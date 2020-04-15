Realme 6 Pro: İşte tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı

Ekranı: 6.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 piksel

Koruma: Corning Gorilla Glass 5 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)

Çift SIM kart desteği: Var

İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor

İşlemci: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm)

Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 GB

RAM seçenekleri: 6 GB / 8 GB RAM

microSD kart desteği: Var

Ön yüzdeki kameralar: Çift kamera bulunuyor, 16 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör

Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 12 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro kamera

Batarya kapasitesi: 4300 mAh / 30W hızlı şarj desteği ile 57 dakikada şarj olabiliyor

Realme 6 Pro versiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacak. Türkiye fiyatı 3.899 TL olarak açıklandı. Bu model için de özel bir promosyon söz konusu. Stoklarla sınırlı teklif kapsamında Realme 6 Pro ve Buds Air kulaklık 3.598 TL fiyatla satın alınabilecek.