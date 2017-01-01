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Sağlık

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Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
Yeni yıl için yeni sağlık tavsiyeleriMesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Sık seyahat edenlere yetişkin aşısı

8 hareketle bahara sıkı bir başlangıç yapındevam et ›8 hareketle bahara sıkı bir başlangıç yapın

İyi gelmez mi hiç çiftlik havasıdevam et ›İyi gelmez mi hiç çiftlik havası

Ameliyata hiç gerek yokAmeliyata hiç gerek yok!

En çok kalori yaktıran egzersizlerEn çok kalori yaktıran egzersizler

Asla incelmeyen bacaklar içinAsla incelmeyen bacaklar için

Kabızlığa karşı etkili kürlerKabızlığa karşı etkili kürler

Uzmanından sağlıklı kilo alma önerileriUzmanından sağlıklı kilo alma önerileri

Çocuğunuz iştahsızsa bu önerilere dikkat
Çocuğunuz iştahsızsa bu önerilere dikkat!

Onkoplastik meme cerrahisiyle travmalara sondevam et ›Onkoplastik meme cerrahisiyle travmalara son

Menopozda kilo vermenizi sağlayacak 9 tüyo
Menopozda kilo vermenizi sağlayacak 9 tüyo

O elindekileri yavaşça yere bırakdevam et ›O elindekileri yavaşça yere bırak

Akşamdan kalmalara beslenme tüyolarıdevam et ›Akşamdan kalmalara beslenme tüyoları

Kısa sürede lazerle varis tedavisidevam et ›Kısa sürede lazerle varis tedavisi

Özel günlere özel beslenmedevam et ›Özel günlere özel beslenme

Koç Burcu
(21 MART - 20 NİSAN)

Bazı tartışmalar ya da hareketlerinizi eleştiren kişiler söz konusu olabilir. Ancak, romantik jestler veya sürprizlerin de söz konusu olabileceği bir hafta...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu
(21 NİSAN - 20 MAYIS)

Konuşmalarınız ve konuşma tarzınızla insanları etkileyebileceğiniz ve verimli diyaloglar içine girebileceğiniz bir hafta sonundasınız. Fikirlerinizi sizden farklı fikirlere...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu
(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Bugünlerde, kendinizi en iyi şekilde ifade edebilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ancak bazı konularda gerçeklere bağlı kalmadan belli...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu
(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Sizden bazı bilgi ya da haberleri gizleyen kişiler olabilir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemenizde ve düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var. Aşk hayatınıza...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu
(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Sizden fayda sağlamaya çalışan kişiler olabilir. Doğru hesaplar yapmalısınız. Bazı önerilerde bulunabilirsiniz, ama başkalarının hatalarını kapatmak ya da...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu
(24 EYLÜL - 23 EKİM)

Eviniz veya ailenizle bağlantılı tartışmalar ve tartışmalarla bağlantılı istenmeyen değişiklikler söz konusu olabilir. Eski tanıdıklar hafızanızı tazelemenize neden olabilir....Terazi Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu
(22 ARALIK - 20 OCAK)

Bu hafta sonu, biraz şanslı hissedebileceğiniz tarihlerden ufak riskler alabilirsiniz, büyük değil! Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Balık Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Hamilelik sonrası kilolarınızla vedalaşındevam et ›Hamilelik sonrası kilolarınızla vedalaşın

Horlama deyip geçmeyindevam et ›Horlama deyip geçmeyin

Zayıflamayı hızlandıran 8 yiyecekdevam et ›Zayıflamayı hızlandıran 8 yiyecek

Yeni yılda, yeni sen için adım atdevam et ›Yeni yılda, yeni sen için adım at!

Bu kış hasta olmak yokdevam et ›Bu kış hasta olmak yok!

Bu mucize listeyle göbek yağlarına sondevam et ›Bu mucize listeyle göbek yağlarına son

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