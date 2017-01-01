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Sağlık

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Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
Yeni yılda neyi nasıl yiyeceğiz?Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Sık seyahat edenlere yetişkin aşısı

Yeni yılda, yeni sen için adım atdevam et ›Yeni yılda, yeni sen için adım at!

O elindekileri yavaşça yere bırakdevam et ›O elindekileri yavaşça yere bırak

Uzmanından sağlıklı kilo alma önerileriUzmanından sağlıklı kilo alma önerileri

Horlama deyip geçmeyinHorlama deyip geçmeyin

Zayıflamayı hızlandıran 8 yiyecekZayıflamayı hızlandıran 8 yiyecek

Anneniz doğru söylüyordu ama...Anneniz doğru söylüyordu ama...

Kışa özel beslenme tavsiyeleriKışa özel beslenme tavsiyeleri

Özel günlere özel beslenme
Özel günlere özel beslenme

Kısa sürede lazerle varis tedavisidevam et ›Kısa sürede lazerle varis tedavisi

Kollarınızı inceltmek için 9 öneri
Kollarınızı inceltmek için 9 öneri

Birçok rahatsızlığa tek çözümdevam et ›Birçok rahatsızlığa tek çözüm

Soğuk havada spor mu yapılır demeyindevam et ›Soğuk havada spor mu yapılır demeyin

Suçlu bulundu: Ağrılarımızın nedeni cep telefonlarıdevam et ›Suçlu bulundu: Ağrılarımızın nedeni cep telefonları

Bu mucize listeyle göbek yağlarına sondevam et ›Bu mucize listeyle göbek yağlarına son

Koç Burcu
(21 MART - 20 NİSAN)

Bazı tartışmalar ya da hareketlerinizi eleştiren kişiler söz konusu olabilir. Ancak, romantik jestler veya sürprizlerin de söz konusu olabileceği bir hafta...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu
(21 NİSAN - 20 MAYIS)

Konuşmalarınız ve konuşma tarzınızla insanları etkileyebileceğiniz ve verimli diyaloglar içine girebileceğiniz bir hafta sonundasınız. Fikirlerinizi sizden farklı fikirlere...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu
(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Bugünlerde, kendinizi en iyi şekilde ifade edebilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ancak bazı konularda gerçeklere bağlı kalmadan belli...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu
(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Sizden bazı bilgi ya da haberleri gizleyen kişiler olabilir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemenizde ve düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var. Aşk hayatınıza...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu
(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Sizden fayda sağlamaya çalışan kişiler olabilir. Doğru hesaplar yapmalısınız. Bazı önerilerde bulunabilirsiniz, ama başkalarının hatalarını kapatmak ya da...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu
(24 EYLÜL - 23 EKİM)

Eviniz veya ailenizle bağlantılı tartışmalar ve tartışmalarla bağlantılı istenmeyen değişiklikler söz konusu olabilir. Eski tanıdıklar hafızanızı tazelemenize neden olabilir....Terazi Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu
(22 ARALIK - 20 OCAK)

Bu hafta sonu, biraz şanslı hissedebileceğiniz tarihlerden ufak riskler alabilirsiniz, büyük değil! Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Balık Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Kollarınızı inceltmek için 9 öneridevam et ›Kollarınızı inceltmek için 9 öneri

Hiçbir şeyi unutmamanın yollarıdevam et ›Hiçbir şeyi unutmamanın yolları

Kışa girmeden arınmak şartdevam et ›Kışa girmeden arınmak şart!

O büyük kararı vermeden önce...devam et ›O büyük kararı vermeden önce...

Her yerde yapabileceğiniz, en kolay spordevam et ›Her yerde yapabileceğiniz, en kolay spor

Bağışıklığınızı bu yiyeceklerle güçlendirindevam et ›Bağışıklığınızı bu yiyeceklerle güçlendirin

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