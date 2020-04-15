Realme Buds Air Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte fiyatı

Son yıllarda ürünleriyle dikkat çeken ve Türkiye pazarına girdikten sonra adını sıkça duyduğumuz Realme, dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefonlarını ve kablosuz kulaklığını duyurdu. Kulaklığına Realme Buds Air ismini veren şirket, 22 Nisan tarihinden itibaren ürünün teslimatına başlamayı planlıyor.

549 TL'den satışa sunulacak olan ürünü eğer tanıtılan telefonlardan Realme 6 Pro ile beraber almayı düşünürseniz, bu durumda 3598 TL ödemeniz gerekecek. Bu fiyatlar ise 21 Nisan'da başlayacak kampanya kapsamında belirtilmiş durumda ve kampanya sonunda fiyatlar değişiklik gösterecek.

Gelelim Realme'nin kablosuz kulaklığının özelliklerine... Tasarım bazında Apple'ın AirPods kulaklıklarına hayli benzeyen Realme Buds Air, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. 12 mm'lik sürücü ve dokunmatik kontrol alanı sunan üründe oyun modunu aktif hale getirdiğinizde sesi çok düşük gecikmeyle iletiyor.



Kulaklıkların her biri 3 saat batarya ömrüne sahip ve şarj kutusuyla birlikte toplamda 17 saat batarya ömrü sunuyor. R1 yonga setinden güç alan Realme Buds Air, dokunmatik kontrol sistemi sayesinde müzik parçalarını telefona bakmaksızın kulaklık üzerinden değiştirebilmeye, sesli asistanı başlataiblmeye ve çağrıların da cevaplanabilmesine olanak tanıyor.

Mikrofona gelen gürültüyü azaltmak için de çift mikrofonlu ENC yani çevresel gürültü engelleme teknolojisinden yararlanan Realme Buds Air, kablosuz kulaklık pazarını hareketlendireceğe benziyor.