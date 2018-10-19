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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
19.10.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Türk doktorun araştırması Amerika'da yayınlandı

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Türk doktorun araştırması Amerika'da yayınlandı

Türk doktor Doç. Dr. Ercan Baştu'nun tüp bebek ile ilgili araştırması Amerikan Üreme ve Araştırma Derneği resmi dergisinde yayınlandı. Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıkları inceleyen Doç. Dr. Ercan Baştu, nedensiz şekilde embriyonun tutunamamasında rahmin iç dokusunu inceledi.

İyi kalite embriyonun rahme tutunamamasının ve gebeil oluşamamasının sık karşılaşılan bir sorun olduğunu belirten Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Acıbadem Fulya Tüp Bebek ve Endometriozis Merkezi'nden Doç.Dr. Ercan Baştu, 24'er kişilik 2 gruptan oluşan ve toplam 48 kişinin katıldığı bir araştırma gerçekleştirdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "Araştırmamızda iki grubu karşılaştırdık. Birinci grupta en az iki kez tüp bebek tedavisi sonucu, oluşan sağlıklı embriyonun kadın rahmine sebepsiz olarak tutunamayan hastaları dahil ettik. Diğer karşılaştırdığımız gruba ise doğal yollarla gebe kalmış ve doğum yapmış sağlıklı kadınları dahil ettik."

MOLEKÜLER DÜZEYDE TEDAVİ ÜSTÜNDE ÇALIŞILIYOR

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Yeh ile beraber araştırmayı yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Baştu, araştırmanın Amerikan Üreme Araştırma Derneği'nin (Society for Reproductive Investigation) resmi dergisi Reproductive Science'da yayımlandığını belirtti ve araştırmayla ilgili şunları söyledi: "Şu anda rahim içi bozuk olan moleküler düzeyde dokuların tedavisini içeren yeni bir araştırma başlatmak üzereyiz. Araştırmalar arttıkça var olan klinik bilgilerimizin yüzeysel kalacağını ve birçok sorunun moleküler düzeyde saptanıp çözüleceğini düşünmekteyim. Başarısız tüp bebek denemelerinin birçok nedeni var. Bunlara örnek olarak kadınların yumurtalıklarında çikolata kistleri (endometrioma) olması, yumurtalık rezervlerinin azlığı, rahimlerinde miyom olması, rahim içinde var olabilen yapışıklıklar, tüplerin şişliğini verebiliriz. Erkeklerde ise spermlerin sayısının azlığı ve spermlerin hareket yavaşlığı, spermlerin şekil bozuklukları gibi nedenler sayılabilir. Ayrıca hastaların seçtiği tüp bebek merkezindeki embriyoloji laboratuvarının dünya standartlarında olması, deneyimi ve işleyişindeki titizlik de başarıyı etkileyen en önemli nedenlerin başında gelir. Tekrarlayan başarısızlıklar hem tedavi gören çifti hem bizleri çok üzmektedir. Ancak umutları kaybetmeden detaylı bir değerlendirme ile başarıya ulaşılabilir. Rahim içi dokunun genetik yapısının incelenmesi, oluşan embriyonun genetik incelenmesi, spermchip yöntemiyle en sağlıklı spermin seçilmesi gibi çifte uygun tedavi yöntemleri ile başarıya sonuçlar elde edilebilir."

 

 

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