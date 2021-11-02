Siber Saldırganların fidye koparmak için kullandıkları 10 yöntem

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Tacize engel olurken öldürülmüştü Haydarcanın babasından duygusal sözlerTacize engel olurken öldürülmüştü! Haydarcan'ın babasından duygusal sözler#Ankara
Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...#Akıllı Telefon
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
HABERLERTeknoloji Haberleri

Siber Saldırganların fidye koparmak için kullandıkları 10 yöntem

#Sophos#Güvenlik#Hacker
Siber Saldırganların fidye koparmak için kullandıkları 10 yöntem

Sophos, fidye yazılımı saldırganlarının kurbanlarını fidye ödemeye ikna etmek için kullandıkları baskı yöntemlerine dikkat çeken bir makale yayınladı.

Haberin Devamı

Makalede SunCrypt fidye yazılımının arkasındaki siber saldırganların, hedef kuruluşlardan birinin çalışanlarına bıraktığı sesli mesaj kaydı da yer alıyor.

Şirketin Olay Müdahale Direktörü Peter Mackenzie, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Kuruluşlar veri yedekleme alışkanlığı kazandıkça ve yedeklerini kullanarak şifrelenen dosyaları kurtarma becerilerini geliştirdikçe, saldırganlar bu kez fidye taleplerini karşılamak için gasp tekniklerine başvuruyorlar. Rapid Response ekibimiz, saldırganların hedef şirketin çalışanlarına isimleriyle hitap ettiği, e-posta gönderdiği, telefon açtığı ve çaldıkları kişisel bilgileri korkutma amacıyla paylaşmakla tehdit ettiği durumlarla karşılaştı. Bu tür davranışlar fidye yazılımlarının artık teknik bir saldırı türü olmaktan çıkıp, çalışanları ve kişisel verilerini hedef alan daha kapsamlı bir saldırı türüne dönüştüğünü gösteriyor." 

Saldırganlar Kurbanlarını Ödeme Yapmaya Nasıl Zorluyor?

Haberin Devamı

Uzmanlara göre saldırganların fidyeyi ödemeleri için kurumlar üzerinde baskı kurmak amacıyla en sık kullandığı 10 yöntem şöyle sıralanıyor:

 

Veriyi çaldıktan sonra çevrimiçi ortamda yayınlamakla veya açık artırmada satmakla tehdit ediyorlar.

 

Kıdemli yöneticiler dahil olmak üzere çalışanlara e-posta atarak ve telefonla arayarak, kişisel bilgilerini ifşa etmekle korkutuyorlar.

Şirketin saldırıya uğradığını ve verilerini çaldırdığını iş ortaklarına, müşterilerine veya medyaya haber vereceklerini söylüyorlar. 

Kurbanlarına resmi mercilere başvurmamaları için baskı uyguluyorlar. 

İçerdeki bazı çalışanlarla işbirliği yaparak ağlara sızıyorlar. 

Şifreleri sıfırlıyorlar.

Kurbanların e-posta adreslerine olta mesajları gönderiyorlar. 

Çevrimiçi yedekleri ve gölge kopyaları siliyorlar. 

Satış terminalleri dahil tüm bağlı cihazlardan fidye notu bastırıyorlar. 

Hedef web sitesine yönelik DDoS saldırıları gerçekleştirerek siteyi hizmet dışı bırakıyorlar. 

Makale, söz konusu taktikleri kullanan fidye yazılımı gruplarının yer aldığı örnekler eşliğinde her bir taktiği ayrıntılı olarak açıklıyor. Makalede ayrıca kurumlardaki güvenlik uzmanlarının kuruluşlarını ve çalışanlarını saldırganlardan ve siber tehditlerden korumak için neler yapabileceklerine dair tavsiyeler de yer alıyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sophos#Güvenlik#Hacker

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer