MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYeni dönem: Office 365 gidiyor, Microsoft 365 geliyor
GeriTeknoloji Yeni dönem: Office 365 gidiyor, Microsoft 365 geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

Yeni dönem: Office 365 gidiyor, Microsoft 365 geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Yeni dönem: Office 365 gidiyor, Microsoft 365 geliyor
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını sonrasında 1 trilyon doların üzerindeki değerini koruyabilen tek teknoloji şirketi olmayı başaran Microsoft, kriz sürecini iyi yönetiyor ve bu süreçte de yazılımlarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bu kapsamda Office 365 isminde değişikliğe giderek Microsoft 365 dönemini başlatıyor.

Office 365'in ardından Microsoft 365, tüm servisleri tek çatı altında toplayan yeni isim olacak. Bilindiği üzere Office 365'in altında Excel, Word, PowerPoint, Outlook, OneDrive ve Microsoft Teams gibi şirketin çözümleri yer alıyordu. Bu durum, değişmeyecek, sadece Office 365 isminde bir değişikliğe gidilmiş olacak.

21 Nisan'da yeni dönemin başlaması beklenirken, şirketten yapılan açıklamaya göre ev kullanıcısı kişi başı 6.99 dolar ödeyerek bu servisten faydalanabilecek. Aile paketi söz konusu olduğunda ise (6 kişiye kadar) bu fiyat 9.99 dolar olacak. Aynı paralelde bu servisi kullanmaya başlayanlar, 1 TB depolama kapasitesine sahip bulut tabanlı servis OneDrive'a sahip olacak ve aylık 60 dakika Skype görüşmesi kullanıcıyla paylaşılacak.

Microsoft 365 ile birlikte kullanıcıları bekleyen bir diğer sürpriz ise Microsoft Family Safety platformu olacak. Bu uygulama ile aile fertleri birbirlerinin konumlarına hızlıca erişebilecek ve cihazlarda geçirilen zaman ayarlanabilecek.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle