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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
20.03.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Seks düellosu: Bir kadın 30 gün boyunca seks yaparsa ne olur?

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Seks düellosu: Bir kadın 30 gün boyunca seks yaparsa ne olur?

“Bir kadın 30 gün boyunca seks yaparsa ne olur?” Bu sorunun cevabını bulmak için harekete geçen Cosmopolitan dergisinin ‘Seks ve İlişkiler Uzmanı’ Paisley Gilmour, 1 ay boyunca her gün seks yapmak üzere 'seks düellosuna' katıldı ve ilginç testin sonuçlarını dergide yayınladı...

Cosmopolitan dergisinin ünü ‘Seks ve İlişkiler Uzmanı’ Paisley Gilmour, 1 aylık deneme çalışmasının düşünüldüğünden daha zor olduğunu söylüyor. Gilmour aslında, yakın bir arkadaşının ABD’li sosyal paylaşım sitesi Reddit’te görüp katıldığı, ‘30 günlük seks düellosu’na dahil olmuş.

Başta hiç içinden gelmese de dergidekilerin baskısıyla düelloyu kabul eden Gilmour, erkek arkadaşının da rızasıyla 1 aylık testine başlamış. Ancak düello gereği, seksin her gün farklı pozisyonlarda yapılması şartı bulunuyor.

Gilmour, ne yazık ki 30 günlük düelloyu tamamlayamamış ve daha 2. günde seks yapmadan önce koltukta uyuyakalmış. 6. günde arkadaşıyla dışarıda alkol alıp sarhoş olan Gilmour, eve geldiğinde sızmış. 7’nci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci ve 13’üncü günlerde ise erkek arkadaşı şehir dışında olduğundan ikili yine birlikte olamamış. İkili bu şekilde, neredeyse 15 günlük bir süreci devirmiş. Sonuç olarak Gilmour, düelloyu 30 günde 14 gün seks yaparak tamamlayabilmiş.

Düelloyla ilgili olarak ise Gilmour, “Tamamen saçmalık” yorumunda bulunuyor. Düelloyu kaybetse de çok memnun olduğunu belirten yazar, her an kendini iyi hissettiğini ve önemli olanın da bu olduğunu söylüyor. Gilmour düellonun sonunda şu satırları kaleme almış:

“Bunun ‘kaybetmek’ duygusundan başka bir şey kattığını zannetmiyorum. Çünkü kanamanızın olmadığı; stresli, gergin, mutsuz hissetmediğiniz, tatile gitmediğiniz, herhangi bir arkadaşınızla buluşmadığınız ya da çalışmadığınız bir 30 gün olmadığını düşünürsek, bu testi geçmek çok zor.”

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