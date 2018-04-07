Yaza 'Bikini Diyeti' ile hazırlanın

Sağlıklı bikini diyeti, birkaç günlük süre içerisinde şok etkisi yaratarak sizleri her açıdan zorlayarak zayıflatmaya çalışan diyetlere benzememektedir. Uygulaması nispeten daha kolay olan ve daha sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi hedefleyen bikini diyetimiz sayesinde, bunu bir hayat tarzı şekline getirmeniz ve daha sağlıklı yaşamanız için bir ön adım atılmış olacaktır.

BİKİNİ DİYETİ NASIL UYGULANMALI?

Öncelikle ifade edilmesi gereken husus, tüm diyetlere başlamadan önce kişiye özel kontrollerin yapılmasının önemidir. Alanında uzman bir diyetisyen kontrolünde sağlanacak gözlemler ile ihtiyaç duyulan en sağlıklı beslenme tarzına uygun diyet listesi belirlenebilecektir. Bikini diyeti de düşük kalorili bir diyet olduğundadır ki, kronik bazı rahatsızlıklara sahip olanların yapması pek uygun görülmemektedir.

Bikini diyetine istekli olarak karar vermek ve tatile çıkmadan iki hafta önce başlamak faydanıza olacaktır. Bu sayede tam fit bir şekilde dilediğiniz bikiniyi giyebilecek ve sonraki hayat tarzınızda daha sağlıklı değişimler için gerekli motivasyonu sağlayabileceksiniz.





BİKİNİ DİYETİ LİSTESİNDE NELER VAR?

Bikini diyeti iki haftadan oluşmaktadır. Bu liste üç ana ve üç ara öğünden oluşan, sık fakat az yemeyi gerektiren özelliktedir. İlk hafta sabah kahvaltılarında bir kâse yoğurt başta olmak üzere, bir dilim ananas veya bir avuç çilek tüketilebilecektir. Bunların yanında tok tutması ve zihinsel fonksiyonları aktif kılması için iki adet kabuklu cevizin kırılarak yenilmesi faydalı olacaktır.

İlk hafta öğle yemeklerinde sebze çorbası yanında yoğurt ya da cacık ve yeşilliklerden oluşan salata tüketilebilecek, akşam yemekleri ise yine yoğurt veya ayran yanında salata ile birlikte bir tabak sebze yemeği şeklinde yapılabilecektir. Yemeğin az yağlı, haşlanmış ya da buharda pişirme şeklinde hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

İkinci hafta sabah kahvaltılarında ise kepekli ekmek, yağsız beyaz peynir ve yeşilliklerden oluşan salatalar listeye eklenebilecektir. Öğle yemeklerinde az yağlı çorbalar, salata ve yoğurtla beraber yenebilecek, akşam yemeklerinde ise ızgara ya da fırında kendi yağıyla pişirilmiş kırmızı et, tavuk ya da balık tüketilebilecektir.

İki haftalık bikini diyeti esnasında, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar ve elma, ananas, çilek, kayısı gibi meyveler az miktarda olmak koşuluyla ara öğünler esnasında yenilebilecektir. Bununla birlikte akşam 20.00’dan sonra gıda alımı bırakılmalıdır.

Bikini diyetinin etkili olabilmesi için yürüyüş ve hafif tempolu koşular başta olmak üzere egzersiz yapılması önemlidir. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından biri olan bol su içilmesi de ihmal edilmemesi gerekenlerin başında gelmektedir.

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