Tanık olduğum en büyük dehşet

Tokyo Olimpiyatları’nda filenin sultanlarının başarısı, millet olarak göğsümüzü kabarttı. Voleybol takımımız Tokyo Olimpiyatları’nda çeyrek finale kalarak tarih yazarken, takım kaptanı Eda Erdem’in iki yıl önce çekilen bir fotoğrafı bu günlerde sosyal medyada gündem oldu. Kaptan Eda Erdem’in ‘işte bu’ dercesine yaptığı anlık hareketin fotoğrafı Voleybol Federasyonu’nun genç fotoğrafçısı Mert Bülent Uçma’ya ait. Bu muhteşem kareyi ve Mert’in fotoğraf yolculuğunu konuştuk.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİYLE BAŞLADIM



“Mesleğe lise yıllarında usta çırak ilişkisiyle başladım. Lise yıllarında internet sayfalarına küçük küçük haberler yapıyor, amatör de olsa fotoğraflar çekiyordum. Ankara’da 2011’de Voleybol Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı takip etmek için mail attım, aradım. Bu konuda ısrarıma o zaman Voleybol Federasyonu’ndaki basın sorumlusu Hasan Kulaç olumlu yanıt verdi ve maçlara akreditasyonumu yaptı. Benim ilgimi gören Hasan ağabeyle diyaloğumuz hiç kopmadı. Usta çırak ilişkimiz de böyle başladı. Aynı yıl Türkiye Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda gönüllü olarak fotoğraf çektim. Yaptığım her işi Hasan ağabeye gösteriyor, onun yönlendirmeleriyle kendimi geliştirmeye çabalıyordum. 2012’de Türkiye, Genç Kızlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Organizasyon 2 ayrı salonda Ankara’da düzenleniyordu, ben Ankara Spor Salonu’nda fotoğraflar çektim. Bu benim için mihenk taşı bir başlangıç oldu. Sonrasında 2013 Başkent Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nü kazandım ve okulu da üçüncülükle bitirdim.







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