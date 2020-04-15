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Teknoloji
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Realme 6 Pro: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Realme 6 Pro: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, yeni telefonlarını gün yüzüne çıkardı. İşte o telefonlardan Realme 6 Pro'nun merak edilen özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Ekranı: 6.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 piksel

Koruma: Corning Gorilla Glass 5 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)

Çift SIM kart desteği: Var

İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor

İşlemci: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm)

Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 GB

RAM seçenekleri: 6 GB / 8 GB RAM

microSD kart desteği: Var

Ön yüzdeki kameralar: Çift kamera bulunuyor, 16 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör

Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 12 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro kamera

Batarya kapasitesi: 4300 mAh / 30W hızlı şarj desteği ile 57 dakikada şarj olabiliyor

Realme 6 Pro versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacak. Türkiye fiyatı 3.899 TL olarak açıklandı. Bu model için de özel bir promosyon söz konusu. Stoklarla sınırlı teklif kapsamında Realme 6 Pro ve Buds Air kulaklık 3.598 TL fiyatla satın alınabilecek.

Realme 6i: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Realme 6i: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
Realme 6: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı
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Realme Buds Air Türkiyede satışa çıkıyor İşte fiyatı
Realme Buds Air Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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