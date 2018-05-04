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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
04.05.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Diyabet oranları neden artıyor?

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Diyabet oranları neden artıyor?

Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında diyabetin en hızlı arttığı ülke olduğu gerçeğinden bahseden Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik; farkındalık oranımızın ise bir hayli düşük olduğuna ve diyabetin artmasındaki en büyük nedenin ise hareketsiz yaşam biçimi ve "fast food" kültürü olduğuna dikkat çekiyor.

DİYABET NEDİR?

Diyabet, vücudumuzda bulunan ve pankreas adı verilen salgı bezinin yeterli oranda insülin hormonu üretememesinden ya da ürettiği hormonu etkili bir şekilde kullanamamasından kaynaklanan bir hastalıktır. Pankreas, insülin hormonu üretemediğinde glukoz da enerjiye dönüşemez ve kanda birikir. Bu durum kan şekerinin yükselmesine sebep olur. 

DİYABET ORANLARI NEDEN ARTIYOR?

Ülkemiz, Avrupa genelindeki diyabet hastalarının sayısına bakıldığında, Rusya ve Almanya'nın hemen ardından 3. sırada yer alıyor. Bu şaşırtıcı gerçek aslında Türkiye'deki yetişkin nüfusun %15'inin şeker hastası olduğunu gösteriyor. Ülkemizde diyabet hastalığı ile ilgili farkındalığı olan kişi sayısı da oldukça düşük. Diyabet hastası olan kişilerin üçte biri kendisinde bu hastalığın olduğundan haberdar değil. Türkiye'de her 5 kişiden yalnızca 1'i diyabet hakkında bilgi sahibi. Diyabet oranlarındaki artışın en büyük nedeni ise yaşam biçimlerinin sürekli değişiyor olması. Örneğin teknolojinin her geçen gün gelişiyor ve kendini yeniliyor oluşu iş yaşamında stresin artmasına, sağlıksız beslenmeye ve hareketsiz bir yaşama sebep oluyor. Özellikle Türk toplumu gelişen teknolojiye çok çabuk adapte oluyor, onu kolayca benimsiyor ve çoğu zaman da teknolojinin esiri oluyor.

Diyabetin artmasındaki bir diğer faktör ise spor yapma alışkanlığının olmamasıdır. Ülkemizde düzenli spor yapma kültürü fazla gelişmemiştir. Bu da hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirir ve diyabet riskini artırır. Ayrıca yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı da diyabete davetiye çıkaran bir başka faktördür. Fast food ve hazır yemek kültürünün artmasıyla birlikte diyabet oranlarında da artış meydana geldiği gözlenmiştir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU MUTFAĞI RİSK TEŞKİL EDİYOR!

Fast food kültürü her ülkenin mutfağına göre farklılık gösterir. Amerika'da fast food denilince akla hamburger, cips, kola ve sosisli sandviç gelir. Ülkemizdeki fast food mutfağında ise döner, iskender, lahmacun gibi hızlı tüketilebilen yiyecekler dikkat çeker. Diyabet hazır yiyecekleri çok sever. O yüzden diyabetin ülkemizde giderek artış gösterdiği bölge Gaziantep ve yöresidir. Diyabete zemin hazırlayan hamurlu, yağlı ya da şekerli yiyeceklerden uzak durmak ve düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaparak diyabeti kontrol altında tutmak alınabilecek en önemli tedbirlerdir.

Diyabet oranları neden artıyor

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

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