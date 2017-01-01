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Sağlık

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Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
Çok mühim bir konu: ŞekerMesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Üşüyünce hastalanır mıyız sahiden?Sevin TURAN
Sevin TURAN
İlle de Roman olsun, ister çamurdan olsun

Neden pilates yapmalısınızdevam et ›Neden pilates yapmalısınız?

Vücudunuz bahara ne kadar hazırdevam et ›Vücudunuz bahara ne kadar hazır?

Kaşlarınızdan memnun değil misiniz Kaşlarınızdan memnun değil misiniz?

Doğru beslenme ile ideal kilomuza nasıl kavuşuruzDoğru beslenme ile ideal kilomuza nasıl kavuşuruz?

En etkin ve en doğal yüz maskesiEn etkin ve en doğal yüz maskesi

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için bu besinleri tüketinPürüzsüz bir cilde sahip olmak için bu besinleri tüketin

Yağ yakımını destekleyen yiyeceklerYağ yakımını destekleyen yiyecekler

Vegatest ile sağlıklı kilo verin
Vegatest ile sağlıklı kilo verin

Hamileyim, gribim, bebeğime geçer midevam et ›Hamileyim, gribim, bebeğime geçer mi?

Finesse rinoplasti ile ince dokunuşlar
Finesse rinoplasti ile ince dokunuşlar

Saç ekiminde bilgisayar destekli saç analizi nedirdevam et ›Saç ekiminde bilgisayar destekli saç analizi nedir?

Hemen pilatese başlamanız için 8 harika nedendevam et ›Hemen pilatese başlamanız için 8 harika neden

Çocuk sahibi olamayan çiftlerde erkekte hangi tetkikler yapılırdevam et ›Çocuk sahibi olamayan çiftlerde erkekte hangi tetkikler yapılır

İdeal kiloya ulaşmanız için 7 öneridevam et ›İdeal kiloya ulaşmanız için 7 öneri

Koç Burcu
(21 MART - 20 NİSAN)

Bazı tartışmalar ya da hareketlerinizi eleştiren kişiler söz konusu olabilir. Ancak, romantik jestler veya sürprizlerin de söz konusu olabileceği bir hafta...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu
(21 NİSAN - 20 MAYIS)

Konuşmalarınız ve konuşma tarzınızla insanları etkileyebileceğiniz ve verimli diyaloglar içine girebileceğiniz bir hafta sonundasınız. Fikirlerinizi sizden farklı fikirlere...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu
(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Bugünlerde, kendinizi en iyi şekilde ifade edebilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ancak bazı konularda gerçeklere bağlı kalmadan belli...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu
(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Sizden bazı bilgi ya da haberleri gizleyen kişiler olabilir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemenizde ve düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var. Aşk hayatınıza...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu
(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Sizden fayda sağlamaya çalışan kişiler olabilir. Doğru hesaplar yapmalısınız. Bazı önerilerde bulunabilirsiniz, ama başkalarının hatalarını kapatmak ya da...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu
(24 EYLÜL - 23 EKİM)

Eviniz veya ailenizle bağlantılı tartışmalar ve tartışmalarla bağlantılı istenmeyen değişiklikler söz konusu olabilir. Eski tanıdıklar hafızanızı tazelemenize neden olabilir....Terazi Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu
(22 ARALIK - 20 OCAK)

Bu hafta sonu, biraz şanslı hissedebileceğiniz tarihlerden ufak riskler alabilirsiniz, büyük değil! Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Balık Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Sivilceler, lekeler izler için: Kimyasal peeling uygulamalarıdevam et ›Sivilceler, lekeler izler için: Kimyasal peeling uygulamaları

Spor öncesi bu içeceklerle enerji depolayındevam et ›Spor öncesi bu içeceklerle enerji depolayın

İyi gelmez mi hiç çiftlik havasıdevam et ›İyi gelmez mi hiç çiftlik havası

Diyetteyken motivasyonunuzu artırmanın ipuçlarıdevam et ›Diyetteyken motivasyonunuzu artırmanın ipuçları

Karın bölgesindeki yağlardan bu egzersizlerle kurtulundevam et ›Karın bölgesindeki yağlardan bu egzersizlerle kurtulun

Hangi ekmek daha sağlıklıdevam et ›Hangi ekmek daha sağlıklı?

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