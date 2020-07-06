Samsung'tan koronavirüse karşı özel telefon kılıfı

Koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlerden biri hijyen. Bunu sağlamak için de belirli aralıklarla ellerin yıkanması şart. Elbette gün içinde sürekli elimizin gittiği telefonların temizliği de ayrı bir önem taşıyor. Samsung da işte bu kapsamda özel bir telefon kılıfı geliştiriyor.

Antimikrobiyal kaplamanın marka tescilini yaparak işe koyulan Samsung, bu sayede virüs partiküllerinin kılıf üzerinde kalmasını önlemeye çalışacak.



Klozetten daha fazla mikrobu üzerinde barındırdığı düşünüldüğünde telefonlarda hijyen ayrı bir önem kazanıyor ve bu kapsamda geliştirilen ürünlere göz atmakta fayda var.

Yeni kılıfların ne zaman görücüye çıkacağı henüz belli değil; ancak Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 serisi telefonlarla birlikte Samsung bu özel kılıfını sahneye çıkarabilir.