Bunun yanı sıra, farklı aromalarda zeytinyağı üretimi olması, yemekler konusunda da farklı alternatifler oluşturmaktadır. Bu sayede tüketici salatada kullanacağı zeytinyağıyla, etlerde kullanacağı zeytinyağını farklılaştırabilmektedir. Bu durum ise, sofralarımızı benzersiz şekilde zenginleştirmektedir.

Zeytinyağı ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra, tabii ki ülkemizde en iyi zeytinyağının üretildiği bölgelere de yer vereceğiz. İşte zeytinyağında oldukça iddialı olan ülkemizden 4 bölge…

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Ayvalık

Zeytinyağı dendiğinde elbette ilk akla gelen bölgelerden biri Ayvalık'tır. Edremit Körfezi ve Ayvalık bölgesinde uzun yıllardır devam eden zeytinyağı üreticiliği, Ayvalık'ın bu konuda doğal olarak ünlenmesini sağlamıştır. Bölgede Edremit Yağlık veya Ayvalık olarak bilinen bir zeytin cinsi yetişmektedir. Bölgedeki zeytinyağı da, yetişen bu zeytin türünden üretilmektedir.

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Milas

Aydın ve Muğla gibi Güney Ege bölgeleri de zeytinyağı üretimiyle ünlenen yerlerdendir. Bölgede Memecik cinsi zeytin yetiştirilmektedir. Bu zeytin cinsinin doğru yöntemler ile işlenmesiyle birlikte zeytinyağı üretimi konusunda da bölge giderek daha fazla gelişmiştir. Tüm bu özellikler Milas'ın, zeytinyağı denince ilk akla gelen yerlerden biri olmasına neden olmuştur.

Akhisar

Manisa-Akhisar bölgesi, aslında uzun yıllar, burada üretilen zeytinyağının güzel olmadığı yönünde iddialarla ünlenmiştir. Ancak Akhisar'ın zeytinyağı, yurt dışında çeşitli ödüller aldıktan sonra bölgede üretilen zeytinyağını aklamış ve burayı zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden biri haline getirmiştir.

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Gemlik

Gemlik- Bursa bölgesi, sofralık zeytin dendiğinde ilk akla gelen bölgedir. Bölgedeki arazi yapısı ve iklimin zeytin yetiştirmeye son derece elverişli olması, bölgenin zeytin ve zeytinyağı üreticiliği konusunda gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle Gemlik çevresi ve dağların tamamına yakını, zeytin ağaçlarıyla doludur. Dolayısıyla Gemlik de, zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden bir tanesidir.

NEFİS BİR EGE LEZZETİ: BALKABAĞI SİNKONTA

Gezgin Kereviz ile Balkabağı Sinkonta Tarifi | Diyetisyen MutfağıDiyetisyen Mutfağı'nda bugün 'Gezgin Kereviz' konuğumuz oldu ve bize Girit usulü '' Sinkonta '' yemeği yaptı.
daha fazla video için
Etiketler: zeytinyağının anavatanı
﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri