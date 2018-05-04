Diyabet oranları neden artıyor?

DİYABET NEDİR?

Diyabet, vücudumuzda bulunan ve pankreas adı verilen salgı bezinin yeterli oranda insülin hormonu üretememesinden ya da ürettiği hormonu etkili bir şekilde kullanamamasından kaynaklanan bir hastalıktır. Pankreas, insülin hormonu üretemediğinde glukoz da enerjiye dönüşemez ve kanda birikir. Bu durum kan şekerinin yükselmesine sebep olur.

DİYABET ORANLARI NEDEN ARTIYOR?

Ülkemiz, Avrupa genelindeki diyabet hastalarının sayısına bakıldığında, Rusya ve Almanya'nın hemen ardından 3. sırada yer alıyor. Bu şaşırtıcı gerçek aslında Türkiye'deki yetişkin nüfusun %15'inin şeker hastası olduğunu gösteriyor. Ülkemizde diyabet hastalığı ile ilgili farkındalığı olan kişi sayısı da oldukça düşük. Diyabet hastası olan kişilerin üçte biri kendisinde bu hastalığın olduğundan haberdar değil. Türkiye'de her 5 kişiden yalnızca 1'i diyabet hakkında bilgi sahibi. Diyabet oranlarındaki artışın en büyük nedeni ise yaşam biçimlerinin sürekli değişiyor olması. Örneğin teknolojinin her geçen gün gelişiyor ve kendini yeniliyor oluşu iş yaşamında stresin artmasına, sağlıksız beslenmeye ve hareketsiz bir yaşama sebep oluyor. Özellikle Türk toplumu gelişen teknolojiye çok çabuk adapte oluyor, onu kolayca benimsiyor ve çoğu zaman da teknolojinin esiri oluyor.

Diyabetin artmasındaki bir diğer faktör ise spor yapma alışkanlığının olmamasıdır. Ülkemizde düzenli spor yapma kültürü fazla gelişmemiştir. Bu da hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirir ve diyabet riskini artırır. Ayrıca yetersiz ve kötü beslenme alışkanlığı da diyabete davetiye çıkaran bir başka faktördür. Fast food ve hazır yemek kültürünün artmasıyla birlikte diyabet oranlarında da artış meydana geldiği gözlenmiştir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU MUTFAĞI RİSK TEŞKİL EDİYOR!

Fast food kültürü her ülkenin mutfağına göre farklılık gösterir. Amerika'da fast food denilince akla hamburger, cips, kola ve sosisli sandviç gelir. Ülkemizdeki fast food mutfağında ise döner, iskender, lahmacun gibi hızlı tüketilebilen yiyecekler dikkat çeker. Diyabet hazır yiyecekleri çok sever. O yüzden diyabetin ülkemizde giderek artış gösterdiği bölge Gaziantep ve yöresidir. Diyabete zemin hazırlayan hamurlu, yağlı ya da şekerli yiyeceklerden uzak durmak ve düzenli olarak kan şekeri ölçümü yaparak diyabeti kontrol altında tutmak alınabilecek en önemli tedbirlerdir.

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