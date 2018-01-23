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Gezgin Kereviz ile Balkabağı Sinkonta Tarifi | Diyetisyen Mutfağı

Diyetisyen Mutfağı'nda bugün 'Gezgin Kereviz' konuğumuz oldu ve bize Girit usulü '' Sinkonta '' yemeği yaptı.

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