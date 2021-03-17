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Haberler>Yazarlar>Hürriyet'in Arka Köşesi>Hürriyet’te görev değişimleri
Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

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Hürriyet’te görev değişimleri

17 Mart 2021

Hürriyet İstihbarat Servisi’nin efsane yöneticisi Celal Korkut ve yardımcısı Bülent Ovacık, Demirören Haber Ajansı’na transfer oldu.

Haber aşkıyla yanıp tutuşan, çalışkanlığıyla göz dolduran, doğru ve tarafsız haber için çabalayan bir isimdir Celal Korkut.

Hürriyet’e on yıllarını verdi.

Eskilere de sevdirdi kendisini, yenilere de...

Gazetecilik piyasasında ender görülen “insani yönleri gelişmişlik”, Celal Korkut’ta zirve yapmıştır.

Kendisinin gidişi bizim için büyük kayıp, Demirören Haber Ajansı için büyük kazançtır.

Tek tesellimiz Demirören Haber Ajansı’na getireceği yepyeni bakış açısı ve yepyeni soluk olacaktır.

Hem Celal Korkut’un hem de Celal Korkut mektebinden gelen iyi gazeteci Bülent Ovacık’ın yolu açık olsun.

Hürriyet’te görev değişimleri

Hürriyet İstihbarat Servisi’nin başına ise...

25 yıldır Hürriyet’e emek ve katkı sunan, Hürriyet’in her kademesinde görev yapmış değerli çalışma arkadaşımız Eyüp Serbest geldi.

Hürriyet geleneğini en iyi bilen isimlerden olan Eyüp Serbest’in bu görevi başarıyla sürdüreceğine inancımız tam.

Hürriyet’te görev değişimleri
Hürriyet’te görev değişimleri

FULYA’NIN SÖYLEŞİLERİ

HÜRRİYET’te ‘Türkiye Bunu Konuşuyor’ köşesini hazırlayan Fulya Soybaş, bir süredir Hürriyet’in YouTube sayfasında Hürriyet’ten isimlerle söyleşiler yapıyor.

*

Sağlıkta Osman Müftüoğlu’yla... Eğitimde Nuran Çakmakçı’yla... Ekonomide Sefer Levent’le... Magazinde Savaş Özbey, Orkun Ün ve Hakan Gence’yle... Astrolojide Dinçer Güner ve Aygül Aydın’la... Ankara siyasetinde Hande Fırat ve Abdulkadir Selvi’yle... Usta yazarlarımızdan Sedat Ergin ve Yalçın Bayer’le... Ve tabii Hürriyet’in önemli ismi Ertuğrul Özkök’le harika söyleşiler yaptı.

*

‘Hürriyet Bizimle’ konseptiyle yayınlanan bu söyleşileri sakın kaçırmayın.

Hürriyet’te görev değişimleri

EMRE ESER HER İŞİ YAPIYOR

HÜRRİYET Ekonomi’den Emre Eser, yepyeni bir köşe başlattı:

*

‘İŞİN PEŞİNDE’.

*

Kargocu oldu, yüksek gerilim direklerine tırmandı, endüstriyel mutfaklarda aşçı oldu, çay ocağında çaycılık yaptı, fırıncı oldu.

*

Bu işlerin zahmetini yaşadı, kazancını hesapladı, çilesini gördü, zorluklarına tanıklık etti.

Ve çok güzel bir şekilde de anlattı.

*

Ekonomi haberciliğinin soğuk ve donuk duvarlarını yıktı ve yıkmaya devam ediyor Emre.

O kadar ki...

“Acaba bu hafta hangi işi yapacak” diye hepimiz bekliyoruz.

Hürriyet’te görev değişimleri

SEÇKİN TÜRESAY’DAN İYİ HABERLER BEKLİYORUZ

HÜRRİYET’in tarihinde çok önemli bir yeri vardır Seçkin Türesay’ın.

*

Ta Erol Simavi döneminden başlayarak uzun, çok uzun süre Hürriyet’e emek verdi. Bir dönem Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Hürriyet’teki yeri ve önemi her zaman hatırlanan, hiç unutulmayan bir isimdir Seçkin Türesay.

*

Seçkin Bey, maalesef korona oldu ve maalesef hastanede geçiriyor bu hastalığı...

*

Gözümüz kulağımız tedavi gördüğü hastanede...

İyi haberler bekliyoruz kendisinden.

Umarız bir an önce sağlığına kavuşur.

X

Gazeteciler de öncelikli aşı kapsamına alınmalı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

5 Ocak 2021
Köşe yazarlarını kast etmiyorum.

Bizi geçin yani.

*

Kast ettiklerim...

Sahadaki arkadaşlarımız.

Muhabirlerimiz.

Foto muhabirlerimiz.

Kameramanlarımız.

Haber uğruna sahada koşturanlarımız.

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Hafta sonu evde gazete okunur

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

2 Aralık 2020
Salgında yeni bir süreç başladı.

Artık hafta sonları evlerimize kapanıyoruz.

*

Ama çok şükür ki en azından...

Mahallemizin bakkalına gidip “Bana bir ekmek, bir de Hürriyet” deme şansımız var.

Çünkü belirli saatler içinde...

Küçük alışverişler için evlerimizin en yakınındaki bakkala, büfeye, markete gitmek serbest.

Yetkililere çok teşekkür ediyorum.

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Hürriyet’te kıpır kıpır capcanlı yeni köşeler

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

16 Eylül 2020
Bir süredir Hürriyet’te “HEY GİDİ YILLAR” var. Siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı aile albümlerine dalmanın tadını alanlar, hiç kaçırmıyorlar bu köşeyi.

Zeynep Bilgehan’ın hazırladığı “HEY GİDİ YILLAR”ın başlangıç noktası İlber Ortaylı’nın ve Vedat Milor’un hayli afili gençlik fotoğrafları olmuştu.

Sonra devamı geldi.

En son beyaz yakalı siyah önlüklü Fatma Şahin vardı “HEY GİDİ YILLAR”da...

Önümüzdeki haftalarda da çok güzel sürprizler olacak.

O MU BU MU

Savaş

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Dört dörtlük bir habercilik

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

5 Ağustos 2020
Tarihe “Elmalı skandalı” olarak geçen skandal...

Elmalı adlı kasabada belediye başkanını, onun makam şoförünü, makam şoförünün eşini falan kapsayan çok boyutlu bir skandal.

Hürriyet olarak belediye başkanının partisine falan bakmadan olayın üzerine gittik.

Kimseyi peşinen suçlu ilan etmeden yaptık bunu.

Belediye başkanıyla da belediye başkanının eşiyle de başkanın makam şoförüyle de olayların ortasındaki makam şoförünün eşiyle de konuştuk.

“Dördü de konuştu” manşeti, Hürriyet’in habercilik anlayışını tam olarak yansıtan bir manşetti.

*

Bu manşeti ortaya çıkaran Hürriyet Akdeniz Bölge Yazıişleri Müdürü Salim Uzun, tarafsız haberciliğin sıkı bir örneğini verdi ve övgüyü fazlasıyla hak etti.

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Bu iki fotoğraftan bir konsept çıktı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

22 Temmuz 2020
Önce Vedat Milor’un bu afili gençlik fotoğrafını gördük.

Hemen “Vay! Vay! Vay! Vedat Bey’e bakın siz. Tam gençlik başımda duman havasında” dedik.

*

Sonra İlber Hoca’nın Hürriyet’e yazdığı Adalet Ağaoğlu yazısında kullandığı fotoğrafını gördük.

Hemen “Vay be! İlber Hoca gençliğinde yakıyormuş. Hiç değişmeyen tarafı ise sarkastik bakışlarıymış” dedik.

Sonra da aklımıza “HEY GİDİ YILLAR” başlıklı bir konsept geldi.

*

Geçen pazar başladık

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Ozan Güven olayını patlatan iki muhabir

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

8 Temmuz 2020
Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddet, Türkiye’nin konuştuğu olay haline geldi.

Haberin ortaya çıkmasında ve büyümesinde iki Hürriyet muhabirinin payı büyük.

İşte o iki Hürriyet muhabiri:

25 YILLIK MAGAZİNCİ: İSMAİL BAYRAK

Hürriyet Magazin Servisi’nin deneyimli ve başarılı isimlerindendir İsmail Bayrak.

25 yıllık gazeteci...

Yıllarca gecelerde çalıştı, sokaklarda emek verdi.

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Pandemi şartlarında da ödüller sahiplerini buluyor

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

24 Haziran 2020
Her şey hazırdı.

Oylamalar tamamlanmıştı.

Jürimiz görevini eksiksiz yerine getirmişti.

Tören salonu hazırdı.

Ekiplerimiz ne yapacaklarını biliyorlardı.

Kısacası...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, şanına yakışır bir törenle hak eden sanatçılarımıza takdim edilecekti.

*

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Gazeteler açısından da maske zorunlu olmalı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

17 Haziran 2020
Rakamlar arttıkça...

Yeniden evlere hapsolacağız diye endişeleniyorum.

Ekonominin işlemesi gerekiyor. Daha yeni yeni kendine gelmeye çalışan işyerlerinin açık olması gerekiyor. Üretimin artması gerekiyor. İşlerin yürümesi gerekiyor.

Kısacası...

Normalleşen hayatın kesintisiz biçimde akması gerekiyor.

*

Hayatın yeniden “durma” noktasına gelmesine...

Hiçbir sektörün zerre kadar

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Dijitalde de öncüyüz: İşte süper rakamlar

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

10 Haziran 2020
“hurriyet.com.tr”, taaa kasım ayında başlayan yükselişini korona sürecinde zirveye taşımış durumda.

Aylık ortalama 96 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesiyiz.

hurriyet.com.tr”, son aylarda...

Ortalama 324 milyon oturum ile tarihi zirveyi yakaladı.

*

Şu rakamları da vereyim:

*

“hurriyet.com.tr”de...

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Meydanı yalancılara bırakmak yok

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

3 Haziran 2020
Dijital medyada bazı tipler türemiş durumda.

Bir internet sitesi kurmuşlar.

Habire bizim medya grubuyla ilgili kampanya yapıyorlar.

*

Hiçbir kontrol mekanizmaları yok. Bir standarda sahip değiller. Habire yalan yazıyorlar. Tek bir noktası bile doğru olmayan palavraları, ‘haber’ adı altında yayınlıyorlar. Yalanlarını ortaya koyuyorsun. Utanmak sıkılmak yerine yalana devam ediyorlar. Mahkemeye başvuruyorsun. Bu sefer de “Özgürlüğümüz kısıtlanıyor” falan diye ağlaşıyorlar.

*

Ses versek... Kendilerini “önemli” zannediyorlar. Ses vermesek... Yalanları bir biçimde dolaşıma giriyor.

*

Yani

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Basında evden çalışma devrimi

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

20 Mayıs 2020
Şu virüs belası bize gösterdi ki...

Hürriyet, evden çalışmayla da çıkabiliyormuş.

*

Toplantılarımızı yapıyoruz... İletişimde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz... Sayfa yapım aşamalarının her anını izleyebiliyoruz... Manşetleri belirleyebiliyoruz...

*

Trafikte iki saat geçirmiyoruz... Ofis hayatının yol açtığı sorunlarla boğuşmuyoruz...

Hepsinden önemlisi, kurumsal yapımıza inanılmaz ölçüde tasarruf imkânı sağlamış oluyoruz.

*

Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum:

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Bu etik anayasasının altına herkes imzasını atmalı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

6 Mayıs 2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin sosyal medya için hazırladığı etik ilkeleri kamuoyuna açıkladı.

Açıkladığı ilkelerin üstüne şu notu koymayı da ihmal etmedi:

*

“Bu kuralların her birine her bir teşkilat mensubumuz sonuna kadar riayet edecektir. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz.”

Mahir Ünal’ın açıkladığı 12 maddelik sosyal medya etik ilkeleri neler?

Tek tek yazıyorum:

*

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İdeolojik ve takıntılı gazeteciliğin iflası

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

29 Nisan 2020
Salgın gelince...

“Sürekli hükümete vurma” ya da “sürekli muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, bir anda sudan çıkmış balığa döndü.

*

Millet salgın hakkında doyurucu haberler, bilgilendirici yayınlar beklerken...

Eski alışkanlıklarını bir anda bırakamayan “hükümete vurma” ya da “muhalefete vurma” odaklı gazetecilik anlayışı, kendini yeni duruma adapte etmeyi başaramadı.

*

Aradan şunca zaman geçti...

Hâlâ tam olarak toparlanabilmiş değiller.

*

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Hürriyet’in sektördeki gücü arttıkça saldırılar da artıyor

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

22 Nisan 2020
Hiçbir siyasi yaklaşıma karşı önyargımız yok. Yayınladığımız her haberde kılı kırk yarıyoruz. Yalana dolana kapılarımız sımsıkı kapalı...

Muhabirlerimiz ve editörlerimiz, “Hürriyet yazdıysa doğrudur” anlayışının yerleşmesi doğrultusunda görev yapıyor.

*

Kısacası işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.

Bütün gayretimiz bu yönde.

*

Biz böyle yaptıkça...

Gücümüz artıyor.

Okurlarımızın

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Gazeteler sokağa çıkma yasağına ezdirilmesin

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

15 Nisan 2020
Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var.

Daha önce de yazdım, yine yazıyorum:

Gazeteler, sokağa çıkma yasağına ezdiriliyor.

Bu olmamalı.

Darbe günlerinde bile halka ulaşabilen gazetelerin, hafta sonu okuyucularına ulaşamaması büyük, çok büyük sorun.

Önümüzde iki gün var.

Bu iki gün içinde...

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Hürriyet Bilim Kurulu sorularınızı cevaplıyor

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

8 Nisan 2020
Korona süreci bize şunu öğretti:

Her gün yeni sorular doğuyor. Her gün bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor. Her gün yeni durumlar ortaya çıkıyor. Her gün yeni bilgiler geliyor.

Çok dinamik bir süreç bu... Çok da kısa olmayacak bir süreç...

*

İşte bu nedenle HÜRRİYET BİLİM KURULU’nu oluşturduk. Çok kıymetli hocalarımız, halkımızı aydınlatma amaçlı bu çalışmaya büyük bir özveriyle katılıyorlar.

*

İşte HÜRRİYET BİLİM KURULU’nda yer alan hocalarımız:

*

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Bugünlerde Hürriyet

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

1 Nisan 2020
Toplumsal çatışma alanlarının kaşınmaması konusunda azami hassasiyet gösteriyor.

* İnfiale sürükleyecek bir yaklaşıma asla yüz vermiyor.

*

* Devletin koyduğu kuralların hayata geçirilmesine yardımcı olmaya çalışıyor, kuralların belirginlik kazanmasını talep ediyor.

*

* Sosyal medyanın zehirlerine panzehir olacak bir tutum alıyor.

*

* Siyasetin kavgaları, didişmeleri, polemikleri, çatışmaları eskide bırakmasını, yeni bir sayfa açmasını istiyor.

*

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Hürriyet’te prensip: Önce çalışanlarımızın sağlığı

Hürriyetin Arka Köşesi

Hürriyet'in Arka Köşesi

25 Mart 2020
Korona illetinin çıktığı ilk günden beri hep ama hep “Önce çalışanlarımızın sağlığı” dedik.

Temel prensibimiz bu oldu, bu doğrultuda hareket ettik.

*

Sadece Hürriyet’te değil...

Demirören Medya’ya bağlı tüm yayın organlarında en fazla titizlenilen temel ilke buydu ve bu olmaya devam ediyor.



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