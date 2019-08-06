Meğer adını hep yanlış biliyormuşuz! Çibörek değil, çiğbörek hiç değil...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Marmelatlar ve reçeller pırıl pırıl renkleri ve mis gibi kokularıyla kahvaltı sofralarımızın adeta süsü durumunda. Özellikle yaz meyveleriyle yapılan reçellerin ve marmelatların lezzetine doymak mümkün değil. Şeftali de bu meyveler arasında ilk sıralarda geliyor. Peki şeftali reçeli ve şeftali marmelatı nasıl yapılır? İşte yazın lezzetine dört mevsim doymanızı sağlayacak şeftali reçelinin ve marmelatının tarifi ve püf noktaları…
İstanbul Kongre Merkezi'nde 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan gastronomi sektörünün en büyük buluşması Sirha İstanbul, dünyanın en önemli şef yarışması Bocuse d'Or'un Türkiye seçmelerine de ev sahipliği yapacak. Gastronometro’da düzenlenen ön elemelerde ilk 4 şef arasına giren Serhat Eliçora, Ahmet Can Aras, Sezer Deniz ve Emre İnanır, 15 Kasım’da Sirha İstanbul bünyesinde yapılacak Türkiye seçmelerinde yarışacak.