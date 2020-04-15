Realme 6: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, yeni telefonlarını gün yüzüne çıkardı. İşte o telefonlardan Realme 6'nın merak edilen özellikleri ve Türkiye fiyatı...
Ekranı: 6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 piksel
Koruma: Corning Gorilla Glass 3 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)
Çift SIM kart desteği: Var
İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor
İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm)
Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 / 256 GB
RAM seçenekleri: 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
microSD kart desteği: Var
Ön yüzdeki kamera: Tek kamera bulunuyor, 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor, 1080p/30fps çekim yapabiliyor
Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü
Batarya kapasitesi: 4300 mAh / 30W hızlı şarj desteği ile 55 dakikada şarj olabiliyor
Realme 6, Türkiye'de 4 ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak. 4 GB'lık versiyonunun fiyat etiketi 2.999 TL olacak. Ancak 21 - 28 Nisan tarihleri arasında 2.399 TL karşılığında satın alınabilecek. Cihazın 8 GB RAM'e sahip modeli ise 3.199 TL.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle