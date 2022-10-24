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Kızlarıyla Cennet KoyundaKızlarıyla Cennet Koyu'nda
Kıvanç pazarda Başak temizlikteKıvanç pazarda Başak temizlikte
Ünlü çiftten cesur pozÜnlü çiftten cesur poz!
İbonun ilk eşi hacca gittiİbo'nun ilk eşi hacca gitti
Büyük aşk bitti miBüyük aşk bitti mi?
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Onur BAŞTÜRK
Onur BAŞTÜRK
Eurovision değil bunlar daha heyecanlı Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
40’ını geçen her erkek PSA ile mutlaka tanışır Yonca TOKBAŞ
Yonca TOKBAŞ
Ağustos Böceği’nin hikayesi

Aldatılan eşten şaşırtan açıklamalardevam et ›Aldatılan eşten şaşırtan açıklamalar

Düğünden önce ön balayıdevam et ›Düğünden önce ön balayı

Okan Aliyi görmek için 10 bin kilometre yol gittiOkan Ali'yi görmek için 10 bin kilometre yol gitti

10 ay Bali 2 ay İstanbul10 ay Bali 2 ay İstanbul

Düğünden önce ön balayıDüğünden önce ön balayı

Asena Atalay ile Tan Taşçı aşk mı yaşıyorAsena Atalay ile Tan Taşçı aşk mı yaşıyor?

Kadire övgü yağdıran takipçiye Neslihandan ayarKadir'e övgü yağdıran takipçiye Neslihan'dan ayar!

Gereksiz bir kalabalık (EBRU POLAT)

Sıla aşkı Ahmet Kurala yaradı... Eski halinden eser kalmadıdevam et ›

Bez Bebekin Yağmuru büyüdü

Teklif gelirse işler değişirdevam et ›Teklif gelirse işler değişir

MS bana düğün hediyesi oldudevam et ›MS bana düğün hediyesi oldu

Evlilik değil evcilikmişdevam et ›Evlilik değil evcilikmiş

Elleriyle besledidevam et ›Elleriyle besledi

Koç Burcu
(21 MART - 20 NİSAN)

Sizi strese sokabilecek gereğinden fazla hatta aşırı harcama yapılmasını gerektiren iş ve aktivitelerden uzak durmanızda fayda var. Buna aşk hayatınızı ilgilendiren planlar da...Koç Burcu Günlük Yorumu

Boğa Burcu
(21 NİSAN - 20 MAYIS)

Yakın olduğunuz kişiler endişelere neden olabilir. Olumsuz düşünmekten ve inatçılıktan vazgeçmeniz engellerle karşılaşmanızın önünü...Boğa Burcu Günlük Yorumu

İkizler Burcu
(21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Amaçlarınıza ulaşmanız için daha fazla gayret göstermeniz durumunda iyi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Size sunacak veya öğretecek şeyi olan kişilerle daha...İkizler Burcu Günlük Yorumu

Yengeç Burcu
(21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Evinizde daha üretken olmanızı sağlayacak değişiklikler yapabilir veya orijinalliğinizi gösteren pozisyonlar yakalayabilirsiniz. Daha önceden tanışmış olduğunuz...Yengeç Burcu Günlük Yorumu

Aslan Burcu
(23 TEMMUZ - 23 AĞUSTOS)

Mental olarak sizi canlı tutan ve iş hayatınızda değişiklikler yapmanıza olanak sağlayan aktivitelere ve işlere dahil olmanın faydasını görebilirsiniz. Diğerlerinin...Aslan Burcu Günlük Yorumu

Başak Burcu
(24 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Zamanı doğru kullanmalı ve aranızda yaş farkı olan kişilerin problemlerini dinleyerek çözmeye çalışmalısınız. Endişeleriniz ve önerileriniz kendi...Başak Burcu Günlük Yorumu

Terazi Burcu
(24 EYLÜL - 23 EKİM)

Çevrenizde olumlu değişiklikler yapma, yaşadığınız yeri değiştirme veya evinizde dekoratif yenilenme olanaklarını kullanmanız için uygun günler. Nasıl bir yerde...Terazi Burcu Günlük Yorumu

Akrep Burcu
(24 EKİM - 22 KASIM)

Oldukça ilginç denebilecek tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaşamsal tercihlerinizde yapacağınız değişiklikler ve geçmişte hayal bile edemeyeceğiniz şeylere...Akrep Burcu Günlük Yorumu

Yay Burcu
(23 KASIM - 21 ARALIK)

Geçmişte asla düşünmediğiniz türden şeyler bile olsa kalbinizin sesini dinlemelisiniz. Geçmiş alışkanlıklarınızı ya da size faydadan çok zarar...Yay Burcu Günlük Yorumu

Oğlak Burcu
(22 ARALIK - 20 OCAK)

Yaptıklarınızla gurur duyabilir ve gelecekte başaracaklarınızın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Motivasyonunuz gireceğiniz rekabet ortamlarından başarıyla çıkmanızı...Oğlak Burcu Günlük Yorumu

Kova Burcu
(21 OCAK - 18 ŞUBAT)

İkili ilişkilerinizin ve ortaklıklarınızın gelişebilmesi veya olumlu yönde değişmesi için her şeyinizi ortaya koymaya hazırsınız. İstediğiniz desteği almanızı...Kova Burcu Günlük Yorumu

Balık Burcu
(19 ŞUBAT - 20 MART)

Duyarlılığınız yüksek. Enerjinizi doğru şekilde yansıttığınızdan emin olmalısınız. İlişkilerinizde olumlu olmaya ve tartışmalardan kaçınmaya çalışmanızda fayda...Balık Burcu Günlük Yorumu

Okul dergisine poz verdidevam et ›Okul dergisine poz verdi

Ünlü çiftlerin nikah fotoğraflarıdevam et ›Ünlü çiftlerin nikah fotoğrafları

İdo Tatlıses, mide küçültme ameliyatı mı oldudevam et ›İdo Tatlıses, mide küçültme ameliyatı mı oldu?

Sıla aşkı Ahmet Kurala yaradı...devam et ›Sıla aşkı Ahmet Kural'a yaradı...

Ben baba olamamdevam et ›Ben baba olamam

Yunan tacizciye Osmanlı tokadıdevam et ›Yunan tacizciye Osmanlı tokadı

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