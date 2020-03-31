Yeni dönem: Office 365 gidiyor, Microsoft 365 geliyor

Office 365'in ardından Microsoft 365, tüm servisleri tek çatı altında toplayan yeni isim olacak. Bilindiği üzere Office 365'in altında Excel, Word, PowerPoint, Outlook, OneDrive ve Microsoft Teams gibi şirketin çözümleri yer alıyordu. Bu durum, değişmeyecek, sadece Office 365 isminde bir değişikliğe gidilmiş olacak.

21 Nisan'da yeni dönemin başlaması beklenirken, şirketten yapılan açıklamaya göre ev kullanıcısı kişi başı 6.99 dolar ödeyerek bu servisten faydalanabilecek. Aile paketi söz konusu olduğunda ise (6 kişiye kadar) bu fiyat 9.99 dolar olacak. Aynı paralelde bu servisi kullanmaya başlayanlar, 1 TB depolama kapasitesine sahip bulut tabanlı servis OneDrive'a sahip olacak ve aylık 60 dakika Skype görüşmesi kullanıcıyla paylaşılacak.

Microsoft 365 ile birlikte kullanıcıları bekleyen bir diğer sürpriz ise Microsoft Family Safety platformu olacak. Bu uygulama ile aile fertleri birbirlerinin konumlarına hızlıca erişebilecek ve cihazlarda geçirilen zaman ayarlanabilecek.