Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’i zorlu bir 2 gün bekliyor. Soruşturma süresince salı günü Senato’da çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek olan Zuckerberg, soruşturma öncesi suçlamaları kabul ettiğini kaydederken, bu skandaldan kendini sorumlu tuttuğunu ve üzgün olduğunu belirtti.

Zuckerberg, ifadesinde, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaları 44 ABD senatörü önünde değerlendirdi ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

Adalet Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley, yaptığı açılış konuşmasında, "Bu emsalsiz bir oturumdur. Bugün Facebook'un düzinelerce veri noktasına erişimi var. Facebook'un bu verileri kullanarak reklam gelirleri yoluyla para kazandığı sır değil. Ancak birçok kullanıcı bu gerçeğin farkında değil. Facebook, geçen sene yaklaşık 40 milyar dolar gelir elde etti ve bunun yüzde 98'i reklamlardan geldi" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, söz konusu komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diyen Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John Thune da konuşmasında, Facebook'un insanlara erişiminin olağanüstü olduğunun altını çizerek "Facebook kullanıcılarının anlamlı seçimler yapabilmesi için ihtiyaç duydukları gerekli bilgiye sahip olduğuna inanmıyorum. Sayın Zuckerberg, sizin sorumluğunuz var. Amerika ve dünya sizi izliyor" yorumunda bulundu.

'YAŞADIĞIM EN BÜYÜK PİŞMANLIKLARDAN BİRİ...'

Kongre'de Senatör Feinstein, ABD seçimlerine dış müdahalenin önlenmesi için neler yapıldığı sorusuna Zuckerberg şu yanıtı verdi:

"Bunun önüne geçmek 2018'deki önceliklerimizden. Bu şirketi yönetirken yaşadığım en büyük pişmanlıklardan biri, 2016'da Rusya'nın enformasyon operasyonlarını tespit etmekte gecikmemiz oldu."

"Geleneksel siber saldırılar olmasını bekliyorduk, bunları tespit ettik ... ama yeni enformasyon operasyonlarını tespit etmekte yavaştık."

Senatörlerin, "Sen veya Facebook'tan herhangi biri özel yetkili savcının bürosuna gittiği mi?" sorusuna Zuckerberg, "Evet. özel yetkili savcıyla çalışmamız gizli ve halka açık bir oturumda gizli bir bilgiyi ifşa etmeyeceğim" yanıtını verdi.

ZUCKERBERG'E KALDIĞI OTEL SORULDU, PAYLAŞMADI

Senatör Whip Durbin, Facebook kurucusuna yönelttiği soruya "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" diye başladı.

Zuckerberg'in gülerek "Hayır" yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi.

Zuckerberg'in buna da 'Hayır' yanıtını vermesi üzerine Senatör, "Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız" dedi.

"İnsanları birbirlerine bağlamanın getirebileceği tüm iyi taraflara odaklandık" diyen Zuckerberg, "Ancak bunların kötü niyetle kullanılmasını engellemek için yeterince çalışmadığımız da şimdi apaçık ortada" dedi. Zuckerberg ayrıca, böylesi dev bir platformun "yalan haber, seçimlere yabancı müdahale, nefret söylemi ve veri güvenliği" gibi konularda istismar ve manipüle edilebileceğini anlamakta başarısız olduğunu kabul etti.

Rahat giyinmeyi seven Zuckerberg, her yerde giydiği ve kendiyle özdeşleşen gri tişört yerine takım elbiseyle objektiflere yansıdı.

'BAZI FACEBOOK ÇALIŞANLARI MUELLER'İN OFİSİYLE GÖRÜŞTÜ'

Zuckerberg, verilerle ilgili Facebook'un neler yaptığını kullanıcılarına daha basit şekilde anlatması gerektiğinin altını çizerek kullanıcılara Facebook'ta tam kontrol verilmesi gerektiğini ve ABD'li şirketlerin inovasyona devam etmesini sağlayarak Çinli rakiplerin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bazı Facebook çalışanlarının ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerine olası Rus müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'den mahkeme celbi aldığını doğrulayan Zuckerberg, bazı Facebook çalışanlarının da bu konuda Mueller'in ofisi ile görüştüğünü ifade etti.

Zuckerberg, Facebook'ta siyasi reklam veren bütün reklamcıların kimliğini onaylayacaklarını belirterek "Böylece Rusya'nın olası müdahalelerini ve yanlış bilgi yaymaya çalışan diğer çabaları engelleyeceğiz" dedi.

Facebook'un bir tekel olduğunu düşünmediğini kaydeden Zuckerberg, Facebook'un farklı teknoloji alanlarında rakipleri arasında Google, Twitter, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin olduğuna işaret etti.

FACEBOOK'TAN ŞOK İTİRAF: CAMBRIDGE ANALYTICA'NIN ÖZEL MESAJLARA DA ERİŞİMİ VARDI

Facebook, Cambridge Analytica şirketinin erişimi olan veriler arasında kullanıcıların özel mesajlarının da bulunduğunu doğruladı.

Sosyal medya platformu, İngiliz akademisyenin tasarladığı kişisel veri toplama uygulamasını indiren 305.000 kişinin yüzde 0.5'inin aynı zamanda Facebook'un mesaj kutusuna da erişim hakkı vermiş olduğunu söyledi. Ancak mesajlaşma farklı kullanıcıları da kapsadığından, verileri elde edilen kişilerin sayısı çok daha fazla olabilir.

Erişim hakkı olsa da özel mesajların Cambridge Analytica'nın eline geçip geçmediği ise belirsiz. BBC'ye konuşan Facebook sözcüsü "2015'ten önce, Facebook politikası uyarınca program geliştiricilerin mesaj kutusuna erişimine izin veriliyordu ama yalnızca kullanıcının buna rızası olduğu durumlarda" dedi.

Sözcü, "Kayıtlarımıza göre çok az sayıda kişi, yaklaşık 1.500 kişi bilgilerinin Kogan'ın uygulamasıyla paylaşılmasına izin verdi. Bu özellik 2015'te kapatıldı" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE İFADE VERECEK

Zuckerberg, yarın ise ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

Mart ayında yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verinin İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica'nın eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, söz konusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ederken çekilen gizli görüntüleri basına yansımıştı. AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova ve Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Facebook'tan veri güvenliği skandalının aydınlatılmasını istemişti.

TÜRKİYE’DEN KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?

Facebook skandalında dünya genelinde 87 milyonu aşkın Facebook kullanıcısı bu skandaldan etkilendi. Ağırlıklı olarak ABD’deki kullanıcılar durumdan etkilenirken, Avrupa’da ise 2.7 milyon kişi mağdur oldu. Türkiye’de ise skandalın etkisi pek hissedilmedi; 234 bin 584 kullanıcı bu durumdan etkilendi.

FACEBOOK HESABINIZ ETKİLENDİ Mi? İŞTE ÖĞRENMENİN YOLU

Facebook, Cambridge Analytica skandalında yakalanıp yakalanmadığınızı kontrol etmenizi kolaylaştıran bir araç yayınladı. Bu linkten kullanıcılar durumunu kontrol edebilecek. Hesabı etkilenmeyen kullanıcılara “Mevcut kayıtlarımıza göre, sen veya arkadaşların "This Is Your Digital Life" uygulamasına giriş yapmadınız. Bu nedenle, Facebook bilgilerin "This Is Your Digital Life" tarafından Cambridge Analytica ile paylaşılmış gibi görünmüyor” mesajı verilecek.

FACEBOOK HİSSELERİ SON 2 YILIN EN KAZANÇLI GÜNÜNÜ YAŞADI

Facebook'un hisse başına değeri 1 Şubat tarihinde 195.32 dolara çıkarak rekor kırdı ancak daha sonra veri sızıntısı skandalı nedeniyle şirketin hisselerinde sert düşüşler oldu.

Söz konusu tarihten geçen cuma gününe kadar Facebook hisseleri yüzde 18.6 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri de bu süreçte 558 milyar dolardan 454 milyar dolara kadar gerileyerek 104 milyar dolar düşüş gösterdi.

Bütün bu gelişmelere karşın pazartesi gününü 157.93 dolardan tamamlayan şirket hisseleri, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in ABD Senatosunda ifade vermeye başlamasıyla dün TSİ 22.20'de 165,94 dolara kadar tırmandı ve günü 165,04 dolardan kapattı.

Böylece, Facebook hisseleri salı günü yüzde 4.5 prim yaparak 28 Nisan 2016'dan bu yana en kazançlı gününü geçirdi. Söz konusu tarihte Facebook'un 2016 birinci çeyrek bilançosu piyasa beklentileri aşmış, firmanın hisseleri yüzde 7.2 prim göstermiş ve o zamana kadar en yüksek seviyesine tırmanmıştı.

ZUCKERBERG'İN SERVETİNDE BİR GÜNDE 2.8 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Salı günü itibarıyla kapanışta şirketin piyasa değeri 477 milyar dolar olarak gerçekleşti. Zuckerberg'in serveti de 2.8 milyar dolar (yüzde 4.4) artışla 66 milyar dolara yükseldi.

Uzmanlar, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar için Zuckerberg'in Senatoda başarılı bir ifade verdiğini belirtti.

Zuckerberg'in veri sızıntısı skandalı kapsamında kendisinin ve şirketinin hatalarını kabul ettiğine dikkati çeken uzmanlar, bu tür krizlerin yeniden yaşanmaması için CEO'nun oluşturduğu planları ayrıntılı biçimde açıklamasının da yatırımcılarda güven oluşturduğunu vurguladı.

Mark Zuckerberg, bugün ise ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.



FACEBOOK 7.1 TRİLYON DOLAR CEZA ALABİLİR

The Washington Post gazetesi, Cambridge Analytica skandalında verileri uygunsuz şekilde kullanılan Facebook kullanıcılarının sayısı üzerinden sosyal ağa verilebilecek cezayı hesapladı. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in hafta başında tüm kullanıcıların verilerinin benzer yollarla kullanıldığını düşünmesi gerektiğini açıklamasının ardından, hesap tüm Facebook kullanıcıları katılarak yapıldı. Buna göre, FTC Facebok’a 7.1 trilyon dolara kadar ceza kesebilir.