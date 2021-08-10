Tanık olduğum en büyük dehşet

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİYLE BAŞLADIM
“Mesleğe lise yıllarında usta çırak ilişkisiyle başladım. Lise yıllarında internet sayfalarına küçük küçük haberler yapıyor, amatör de olsa fotoğraflar çekiyordum. Ankara’da 2011’de Voleybol Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı takip etmek için mail attım, aradım. Bu konuda ısrarıma o zaman Voleybol Federasyonu’ndaki basın sorumlusu Hasan Kulaç olumlu yanıt verdi ve maçlara akreditasyonumu yaptı. Benim ilgimi gören Hasan ağabeyle diyaloğumuz hiç kopmadı. Usta çırak ilişkimiz de böyle başladı. Aynı yıl Türkiye Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda gönüllü olarak fotoğraf çektim. Yaptığım her işi Hasan ağabeye gösteriyor, onun yönlendirmeleriyle kendimi geliştirmeye çabalıyordum. 2012’de Türkiye, Genç Kızlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Organizasyon 2 ayrı salonda Ankara’da düzenleniyordu, ben Ankara Spor Salonu’nda fotoğraflar çektim. Bu benim için mihenk taşı bir başlangıç oldu. Sonrasında 2013 Başkent Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü kazandım ve okulu da üçüncülükle bitirdim.
FIVB TÜRKİYE RESMİ FOTO MUHABİRİ
Afyonkarahisar’da gazetecilik hayatını sürdüren Ömer Mazi, geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarının çabalarını, açtığı ‘COVID-19 Kahramanları’ sergisindeki 78 fotoğrafla yaşadığı kente aktardı. Ömer Mazi ile mesleğini ve sergisini konuştuk:
GAZETECİLİK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ
“Çocukluktan bu yana ilkokul hayatım gazeteci olmaktı. Ama elbette hayat farklı noktalara sürükleyebiliyor insanı. Gençlik yıllarında turizm sektöründe yıldızlı otellerde 5 yıl farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra hayal ettiğim işi yapmak için anlık bir kararla her şeyi geride bıraktım. Ailem Antalya Manavgat’ta yaşıyordu. Manavgat’ta yerel bir televizyon kanalında işe başladım, 1994 yılıydı. Muhabir olarak başlamışken kısa süre sonra orada ana haber sunmaya, programlar hazırlamaya başlamıştım. Böylece mesleğe ilk adımımı attım. 2 yıl sonra Akdeniz’de yayınlanan bölgesel gazete Atılım’ın Manavgat muhabiri oldum.
PROJE HAYATA GEÇMEDİ BEN KALDIM
1996’da Sabah Gazetesi’nde Manavgat muhabiri olarak başlamıştım ki iki ay geçmeden beni Antalya’ya çağırdılar. Ve meslekte Antalya macerası başladı. 13 yıl Sabah Gazetesi’nde görev yaptım. Bu 13 yılın 10 yılında fiilen çalıştım. 2006’da Isparta Belediyesi’nde basın müdürü olarak çalışmaya başladım. O dönemde de üç yıl boyunca yine yazılarım Sabah’ta yayınlanmaya devam etti. Bir yıl Hürriyet Gazetesi’nde röportajlar yaptım, Cumhuriyet Gazetesi’nde haberlerim yayınlandı. 2010’da Afyonkarahisar’dan teklif aldım. Bir bölge gazetesi ve televizyonu kurulacaktı. Bu ekibin başında olacaktım, proje hayata geçmedi ama Afyonkarahisar’da gittiğimde kendi dergim CafeLife’ı çıkarmaya başlamıştım. Dolayısıyla Afyonkarahisar’da kaldım. Bugün dergi, Afyon’un yanı sıra Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta da yayınlanan aylık yayın haline geldi. Bu başarı yeni dergi projeleri için tercih edilmeme sebep oldu. Farklı kurumlara da dergiler yapıyorum.
Diane Arbus’dan etkilenip sıra dışı bir şekilde fotoğrafa tutkuyla sarılan Dilan Bozyel, “Fotoğrafa adanmış hayatları yaşayanlar kendi özel hayatlarını yaşayamıyor. Ailemizi bile geri planda bırakmak zorunda kaldığımız anlar oluyor. Önceliğimiz her zaman fotoğraf” derken, erkek egemen bir meslekte erkek meslektaşlarından destek ve saygı gördüğünü söyledi.
İşte size hayatı ve fotoğraf üzerine gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbette Dilan Bozyel’in anlattıkları:
Bu hafta sizleri, daha öncekilerde olduğu gibi 95. Gazi Koşusu’nda da fotoğraf çeken Türkiye Jokey Kulübü(TJK) fotoğrafçılarından Çağatay Kenarlı ile tanıştırmak istiyorum. Yarış atlarını, “Büyüleyici ve asiller” diyerek iki kelimede özetleyen Çağatay Kenarlı, son düzlükteki fotoğraf heyacanını ve at yarışı fotoğraflarındaki zorluğu ise “Hakem bayrağını indirdiği anda bir yarış 1.5–2 dakika sürüyor. Yarıştan gördüğünüz kareleri çektiğimiz süre ise yalnızca 7-8 saniye süren son 400 metre” diye aktarıyor. Atları, yarışları ve elbette bu köşenin olmazsa olmazı fotoğrafı konuştuğumuz Çağatay Kenarlı, bakın neler anlatıyor:
GAZETECİLİKLE BAŞLADI
Geçen hafta sonu, başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 17. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımızı ağırladığımız genel kurulumuzda, başkanlığımda yeni bir yönetimle tekrar göreve geldik. Ben öncelikle bu göreve bizleri layık görüp destekleyen tüm meslektaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Derneğimiz organizasyonunun yoğunluğu nedeniyle bu haftalık sizlerden de görev izni istiyorum. Haftaya tekrar fotoğrafa dair konuklarımızla sizlerle buluşacağız.
TFMD ATA'YI ZİYARET ETTİTFMD dernek yönetim kurulu ve üyeleri genel kurul sonrası, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.
Sevgili okurlarım, sizleri fotoğrafçılığın en sabır gerektiren alanlarından birinde, kuş fotoğrafçılığında başarılı işler üreten bir isimle tanıştırmak istiyorum; Okan Akyürek. Kuş fotoğrafçılığı, ornito fotoğraf olarak anılıyor. İç Anadolu’da 295 tescillenmiş kuş türü olduğunu anlatan Akyürek, 190 farklı türde kuşu fotoğraflamış. Ornito fotoğrafların inceliklerini aktaran Okan Akyürek, “Kuş senden korkuyor. Sen kuşun kaçmasından korkuyorsun” diyerek yaşadığı heyecanı dile getirdi. Okan Akyürek’le kuş fotoğraflarına uzanan yolculuğunu ve kuş fotoğrafları çekmenin inceliklerini konuştuk:
ÇİZERLİKLE BAŞLAYAN MESLEK HAYATI
“Eğitim hayatımın ardından çizer olarak dergilere iş yapmaya başladım. Gazetecilik hayatım da yine alaylı bir çizer olarak başladı. Sonrasında Daily News’te 1988’de sayfa sekreteri oldum. Ardından farklı gazetelerde görsel yönetmenliğe kadar yükseldim. Basında hep mutfakta yer aldım. Ve o mutfakta hep fotoğrafın gücüne inandım. Birçok gazetede yıllarca birinci sayfa yaptım. Birinci sayfa bir yayının vitrinidir. Birinci sayfa için seçilen, büyüyen habere dair fotoğraf, etkilidir, güçlüdür, kısacık bir fotoğraf altıyla bile gücünü hissettirir. İyi bir fotoğraf, haberi sayfada her zaman yukarı taşır.
Sefa Yamak, babasının inşaat işleri için şehir şehir, şantiye şantiye gezmiş. İlk önceleri boş vakitlerinde çektiği fotoğraflar, ilerleyen yıllarda vazgeçilmez tutkusu ve her şeyi bir yana bırakıp çıktığı yeni yolculuğu yani mesleği haline gelmiş. Sefa Yamak’la yaptığımız fotoğraf sohbeti ve anlattıkları şöyle:
HER ŞEY HOBİYLE BAŞLADI
Ağrı Dağı’ndan Erciyes’e Türkiye’nin zirvelerine tırmanan Medyatrek, altı yılda altı farklı şehirde 15 farklı doğa etkinliğine imza attı. 100’e yakın gazetecinin katıldığı bu etkinlikler sırasında 20 köy okuluna ulaştı, üç bin çocuğa yardım götürdü.
KENDİ SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ
Meslekte “dostum” dediğim, spor fotoğrafı alanında Türkiye’nin saygı duyulması gereken gözlerinden biridir. Tabii bizim meslekte “şans faktörü” de önemlidir. Gökhan Kılınçer, Süper Lig’in son 20 yılında Türkiye’deki tüm şampiyonluk maçlarını fotoğraflayacak kadar da sanslıdır.
Mesleğe ilk adımını ortaokul yıllarında atan sevgili dostum Gökhan Kılınçer’le foto muhabirliği hayatını, spor fotoğraflarının geçmişten günümüze yolculuğunu ve fotoğrafın geleceğine bakışını konuştuk. İşte Gökhan’ın anlattıkları:
Sekiz yıl önce dünyaya gelen kızı Zeynep’in fotoğraflarını çekmek için bir fotoğraf makinesi almış ve fotoğrafa olan tutkusu işte böyle başlamış.
Sonrasında hayatının tam da merkezine giren fotoğraf tutkusu uğruna, 15 yıl çalıştığı otomotiv sektöründeki işini bırakmış.
Ve bugün sevgili Tolga İldun’un çektiği kareler, ulusal ve uluslararası birçok yayının sayfalarını süslüyor.
Tolga İldun, fotoğrafla tanıştıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini şöyle anlatıyor:
Instagram’ı keşfedince 12 yıllık işini bırakan ve tazminatını sermaye yapıp yollara çıkan Ahmet Erdem, Türkiye’nin cennet köşelerini dünyaya tanıttı, tanıtmaya da devam ediyor.
Karadeniz yaylalarının tesisleşmesindeki payına dert yanan Ahmet Erdem, “Kimsenin bilmediği cennet köşeleri gösterdik. Bazı yerlerin bozulmasında pay sahibiyiz, kabul ediyorum, ama bunun asıl sebebi biz değiliz. Oradaki insanların açgözlülüğü ve turizm sektörünü bilmemesiydi” diyor.
Hayallerinin peşinde koşan cesur bir fotoğraf tutkunu Ahmet Erdem’le hayat yolculuğunu ve başarılarını konuştuk, şunları anlattı:
BABA MESLEĞİNİ SEÇTİM
Ahmet Faruk Sarıkoç’la mesleğe başlangıç hikâyesini ve drone tutkusunu konuştuk:
“Gazetecilik baba mesleği aslında. Babam Hüseyin Sarıkoç, Türkiye Gazetesi’nde Yazı İşleri Müdürü’ydü. Bugün İHA’da çalışıyorum. Çalıştığım ajansın girişinde İHA’nın açılış kurdelesinin kesildiği fotoğrafın yer aldığı bir gazete sayfası var. O fotoğrafta babam da var. Ajansı kuran ekipten bir ismin oğlu olarak burada görev yapmak benim için ayrı bir gurur. Dolayısıyla evimizde hep fotoğraf makineleri olurdu. Çocukluğum evdeki filmli makinelerle fotoğraflar çekerek geçti. Çocukluk sonrasında lise eğitimini şehir dışında almak, hayat tecrübesi kazanmak istiyordum. Balıkesir’de yurtta kalarak Adnan Menderes Lisesi’ne gittim.
Bu haftaki konuğum, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği(TFMD) Yılın Basın Fotoğrafları 2021’e damgasını vuran bir isim: “Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş.”
Yarışmada bu yıl “Yılın Haber”, “Yılın Pandemi”, “Yılın Günlük Yaşam” ödüllerinin yanı sıra bir de “Jüri Özel” ödülünü de alan Ümit Bektaş, bu başarısı ile yarışma tarihinde de bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Yani özetle ilk kez bir foto muhabiri, aynı anda üç kategoride birincilik kazandı.
“Fotoğraf, çocukluk hayalimdi. 17 yaşındayken Coşkun Aral olmak istiyordum. Yıllar sonra Coşkun Aral, nikâh şahidim oldu. Süper kahramanım, ustam, abim oldu” diyen Meleke, Gezgin Foto’nun amacını ise şöyle özetliyor: “‘Ben fotoğrafçıyım’ diyen herkese kendilerini ifade edece bir alan vermek.”
Tam kapanma sürecinde fotoğraf çekmek için ABD’de kendisine altı bin kilometrelik bir rota hazırlayan Adem Meleke ile bu yolculuğu öncesinde hem fotoğrafa bakışını hem de Gezgin Foto’yu konuştuk.
Asıl mesleği öğretmenlikken tutkusu fotoğrafa sarılan Çorbacıoğlu, “20 yıldır fotoğrafla yatıp fotoğrafla kalkıyorum. Fotoğrafı bir yaşam biçimi olarak seçtim. Bugün fotoğrafa adanmış bir hayatı yaşıyorum” diye konuştu. Düzenlediği fotoğraf turları sayesinde yaşadığı coğrafyanın tanıtım elçisi gibi çalışan usta isim, “Fotoğraf turizmi nitelikli ve gelir seviyesi yüksek grupların ağırlandığı bir alan. Gelenler yüksek takipçili isimler ve burada çektikleri fotoğrafları kendi platformlarında paylaşıyor. Kısaca hem bıraktığı dövizle hem de kendi içerisindeki tanıtım gücü ile fotoğraf turizminin ülkeye katma değeri oldukça yüksek” sözleriyle sektörün önemini anlattı.
HOBİYDİ İŞE DÖNÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde bu önemli organizasyonun sonuçları açıklandı. 5 bin 188 kare fotoğrafın yarıştığı organizasyonda Hürriyet foto muhabirleri Mert Gökhan Koç, Selahattin Sönmez ve Selçuk Şamiloğlu 6 ödül kazandı. Bu ödüllerden üçünü gazetenin genç yeteneği Mert Gökhan Koç aldı. Bugün sizlere bu genç yeteneği tanıtmak istiyorum.
YARIŞMANIN PRESTİJİ
Bir fotoğraf yarışmasının prestijini belirleyen birkaç unsur var. Biri kaç yıldır yapıldığı ki Yılın Basın Fotoğrafları, Türkiye’de aralıksız olarak düzenlenen en eski ve köklü fotoğraf yarışması olarak bugünlere geldi. Bir diğeri kaç fotoğrafın organizasyona katıldığı ki her yıl 5 bin karenin üzerinde aldığı başvuru ile bu alanda da yarışma zirvede yer alıyor. Ve belki de en önemlisi kimin, nasıl seçtiği ki Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması her yıl jüri toplantılarını ayrı bir organizasyon gibi geniş katılımla yapıyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyadan isimleri jürisinde konuk ederek fotoğraf alanında önemli isimleri bir araya getirmeyi başarıyor. Jürisinde özel davetlileri ağırlıyor, fotoğraf üzerine tartışmalara tanık olmalarını sağlıyor. Sanırım bu saydıklarım arkadaşlarımızın aldığı ödüllerin önemini aktarmak için yeterlidir.
Mikrografi (mikroskobik fotoğraf) konusunda 33 yılı aşkın süredir çalışma yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can’ın “Yaşam Bilimlerinde A’dan Z’ye Mikroskopi” isimli kitabı hem bilim hem de fotoğraf dünyasında ses getirdi.
MİLİMETRENİN MİLYONDA BİRİ
Mikroskop kullanılarak çok özel tekniklerle çekilen fotoğraflara, kullanılan teknolojiye göre milimetrenin milyonda biri büyüklüğü yansıtılabiliyor. Mikrografi adı verilen mikroskobik fotoğraf konusunda Türkiye’de uzun yıllardır fotoğrafları ile uluslararası alanda ödüller de alan Prof. Dr. Can, “Yaşam Bilimlerinde A’dan Z’ye Mikroskopi” isimli kitabında kendi arşivinden çok sayıda mikrografa da yer verdi.
Hacettepe Üniversitesi ise Mutlu Topaloğlu’nun fotoğraflarıyla hazırladığı dijital bir sergi ile sağlık çalışanlarına ‘saygı’ sundu. corona.hacettepe.edu.tr/sergi/ adresinden online gezilebilen ‘Gizli Düşman’ adlı sergide 67 fotoğraf yer alıyor.
DİJİTAL OLMASININ SEBEBİ KONUSU
Hacettepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Foto Film Birimi sorumlusu Mutlu Topaloğlu’yla ‘Sağlık çalışanlarına saygı duruşu’ sloganı ile açılan ‘Gizli Düşman’ sergisini ve fotoğraf tutkusunu konuştuk;
Uluslararası alanda da ilgi çeken ve kısa sürede 40 binin üzerinde üyeye ulaşan PhotoCup uygulamasında, fotoğraflar tıpkı bir spor müsabakalarındaki gibi ikili karşılaşmalara çıkıyor. Karşılaşmalarda en çok oyu alan bir üst tura ve nihayetinde de kupaya ulaşıyor. Fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıran PhotoCup’ın yaratıcısı ise fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı bir isim “Niko Guido.”
Kendisi, “İstanbul 365 gün” ve “Ben İstanbul” gibi projelerin yanı sıra uluslararası alanda yaptığı “14 Şehir” gibi birçok fotoğraf projesinin de sahibi. Tekrar PhotoCup’a dönersek, uygulama 1 Mayıs 2020’de hayata geçiyor ve bu sürede 40 binin üzerinde üyeye ulaşıyor. Zaman zaman bazı projelerde birlikte çalışma şansı da bulduğum usta fotoğrafçı Niko Guido, uygulamaya haftalık 15 bin fotoğraf yüklendiğini, 8 milyon oy kullanıldığını, her hafta pazar ve çarşamba günleri başlayan iki farklı kupa mücadelesinin verildiğini anlatırken bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Bu uygulamanın Türkiye’de ortaya çıktığını ve özgün formatıyla dünyada tek olma özelliği taşıdığını aktaran Niko Guido ile PhotoCup’ın her yönünü konuştuk. Bakın neler anlattı:
Tanık olduğum en büyük dehşet
Sevgili okurlar sevgili fotoğraf tutkunları... Türkiye, birbiri ardına gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Türkiye’yi yasa boğan bu orman yangınlarına müdahale eden görevli personele vatandaşlar da yardıma koştu. Ve tüm bu yaşananları onlarca meslektaşım çektikleri fotoğraflarla anbean dünyaya duyurdu.
Tarihe “Büyük Manavgat Yangını” olarak geçecek olan Antalya’daki yangında görev yapan Demirören haber Ajansı(DHA) foto muhabiri İbrahim Laleli de bu isimlerden biri. Meslekte yıllarca birlikte görev yaptığım ve mesleğinin ilk yıllarından bu yana başarılarına yakından tanık olduğum sevgili dostum İbrahim Laleli’yle hem “Tanık olduğum en büyük dehşet” dediği Manavgat’taki orman yangınını hem de ödüllerle dolu meslek hayatına nasıl başladığını konuştuk.
MASADA KALAN FİLMLERLE HAYATIM DEĞİŞTİ
“Gazeteciliğe ve foto muhabirliğine başlama hikâyem aslında bir arkadaşlık hikâyesi. Gazeteciliği seçen çocukluk arkadaşlarım ve onların çevresiyle tanıştığım gazetecilerin de etkisiyle bu mesleği yapmak istiyordum, ama mesleğe başlamam tamamen şans oldu. Arkadaşlarımdan dolayı fotoğrafa uzak değildim. Ama amatör bile olamayacak kadar da uzaktım. Bir gün Antalya Kaleiçi’nde arkadaşlarla gezerken Göksel Yapar’ın makinesi ile fotoğraflar çektim. O zamanlar Göksel, Antalya’daki yerel gazete Atılım’da çalışıyordu. Onun makinesinden çıkan filmleri, fotoğraf editörü film masasında görünce Göksel’i çağırıp beğendiğini söylemiş. O da ‘Ben değil arkadaşım çekti’ demiş. Gazetenin yöneticilerinden Deniz Akgün, yaşımı, işimi sormuş ve ‘Bir iki ay oyalansın, onu bize alalım, işi öğretelim’ demiş. Tam da bu sırada Milliyet Gazetesi için şoförlü bir araba arandığını duyunca, o bir-iki aylık boşluğu geçirmek için bu işe girdim. İstediğim bir iş değildi ama mesleği yakından tanımak istedim. Aradan kısa süre geçti, Atılım’dan beklediğim telefon geldi. Böylece 1997’nin mart ayında hep yapmak isteğim gazeteciliğe başlamış oldum. Yani özetle arkadaşımın masada kalan o filmleri ile hayatım değişti. Atılım’da kısa süre geçmişti ki Hürriyet Gazetesi’nden istihbarat şefi Mustafa Yiğit aradı, magazin sayfası için beni çağırdı. 1998’in ağustos ayı itibarıyla da Hürriyet Haber Haber Ajansı’na bugünkü adıyla Demirören Haber Ajansı’na(DHA) başladım. O dönem temsilcimiz Dursun Gündoğdu, fotoğraflarımı görünce fotoğraf ağırlıklı çalışmamı istedi ve şirketin dijital makinesini de bana zimmetledi. Asıl fotoğraf hikâyesi o andan sonra başladı. Gazete beni foto muhabiri olarak yetiştirdi. Alaylı yetiştim. Çalıştığım gazetedeki ustalarımdan, dışarıda çalıştığım meslektaşlarımdan çok şey öğrendim. Onları rakip görmedim, hep dost-arkadaş hatta bir usta gibi gördüm.”
ANTALYA’DAKİ BU ZENGİNLİĞİ FOTOĞRAFLARIMA YANSITIYORUM
İbrahim Laleli, yaşadığı ve mesleğini yaptığı kent olan Antalya’yı ise özetle şöyle anlatıyor:
“Bu işi Antalya’da yaptığım için şanslıyım. Öncelikle Türkiye’de turizmin merkezi, bununla birlikte birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kampları ve spor organizasyonlarıyla sporun, Altın Portakal ve Aspendos Opera Bale Festivali ile sanat etkinliklerinin merkezi. Ve daha modanın hatta siyasetin de öne çıkan adresi. Türkiye’de komşu iline en uzak şehir de Antalya. Böyle olunca, doğal afet de orman yangınları da mesleki konusu oluyor. Benim fotoğraflarımın güçlü olması ve beğenilmesinin sebebi de bu geniş yelpaze. Çok farklı disiplinlerde fotoğraf çekip, bu zenginliği fotoğraflarıma yansıtıyorum. Bir magazin fotoğrafındaki estetik bakış açısını, bir spor fotoğrafındaki teknik ve seri yaklaşımı farkında olmadan çektiğim sokak fotoğrafında hissediyorum.”
TECRÜBEMİZ BİRÇOK YERDE HAYATIMIZI KURTARDI
Meslektaşım İbrahim Laleli, Manavgat’taki büyük yangının ilk anlarından itibarın bölgeden bir saniye bile ayrılmadan görev yaptı. Fotoğrafları sadece Türkiye’de değil dünyada da ses getirdi. Yangın boyunca yaşadıklarını ise şöyle aktarıyor:
“Yaşadığımız coğrafya nedeniyle sık sık orman yangınlarında görev yaptım. Bu anlamda oldukça tecrübeliyim ama Büyük Manavgat Yangını benim tecrübemden çok daha öteydi. Tanık olduğum en büyük dehşetti. Yangının ilk anından son dakikasına aralıksız fotoğraf çektim. Bir bölgeye girdiğimiz an, sanki savaş alanına girmiş gibiydik. Yıkılan evler, yanan canlıların bedenleri, bir tarafta devam eden yangınlar, havada ağır bir duman, yanan evlerdeki plastiklerle siyah zehirli hale gelen dumanlar... Tarif edemem. Tişörtümü ıslatıp, ağzıma burnuma sararak görev yapmaya çalıştım. Kimi zaman o kadar çok duman oluyordu ki yaşaran gözlerimle objektifi doğrultup bakmadan, görmeden fotoğraf çekiyordum. Yangın bölgeleri tehlikeli biliyorum ama bu yangın hükmettiği alanla çok daha hızlı etki gösteriyordu. Tecrübemiz birçok yerde hayatımızı kurtardı. Büyük Manavgat Yangını sırasında sahip olduğumuz drone’ları da etkin şekilde kullandık. Bu yangınların haberleştirilmesinde belki de ilk kez drone’lar bu kadar önemli rol oynadı. Meslektaşlarım adına söyleyebilirim ki foto muhabirlerinin kendilerine ve teknolojiye olan adaptasyonlarının başarısı gözler önüne serildi.”
İBRAHİM LALELİ KİMDİR?
1979’da Antalya’da doğdu. Meslek hayatına 1997’de Antalya’daki yerel gazete Atılım’da başladı. 1998’de bugün Demirören Haber Ajansı(DHA) olan Hürriyet Haber Ajansı’na(HHA) geçti. 2000’de çalışmaya başladığı Star Gazetesi’nden 2002’de yeniden DHA Antalya Bürosu’na dönüş yaptı. Bugün halen DHA Antalya Bürosu’nda foto muhabiri olarak meslek hayatını sürdüren İbrahim Laleli, evli ve 7 yaşında Poyraz isimli bir erkek çocuk sahibi. İbrahim Laleli, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği(TFMD), Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti(AGC) üyesi. TFMD’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışmaları’nda 2002, 2004, 2005, 2009, 2013, 2015 ve 2017 yıllarında farklı dallarda ödüller kazanan İbrahim Laleli’nin meslek örgütlerinden ve fotoğraf yarışmalarından yüzün üzerinde ödülü bulunuyor.