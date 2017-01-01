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Sağlık

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Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
Alzheimer kendini belli ederMesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Üşüyünce hastalanır mıyız sahiden?Sevin TURAN
Sevin TURAN
30 kiloyu 2 yılda nasıl verdim?

Spor öncesi bu içeceklerle enerji depolayındevam et ›Spor öncesi bu içeceklerle enerji depolayın

Kestane balının 10 mucize faydasıdevam et ›Kestane balının 10 mucize faydası

Doğru beslenme ile ideal kilomuza nasıl kavuşuruzDoğru beslenme ile ideal kilomuza nasıl kavuşuruz?

Sivilceler, lekeler izler için: Kimyasal peeling uygulamalarıSivilceler, lekeler izler için: Kimyasal peeling uygulamaları

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için bu besinleri tüketinPürüzsüz bir cilde sahip olmak için bu besinleri tüketin

Yağ yakımını destekleyen yiyeceklerYağ yakımını destekleyen yiyecekler

Kışın kilo almamak için bunlara dikkatKışın kilo almamak için bunlara dikkat!

Diyetteyken motivasyonunuzu artırmanın ipuçları
Diyetteyken motivasyonunuzu artırmanın ipuçları

Bu kış bu sporlar yapılırdevam et ›Bu kış bu sporlar yapılır

Karın bölgesindeki yağlardan bu egzersizlerle kurtulun
Karın bölgesindeki yağlardan bu egzersizlerle kurtulun

Sivilcelerden kurtulmak için bunları yapındevam et ›Sivilcelerden kurtulmak için bunları yapın

Tatlı krizine girenler için masum atıştırmalıklardevam et ›Tatlı krizine girenler için masum atıştırmalıklar

Daha çok badem yemeniz için 7 nedendevam et ›Daha çok badem yemeniz için 7 neden

Ödem atıcı kış çorbasıdevam et ›Ödem atıcı kış çorbası

Koç Burcu
(21 MART - 20 NİSAN)

Bazı tartışmalar ya da hareketlerinizi eleştiren kişiler söz konusu olabilir. Ancak, romantik jestler veya sürprizlerin de söz konusu olabileceği bir hafta...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu
(21 NİSAN - 20 MAYIS)

Konuşmalarınız ve konuşma tarzınızla insanları etkileyebileceğiniz ve verimli diyaloglar içine girebileceğiniz bir hafta sonundasınız. Fikirlerinizi sizden farklı fikirlere...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu
(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Bugünlerde, kendinizi en iyi şekilde ifade edebilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ancak bazı konularda gerçeklere bağlı kalmadan belli...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu
(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Sizden bazı bilgi ya da haberleri gizleyen kişiler olabilir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemenizde ve düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var. Aşk hayatınıza...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu
(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Sizden fayda sağlamaya çalışan kişiler olabilir. Doğru hesaplar yapmalısınız. Bazı önerilerde bulunabilirsiniz, ama başkalarının hatalarını kapatmak ya da...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu
(24 EYLÜL - 23 EKİM)

Eviniz veya ailenizle bağlantılı tartışmalar ve tartışmalarla bağlantılı istenmeyen değişiklikler söz konusu olabilir. Eski tanıdıklar hafızanızı tazelemenize neden olabilir....Terazi Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu
(22 ARALIK - 20 OCAK)

Bu hafta sonu, biraz şanslı hissedebileceğiniz tarihlerden ufak riskler alabilirsiniz, büyük değil! Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Balık Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu hafta sonu, ruhen ve fiziken sağlığınızı ihmal etmemeli ve bu alanda yeniliklere önem vermelisiniz. Biraz ortam değişikliği, grup aktiviteleri veya sizinle aynı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Mükemmel karın kası nasıl yapılırdevam et ›Mükemmel karın kası nasıl yapılır?

Hastalıksavar 10 tarifdevam et ›Hastalıksavar 10 tarif

Bu diyetle yeni yılda ışıl ışıl ışıldayacaksınızdevam et ›Bu diyetle yeni yılda ışıl ışıl ışıldayacaksınız

Uzmanından sağlıklı kilo alma önerileridevam et ›Uzmanından sağlıklı kilo alma önerileri

Saç dökülmesine iyi gelen 9 besindevam et ›Saç dökülmesine iyi gelen 9 besin

İnek sütü çocuğunuz için ölümcül olabilirdevam et ›İnek sütü çocuğunuz için ölümcül olabilir!

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