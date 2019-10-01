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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
01 Ekim 2019 - 11:44,

Dünyanın en güzel aromalı üzümü! Seyahatname'de bile yeri var

Tarihi değerleri ve kültürel varlıklarıyla turizmin gözdesi olan Mardin'in aromasıyla damatları tatlandıran mezrone cinsi üzümünün hasadı başladı.

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Tarihi değerleri ve kültürel varlıklarıyla turizmin gözdesi olan Mardin'in aromasıyla damatları tatlandıran mezrone cinsi üzümünün hasadı başladı.

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Mezopotamya'nın bereketli topraklarından alınan onlarca ürünle asırlarca birçok medeniyetin geçim kaynağı olan Mardin, üzüm üretiminde Türkiye'de ilk 5 il arasında yer alıyor.

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Ağustos ayından başlayarak kasım ayının sonuna kadar organik koşullarda yetiştirilen 23 çeşit üzüm, kadim kentte ağızları tatlandırıyor.

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Bağlarında yetişen üzümleriyle meşhur Ömerli ilçesinde de aromasıyla bilinen "mezrone" cinsi üzümün bağ bozumu yapılıyor.

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Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ AA muhabirine, organik koşullarda yetişen 23 yerel genli üzüm türünden geçen yıl 30 bin ton ürün alındığını söyledi.

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Ağustos ayından kasım ayına kadar yaklaşık 4 ay boyunca bağ bozumu işleminin Ömerli'de devam ettiğini aktaran Altındağ, "Üzümler içerisinde sofralık ve şıralık olan da var, pestil, pekmez ve sucuk yapılan cinsimiz de var" dedi.

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Adını üzümden alan Türkiye'nin ender yerlerinden birinin Ömerli olduğunu dile getiren Altındağ, "Bu coğrafya, Arapçada üzümün işlendiği yer anlamını taşıyan 'Mahserte' olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla yüzyıllarca burada üzüm üretimi yapılmış. Mezrone belki de dünyanın en güzel aromalı üzümü. Bu üzüm Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer almış" diye konuştu.

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Yapacakları projelerle üzümün yanı sıra bu meyveden elde edilen ürünlerle de Ömerli'yi "üzümün başkenti" haline getirmeyi planladıklarını aktaran Altındağ, ekim ayının ilk haftasında "Bağ Bozumu Kültür Turizm Festivali" düzenleyeceklerini belirtti.

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Üretici Beşir Temiz de Ömerli üzümünün tadına bakanların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.Üzümün lezzetini kuru toprakta su vermeden yetiştirilmesinden aldığını vurgulayan Temiz, "Biz su vermeden, ilaç kullanmadan organik şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

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Ömerli'de "üzümün profesörü" olarak nitelendirilen üretici Mehmet Akdoğan, atadan kalma yöntemlerle organik şekilde üzüm yetiştirdiklerini söyledi.

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İlçenin humuslu toprağının bağcılık için elverişli olduğunu dile getiren Akdoğan, "Bağda su kullanmıyoruz. Yayla gibi yüksek bir yerde yetişen mezrone cinsi üzümünün tadı bütün üzümlerden farklı" diye konuştu.

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Akdoğan, mezrone cinsi üzümü için Türkiye'nin birçok yerinden sipariş aldıklarını sözlerine ekledi.

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