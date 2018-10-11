"Estetikte trend küçük dokunuşlar"

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sağlık
11.10.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

"Estetikte trend küçük dokunuşlar"

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"Estetikte trend küçük dokunuşlar"

Son yıllarda estetik cerrahi operasyonlarda büyük ameliyatlar yerine küçük ve doğal dokunuşlar yeni trend olmaya başladı. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural badem göz estetiği olarak adlandırılan işlemin de bu trendlerden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Lokal anestezi altında da uygulanabilen badem göz estetiği için alt ve üst göz kapağına müdahale edildiğini söyleyen Dr. Vural, "Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için birtakım farklı göz çevresi bakım ürünleri kullanılabilir. Ancak bunlar sürekli kullanılması gereken ürünlerdir. Uzun süre kalıcılık istenildiği taktirde göz çevresi estetiği doğru tercih olacaktır" dedi.

Estetikte trend küçük dokunuşlar

BADEM GÖZ ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Operasyonun yaklaşık olarak 30 dakika sürdüğünü belirten Op. Dr. Vural şu bilgileri verdi: "Bu operasyon yaklaşık olarak 30-60 dakika arasında sürmektedir. Göz bölgesinde dış kenarlar lokal anestezi ile uyuşturularak işleme başlanır. Uygulama yapılacak bölgeler kalemle işaretlenir. Operasyonda göz kenarları yukarı doğru taşınır ve fazla olan deri varsa alınır. Uygulama sırasında lokal anestezi ile yapıldığından dolayı hastayla konuşmak mümkündür. Uyanıktır, sadece işlem yapılan bölgeleri hissetmez. Yaklaşık 1 saatin sonunda işlem biter ve uygulama yapılan bölgeler çok ince dikiş malzemesiyle dikilir. Estetik şekilde dikim olur. Takiben ortalama 4 gün sonra dikişler alınır ve yerlerinde iz kalmaz."

"AYNI GÜN TABURCU OLUNABİLİYOR"

Hastanede yatış gerektirmeyen  bu operasyon sayesinde hastanın aynı gün taburcu edildiğini ve evine gidebildiğini söyleyen Op. Dr. Vural, "Düşük göz yapısı kişiyi daha yorgun, mutsuz ve yaşlı göstermektedir. Bu durumda kişiyi sosyal ve psikolojik olarak etkilemektedir. Badem göz estetiği sonrasında kişilerin bakışları daha dinamik olup, karşı tarafla iletişime geçerken kendilerini sosyal ve psikolojik olarak daha rahat hissederler. Badem göz estetiği bir operasyon olmakla birlikte sonuçları kalıcıdır. Yaz kış rahatlıkla yapılabilen bir operasyondur" dedi.

 

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