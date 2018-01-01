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NASIL

Haberler >Video>Nasıl
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Süper Futtern

00:33
Bardakta Cheesecake
00:53
Peynirli Soğan Halkaları
00:28
Makarna Çorbası
00:52
Çikolata Soslu Tırtıl Kurabiye
01:06
Ispanaklı peynirli rulo börek
00:40
Yılbaşına Özel Patlamış Mısır
00:49
Pofuduk Yılbaşı Ağacı
00:58
Tatlı Patates Keki
00:46
Elmalı Ballı Sandviç
00:50
Biberli kabak çorbası
00:50
Gökkuşağı krep
00:32
Kolay Patates Kroket
00:22
Fincanda Kek
00:51
Bademli Ay Kurabiye
01:02
Elmalı Tarçınlı Kek

Yamii

01:05
Falafel | Yamii
01:12
Mücver | Yamii
00:38
Peynir Şöleni | Yamii
01:27
Mercimek Köftesi | Yamii
01:10
Çifte hazlı çok katlı pankek | Yamii
00:58
3 Kat 3 Tat | Yamii
00:54
Bir taşla iki tavuk | Yamii
01:01
Oreo’lu Minnoş Tatlısı | Yamii
02:23
Kek kalıbında sebzeli börek | Yamii
00:44
Orman meyveli chia puding tarifi
00:59
Avokado Soslu Pastırmalı Spagetti | Yamii
02:06
Avokadolu ekmek dilimleri
00:56
Muzlu karamelli pasta - Yamii
02:10
Oreolu Tart | Yamii
00:42
Zayıflamaya Yardımcı Smoothie | Yamii
00:57
Patlıcan Pizza - Yamii

Kız Kulisi

08:15
Saç Örgüsüyle Yapabileceğiniz Pratik ve Havalı Modeller | Kız Kulisi | Yeşim Makzume
18:33
Jehan Barbur ile Söyleşi | Kız Kulisi
05:22
Kaz Ayağı Botoksu | Kız Kulisi
08:11
Alexis Gulliver ile Güzellik & İyi Yaşam ve Yoga Üzerine Sohbet | Kız Kulisi
11:32
Pratik Smoothie Bowl Tarifi ve Yapımı | Kız Kulisi
06:39
Yağ çekme “Oil Pulling” Yöntemi | Kız Kulisi | Yeşim Makzume
12:07
Ev Yapımı Selülit Yağı ve Masaj Yöntemi | Kız Kulisi | Yeşim Makzume
16:40
Makyaj Çantası Detoksu | Kız Kulisi | Yeşim Makzume
07:27
Yeşil Süt (Green milk) Tarifi | Kız Kulisi
06:22
Katkısız ve Doğal Ağız Çalkalama Solüsyonu Nasıl Yapılır | Kız Kulisi
19:46
Doğal Gündüz Makyajı İçin İpuçları | Kız Kulisi
06:22
Katkısız ve Doğal Ağız Çalkalama Solüsyonu Nasıl Yapılır | Kız Kulisi
07:32
Doğal Gündüz Makyajını Geceye Taşıma | Kız Kulisi
06:39
Yağ çekme “Oil Pulling” Yöntemi | Kız Kulisi
11:32
Pratik Smoothie Bowl Tarifi ve Yapımı | Kız Kulisi

Elele

02:53Ramazanda sağlıklı beslenmenin yolları

Makyaj Sırları

Mutfakta O'na Güvenirim

05:29
Cupcake tarifi
09:03
Gökkuşağı Kurabiye tarifi
06:11
Kuru Kek Tarifi
6 Kat Renkli Pasta Tarifi
04:02
Sakızlı muhallebili baklava tarifi
06:09
Trileçe tarifi
05:46
Revani tarifi
03:45
Kadayıflı muhallebi tarifi
05:26
Renkli puding tarifi
06:27
İrmik helvası topları tarifi
07:14
Çikolatalı kek tarifi
09:32
Kolay Ekler tarifi
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