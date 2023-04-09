Ramazanda yapÄ±lan beslenme hatalarÄ±

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SAHURUN YAPILMAMASI

Sahurun yapÄ±lmamasÄ± ile birlikte Ã¶ÄŸÃ¼n sayÄ±mÄ±z bire dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bir Ã¶ÄŸÃ¼nle de vÃ¼cudumuz iÃ§in yeterli enerjiyi, vitamin ve minerali alamÄ±yoruz. Bu da gÃ¼nÃ¼n verimsiz geÃ§mesine, ani kan ÅŸekeri dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerine neden oluyor. Bu yÃ¼zden sahur Ã¶ÄŸÃ¼nÃ¼ mutlaka yapÄ±lmalÄ± ve sahurda dengeli tabaklar hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r.

YETERLÄ° SU Ä°Ã‡Ä°LMEMESÄ°

Suyun vÃ¼cutta birÃ§ok Ã¶nemli gÃ¶revi bulunmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda aynÄ± zamanda sindirim sistemini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmada da Ã¶nemli rol oynar. Ä°ftardan sahura yeterli dÃ¼zeyde iÃ§ilmeyen su sindirim sistemi problemlerinden Ã¶deme kadar birÃ§ok etkiye sebep olur. Susamasak bile iftardan sonra ara ara su iÃ§meye Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir.

PORSÄ°YONLARIN BÃœYÃœK OLMASI

Uzun aÃ§lÄ±k sonrasÄ±nda doymayacak gibi hissettiÄŸimiz iÃ§in porsiyonlarÄ± bÃ¼yÃ¼k hazÄ±rlÄ±yoruz. Bu da tÃ¼ketebileceÄŸimizden daha fazlasÄ±nÄ± tÃ¼ketmeye ve sonrasÄ±nda ciddi bir hazÄ±msÄ±zlÄ±k yaÅŸamamÄ±za neden oluyor. Ä°ftarda porsiyonlarÄ±mÄ±zÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k tutup sonrasÄ±nda eÄŸer hala doymuyorsak biraz daha alarak porsiyon kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlayabiliriz.Â

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YETERLÄ° LÄ°FÄ°N SAÄžLANMAMASI

Ä°ftarda ve sahurda bizi daha tok tutsun diye basit karbonhidratlara yani pilava, makarnaya yÃ¼kleniyoruz ama bizi asÄ±l tok tutan ÅŸeyin lifler olduÄŸunu unutuyoruz. Sahurda yeÅŸillikler ve taze meyvelerle, iftarda da sebze yemekleri ve salatalar gÃ¼nlÃ¼k lif alÄ±mÄ±nÄ± destekleyebiliriz.

Ä°FTARDA KÃœÃ‡ÃœK ARALAR VERÄ°LMEMESÄ°

Uzun sÃ¼ren aÃ§lÄ±k sonunda iftarda yiyebileceÄŸimizden Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tÃ¼ketiyoruz. Oysaki tokluk sinyali beyne en az 20 dakikadan Ã¶nce ulaÅŸmÄ±yor, yani doyduÄŸumuzu ilk 20 dakikada anlayamÄ±yoruz. Bu yÃ¼zden Ã§orbamÄ±zÄ± tÃ¼kettikten sonra 10-15 dakikalÄ±k bir ara verilmesi ve yemeklerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tÃ¼ketilmemesi doyduÄŸumuzu hissetmemize yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.Â

TATLI TÃœKETÄ°MÄ°NE DÄ°KKAT EDÄ°LMEMESÄ°

Normal zamanlarda Ã§oÄŸumuzun sofrasÄ±nda tatlÄ± haftanÄ±n 1-2 gÃ¼nÃ¼ olurken ya da hiÃ§ olmazken, ramazan ayÄ± ile birlikte tatlÄ±lar soframÄ±zÄ±n vazgeÃ§ilmezi, her gÃ¼n tÃ¼kettiÄŸimiz bir yiyecek haline geldi. Bu dÃ¶nemde tatlÄ± tercihimizi sÃ¼tlÃ¼ tatlÄ±lardan, meyveli tatlÄ±lardan ya da kompostolardan yaparak ve iftardan en az 1 saat sonra bu tatlÄ±larÄ± tÃ¼keterek dengeyi kurabiliriz.Â

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KIZARTILMIÅž ÃœRÃœNLERÄ°N TÃœKETÄ°LMESÄ°

PirinÃ§ pilavÄ±, beyaz ekmek, beyaz makarna gibi basit karbonhidratlar ve kÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¼rÃ¼nler kan ÅŸekerini bir anda yÃ¼kseltip bir anda indirdiÄŸi iÃ§in gÃ¼n iÃ§inde Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde acÄ±kmanÄ±za yol aÃ§arlar. Bunlar yerine bulgur pilavÄ±, tam buÄŸday ekmekler ya da kepekli makarnalar tercih ederek tokluk sÃ¼renizi uzatabilirsiniz.