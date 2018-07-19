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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sağlık
19.07.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

Genç erkekler yeni başlayan saç kayıplarını erteleyebilirler mi?

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Genç erkekler yeni başlayan saç kayıplarını erteleyebilirler mi?

Saç dökülmesi, hem erkeklerin hem de kadınların hayatının bir döneminde mutlaka karşılaşabilecekleri bir sorun. Kadınlarda saç dökülmesinin sebepleri çok çeşitlidir fakat erkeklerde dökülmelerin neredeyse tamamı genetik yatkınlığa bağlıdır. Genç erkeklerde görülen saç kayıplarıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, genetik yatkınlığın ortadan kaldırılamayacağını fakat basit birtakım önlemlerle ve düzenli bakımla saç kalitesinin artırılabileceğini, kayıpların ertelenebileceğini söyledi.

ERKEKLERDE SAÇ KAYIPLARINA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Sağlıklı ve yetişkin bir bireyde 150.000 kadar saç teli bulunur. Her gün 80 ila 120 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Erkeklerde saç kayıpları yaşanmasında 3 temel faktör etkilidir.

-- Genetik yatkınlık
-- Erkeklik hormonu testosteron
-- Yaşlanma

Erkeklerde ortaya çıkan saç dökülmelerinin yüzde 90'ının sebebi genetik faktördür. 

Erkeklik hormonu testosteron, kıl köklerinde de aktif bir hormondur. Saç kıllarının kökünde başka etkiler yaratır. Bazı erkeklerde saç köklerinin kılıfında bulunan keratin, testosterona karşı daha duyarlıdır ve bu erkeklerde dökülme daha sık görülür. Bu sıklığı da erkeğin kalıtsal özellikleri belirler. Kısaca, toplumda yaygın bir kanaat olan, erkeklik hormonu fazla olan erkeklerin saçlarının döküldüğü ama cinsel yönden daha güçlü oldukları doğru değildir. Saç dökülmesinin sebebi testosteron çokluğu değil, sadece varlığı ve saç kılıfının testosterona duyarlılığının daha fazla olmasıdır.

Yaşlanma ise, erkeklerde saç kayıplarının engellenemez sebeplerinden en etkili olanı ve en doğal biçimi. İnsanoğlu doğar doğmaz yaşlanmaya başlar. Saç hücreleri de bu doğal süreçten payına düşeni alır ve zaman içinde yenilenemez şekilde hasara uğrar.   

GENÇ ERKEKLERDE SAÇ KAYIPLARI ERTELENEBİLİR  

Saç sorunlarına trikolojik yaklaşım tüm dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaklaşıma göre eğer saç sorunları çok yönlü bir yardımla desteklenirse ve takip edilirse, önlenebilir. Trikoloji, saç sorunlarını kişinin yaşam şekli, kalıtsal özellikleri, yeme-içme alışkanlıkları, bedensel ve ruhsal sağlığı ve tabii saç bakım alışkanlıklarıyla birlikte inceler. 

Genç erkekler yeni başlayan saç kayıplarını erteleyebilirler mi

Genetik saç kayıplarını önlemek ve yeni saç çıkmasını sağlamak, bugünkü bilimsel yöntemlerle henüz mümkün değildir. Sıklıkla 16-40 yaşları arasında ortaya çıkan genetik saç kayıpları ağızdan alınan ya da topikal olarak uygulanan ilaçlarla ya da kozmetik alt yapılı ürünlerle kontrol altına alınabilir. Fakat her ürünün herkeste aynı etkiyi göstermeyeceği unutulmamalıdır. Bu yüzden saçların bir uzman tarafından incelenmesi ve dökülmenin sebebinin araştırılması uygundur. Böylece saç ekimine gerek kalmadan ağrısız ve ameliyatsız yöntemlerle saç miktarının artmasını sağlamak ve saç dökülmesinin önüne geçmek mümkün olabilir.

Genç erkekler yeni başlayan saç kayıplarını erteleyebilirler mi

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

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