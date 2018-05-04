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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
04.05.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

V estetiğiyle ameliyatsız yüz germe

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V estetiğiyle ameliyatsız yüz germe

Cildiniz 20'li yaşlarınızda zayıflamaya başlar ve daha sonra 50 yaş civarında çenenizde kemik, yağ ve kas kaybetmeye başlarsınız ve bu yüzünüzdeki değişiklik, çene çizginizin zamanla ortadan kalkmasına neden olur. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, çene bölgesinin yer çekiminden etkilenen en hassas bölgelerden birisi olduğunu belirtti.

Yakın zamana kadar, çene için yapabilecek tek prosedür yüz germe idi. Ama şimdi, çene sarkması tedavisinde non-invaziv uygulamalar da kullanılıyor. Enjeksiyon teknikleri ile çene çizgisi yeniden şekillendirilebiliyor.

DOLGU ENJEKSİYONU

Kırışık tedavisinde kullanılan dolgu enjeksiyonu tekniği çene şekillendirme tedavisinde de kullanılıyor. Özellikle çenedeki hacim eksiklikleri hyalüronik asit ya da kişinin kendi yağ hücreleri enjekte edilerek giderilebiliyor. Dolgu enjeksiyonunun etkisi kullanılan malzemenin türüne göre 2 yıl kadar sürebiliyor. Ameliyatsız bir işlem olduğu için iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz. Geri dönüşümlü yani belirli aralıklarla tekrarlanması gereken bir prosedürdür.

V estetiğiyle ameliyatsız yüz germe

MASETTER BOTOKSU

Çene küçültme tedavisinde uygulanan bir tekniktir. Botoks enjeksiyonu ile aşırı geniş çene kasları gevşetilerek çenenin V şeklini alması sağlanabilir. Botoks enjeksiyonu kırışık tedavisinde de aynı şekilde kasların gevşemesini sağlayarak etki eder. Bu sayede doğru noktalara enjekte edilerek çene kaslarının da gevşemesini sağlayarak çenenin küçülmesine yardımcı olur. Ameliyatsız bir işlem olan bu prosedürüin etkileri birkaç gün içinde ortaya çıkar.

V çene estetiği, geri dönüşümlü bir işlem olup, enjeksiyonların etkisi geçince ortalama 1 ya da 2 yıl içinde tekrarlanması gereken bir prosedürdür. Cerrahi teknikler ile kıyaslandığında anestezi ve dikiş gerektirmediği için iyileşme sürecine de ihtiyaç olunmaz.

Ancak bu prosedürün doğru bir şekilde planlanarak uygulanması gerekir. Bu nedenle mutlaka alanında uzman cerrahlar tarafından klinik ortamda yapılmalıdır. Eğer çeneniz yüzünüzün geneli ile uyumsuz ise ve size erkeksi bir görünüm veriyorsa bu prosedürden siz de faydalanabilirsiniz. Böylece siz de daha genç ve kadınsı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

V estetiğiyle ameliyatsız yüz germe

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

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