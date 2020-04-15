MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRealme 6: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
GeriTeknoloji Realme 6: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.04.2020 - 08:55,Son Güncelleme:

Realme 6: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Realme 6: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Abone Olgoogle-news

Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, yeni telefonlarını gün yüzüne çıkardı. İşte o telefonlardan Realme 6'nın merak edilen özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 piksel

Koruma: Corning Gorilla Glass 3 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)

Çift SIM kart desteği: Var

İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm)

Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 / 256 GB

RAM seçenekleri: 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM

microSD kart desteği: Var

Ön yüzdeki kamera: Tek kamera bulunuyor, 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor, 1080p/30fps çekim yapabiliyor

Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 4300 mAh / 30W hızlı şarj desteği ile 55 dakikada şarj olabiliyor

Realme 6, Türkiye'de 4 ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. 4 GB'lık versiyonunun fiyat etiketi 2.999 TL olacak. Ancak 21 - 28 Nisan tarihleri arasında 2.399 TL karşılığında satın alınabilecek. Cihazın 8 GB RAM'e sahip modeli ise 3.199 TL.

Realme 6 Pro: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Realme 6 Pro: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Realme 6i: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Realme 6i: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Realme Buds Air Türkiyede satışa çıkıyor İşte fiyatı
Realme Buds Air Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle