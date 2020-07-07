TikTok uygulaması Hong Kong'dan çekiliyor

Hong Kong'da kabul edilen yeni yasanın TikTok'u zor durumda bırakabileceği, bu nedenle uygulamanın ülkeden çıktığı konuşuluyor. Ülke çapında faaliyet gösteren uygulamaların Çin'e veri akışı sağlayabilme ihtimali de geliştiricileri ve şirketleri kara kara düşündürüyor.

TikTok'un ülkeden çekilmesinin ardından Google, Twitter ve Facebook da Hong Kong yönetiminden gelen kullanıcı veri taleplerini durdurmaya karar verdi.

Çin merkezli TikTok neden Hong Kong'dan çekildi?

TikTok'un Çin merkezli internet şirketi ByteDance'e ait olduğu düşünüldüğünde kafalar karışıyor ve akıllara 'TikTok Çin baskısından neden çekindi' sorusu geliyor. Ancak TikTok'un Hong Kong'da durmamasının geçerli nedenleri var.



Öncelikle TikTok, kullanıcı verilerini Çin'le paylaşmadığını her platformda ısrarla belirtiyor. Hong Kong'da değişen düzenlemelerle birlikte ülkede kalmaya devam etmesi halinde ise Çin'le aleni bir şekilde verileri paylaşmak zorunda kalacağından bu durum TikTok'un davasını olumsuz etkileyebilirdi.

Tiktok'a Türkiye'de de inceleme başlatıldı

ABD'nin de ülke çapında yasaklamak istediği TikTok'a ülkemizde de inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK); fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı. Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.



