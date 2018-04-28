En son bedelli askerlik yaşı kaç olarak açıklandı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın son açıklamalarının ardından gündem maddesi olan bedelli askerlik, henüz çıkmadan yaş sınırı ile konuşulmaya başlandı. Bedelli askerlik çıkarsa yaş sınırının kaç olacağını merak eden birçok vatandaş, en son 2014 yılında çıkan uygulamanın detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, çıkması halinde bedelli askerlik yaşı kaç olarak açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı öngörüler

EN SON BEDELLİ ASKERLİK YAŞI KAÇTI?

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil olmuştur.

2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.

Bu bilgiler ele alındığında bedelli askerliğin 1 Ocak 1992 ve önceki tarihlerde doğan vatandaşlara isabet edeceği öngörülebilir.