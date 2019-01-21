Dikkatli tüketilmezse öldürücü olabilecek 10 yiyecek

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
‘Gastronomi Trendleri Buluşması 2019’, Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin bu yılki teması ‘Atıksız Mutfak’ oldu.
Geleneksel Anadolu lezzetlerine gönül verenlerin pek çoğunun listesinde bir numarada yer alan keşkek, ilk bakışta yapılışı çok zahmetli görünen ancak belli püf noktalarına dikkat edildiğinde o kadar da zor olmayan bir yemek. Anadolu mutfağının bu eşsiz lezzetini evinde yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifini içeriğimizde topladık. Keşkek pişirmeden önce mutlaka okumalısınız…