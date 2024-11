 Otomotiv pazarı ve Nissan yenilikleri

Haberin Devamı

Ben sordum, kendisi Nissan ve otomotiv sektörüne dair merak edilenleri yanıtladı.

Fatih Koçman-Serkan Kızılbayır

* Türkiye’de otomotiv sektörü ne durumda?

Türkiye’de otomotiv pazarı 10 ay sonunda 947 bin 166 adede ulaşmış durumda. 2024 yılının ilk 10 ayında otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 1 küçüldü. Fakat pazarda dikkat çekici bir hareket var. Enflasyon, kredi koşulları, vergiler tüketicinin otomobil ihtiyacının önüne geçemiyor. Son iki aylık satışlarla birlikte yıl sonunda pazarın 1 milyonu aşacağını söyleyebiliriz.

* Nissan’da ne gibi kampanyalar var?

Nissan Türkiye’nin kasım ayı kampanyalarında 200 bin TL’ye kadar nakit alım desteğine ek olarak 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyalarına sahip Nissan modelleri dikkat çekiyor. Yeni Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde; 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200 bin TL nakit alım desteği, 4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200 bin TL nakit alım desteği ve 120 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkânı sunuluyor. Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, N-Design, Platinum Premium) ise 100 bin TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER Qashqai modellerinin tüm donanım seviyelerinde geçerli olan kampanya kapsamında ise 200 bin TL nakit alım desteği sunuluyor. Yeni Nissan Juke’un kasım ayına özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin TL nakit alım desteği ve 300 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkânı bulunuyor. Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin TL nakit alım desteğine ek 200 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz avantajıyla dikkat çekiyor.

* Yeni Nissan Juke’un öne çıkan özellikleri neler?

Şehir hayatının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke ikonik sarı rengi ile geri döndü. Türkiye lansmanı mayıs ayında gerçekleşen aracın konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımı, çift renk seçeneği ve yeni alüminyum alaşım jant seçenekleri dikkat çekiyor. “Yepyeni donanım paketleri olan N-SPORT ve N-Design’da aracın dikkat çekici tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor.” Yeni Nissan Juke’ta yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneli ile araç içi yaşam kalitesini yükseltmek için Juke’un iç mekânında önemli değişiklikler gerçekleşti. İç mekânda kullanılan yeni malzemeler, konfor ve ergonomi iyileştirmelerine ek olarak otomobilin bağlanabilirliği ise daha büyük bir dokunmatik ekran ve gelişmiş teknoloji özellikleri ile güncellendi. Yeni Nissan Juke ile yeniden sunulan ikonik sarı dış renk seçeneği, ilk nesil Juke’un sarı rengini seven müşterilerden alınan talebe marka tarafından verilen bir yanıt. Yeni ikonik sarı renk, önceki Juke neslindeki sarı renkten farklı bir tonla Nissan’ın ürün gamındaki yerini alıyor. Artık köşeden köşeye 12.3 inç olan dokunmatik multimedya ekranı, ekranın en ucundaki dokunmatik kontrolleri rahat erişilebilir hale getirmek ve aynı zamanda Juke müşterilerinin gerçekten sevdiği kokpit hissini geliştirmek için sürücüye doğru 8 derece eğimli hale getirildi. Bu geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi yeni Nissan Juke’un tüm paketlerinde standart olarak sunuluyor. 12.3 inç full TFT dijital gösterge paneli yüksek çözünürlüklü ekranı (1920 x 720 piksel) ile sürücünün kendi tercihlerine göre ekranda yer alan bilgi kombinasyonunu gösterecek şekilde yapılandırmasına olanak tanıyor. Yeni Nissan Juke ile tüm donanım seviyelerinde standart olarak kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto mevcut. Yeni Nissan Juke’un direksiyonunda kullanılan pürüzsüz deri malzeme kalite hissiyatını yukarı taşırken araçta dokunsal anlamda da daha tatmin edici bir his yaratıyor. Tüm Juke paketlerinin iç mekânında yapılan diğer güncellemeler arasında yüzde 20 artırılarak 7.8 litreye çıkarılan genişletilmiş bir torpido gözü yer alıyor. Ön kol dayama ise daha destekleyici olacak şekilde yeniden tasarlandı ve asimetrik bir tasarımla erişim mesafesi 25 mm artırıldı. Buna ek olarak bardaklıklardan da ödün verilmedi. Ön kol dayama, önceki Juke’ta olduğu gibi ortadaki saklama bölmesine erişim sağlamak için kalkıyor ve kapakta artık üç kredi kartı tutabilen bir klips de bulunuyor. Yeni Nissan Juke’un tüm donanım seviyelerinde artık ön koltuklar arasında yer alan boşlukta maksimum alan sağlanırken, rahatlıkla teknoloji buluşturan elektrikli el freni de tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor. Geliştirilmiş teknolojileri merkezine alan Nissan’ın “Akıllı Şerit Takip Asistanı” özelliği yeni Juke’un tüm donanım seviyelerinde standart olarak yer alıyor. Örneğin, bir otoyolda Juke’un şeritteki konumunu takip eden teknoloji ile araç tanımlanan şerit sınırına çok yaklaştığında, sürücünün dikkatini çekmek için direksiyon simidinde bir titreşim tetikler. Düzeltme yapılmazsa, araç müdahale ederek ve aracın şeritteki yörüngesini korumak için yönünü düzeltir. Akıllı Şerit Takip Asistanı’na ek olarak Yeni Nissan Juke’ta birçok sürüş destek teknolojisi yer alıyor: Akıllı ve Önsezili Çarpışma Önleme Sistemi, Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Otomatik Uzun Far Asistanı tüm donanım seviyelerinde standart olarak mevcutken; Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve ProPILOT Asistanı Platinum Premium donanım seviyesinde sunuluyor. Yüksek çözünürlüklü merkezi ekrandan yararlanılarak, arka görüş kamerasının çözünürlüğü de 0,3 megapikselden 1,3 megapiksele yükseltildi. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında daha net bir görüntü sunarak geri manevraların daha da güvenle yapılabilmesine imkan sağlıyor. Arka görüş kamerası artık Juke’un tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Park manevralarında aracın konumunun kuşbakışı olarak gösteren “Çevre Görüş Sistemi” dört kamerasıyla Platinum Premium donanım seviyesinde mevcut. Juke’un kaputunun altında verimli bir 1.0 litrelik üç silindirli DIG-T turbo şarjlı benzinli motor bulunuyor. Kompakt ve hafif olan bu motor, Juke’a sahiplerinin beklediği sürüş keyfi özelliğini kazandırıyor. 115PS güç ve 200Nm maksimum tork üretiyor. Benzinli ve otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye’ye gelen yeni Nissan Juke sportif 7 ileri çift kavramalı (DCT) şanzıman ve sürüş modu seçenekleri (Eco, Standart, Sport) ile sürücüler, yolda maksimum eğlence için tarzlarını her türlü sürüş senaryosuna zahmetsizce uyarlayabilecek.

