Hürriyet>Kelebek Magazin>Sağlık Haberleri

Sağlık

Yazarlar
tüm yazarlar
Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
İyi ve uzun bir yaşam için 3 mühim soruMesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Ertesi gün formülü basit: Bol su ve hareket

Muhtemelen hepsini yanlış biliyorsunuzdevam et ›Muhtemelen hepsini yanlış biliyorsunuz

Öksürüğe iyi gelen doğal içeceklerdevam et ›Öksürüğe iyi gelen doğal içecekler

Tatlı krizine girenler için masum atıştırmalıklarTatlı krizine girenler için masum atıştırmalıklar

İnek sütü çocuğunuz için ölümcül olabilirİnek sütü çocuğunuz için ölümcül olabilir!

İş yerinde sağlıklı beslenme tüyolarıİş yerinde sağlıklı beslenme tüyoları

Neden kilo veremiyorum diyenler için 10 tüyoNeden kilo veremiyorum diyenler için 10 tüyo

Kış aylarında zayıflamak daha kolayKış aylarında zayıflamak daha kolay

Daha çok badem yemeniz için 7 neden
Daha çok badem yemeniz için 7 neden

Mükemmel karın kası nasıl yapılırdevam et ›Mükemmel karın kası nasıl yapılır?

Kaslarınızı bu yöntemlerle rahatlatın
Kaslarınızı bu yöntemlerle rahatlatın

Uzmanından sağlıklı kilo alma önerileridevam et ›Uzmanından sağlıklı kilo alma önerileri

Ameliyata hiç gerek yokdevam et ›Ameliyata hiç gerek yok!

Kabızlığa karşı etkili kürlerdevam et ›Kabızlığa karşı etkili kürler

Bu diyetle yeni yılda ışıl ışıl ışıldayacaksınızdevam et ›Bu diyetle yeni yılda ışıl ışıl ışıldayacaksınız

Koç Burcu
(21 MART - 20 NİSAN)

Bazı tartışmalar ya da hareketlerinizi eleştiren kişiler söz konusu olabilir. Ancak, romantik jestler veya sürprizlerin de söz konusu olabileceği bir hafta...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu
(21 NİSAN - 20 MAYIS)

Konuşmalarınız ve konuşma tarzınızla insanları etkileyebileceğiniz ve verimli diyaloglar içine girebileceğiniz bir hafta sonundasınız. Fikirlerinizi sizden farklı fikirlere...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu
(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Bugünlerde, kendinizi en iyi şekilde ifade edebilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ancak bazı konularda gerçeklere bağlı kalmadan belli...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu
(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Sizden bazı bilgi ya da haberleri gizleyen kişiler olabilir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemenizde ve düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var. Aşk hayatınıza...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu
(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Sizden fayda sağlamaya çalışan kişiler olabilir. Doğru hesaplar yapmalısınız. Bazı önerilerde bulunabilirsiniz, ama başkalarının hatalarını kapatmak ya da...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu
(24 EYLÜL - 23 EKİM)

Eviniz veya ailenizle bağlantılı tartışmalar ve tartışmalarla bağlantılı istenmeyen değişiklikler söz konusu olabilir. Eski tanıdıklar hafızanızı tazelemenize neden olabilir....Terazi Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu
(22 ARALIK - 20 OCAK)

Bu hafta sonu, biraz şanslı hissedebileceğiniz tarihlerden ufak riskler alabilirsiniz, büyük değil! Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Balık Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Asla incelmeyen bacaklar içindevam et ›Asla incelmeyen bacaklar için

İyi, kaliteli ve huzurlu bir yaşama ulaşmanın 40 etkili yoludevam et ›İyi, kaliteli ve huzurlu bir yaşama ulaşmanın 40 etkili yolu

Çocuğunuz iştahsızsa bu önerilere dikkatdevam et ›Çocuğunuz iştahsızsa bu önerilere dikkat!

Dikkat Kış depresyonuna yakalanmış olabilirsinizdevam et ›Dikkat! Kış depresyonuna yakalanmış olabilirsiniz

Genital estetiklerle neler tedavi edilebilirdevam et ›Genital estetiklerle neler tedavi edilebilir?

Her şeye rağmen mutlu olmanın 6 yoludevam et ›Her şeye rağmen mutlu olmanın 6 yolu

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet Facebook
Hürriyet Twitter

Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri